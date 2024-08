Qué tan asqueroso es compartir tu delineador de ojos

Este artículo se publicó originalmente en Tonic nuestra plataforma dedicada a la salud.

La situación: tu mejor amiga por fin consiguió el trabajo de sus sueños y tu otra amiga también ya consiguió un departamento súper bonito y barato. Así que planean salir a celebrar en la noche como sólo ustedes saben. Se empiezan a arreglar en tu baño y una de tus amigas te dice: «ven, te delineo los ojos». Le tienes un poco de fobia a los gérmenes pero quieres tener ese delineado perfecto como el de Rihanna, así que aceptas.

La noche estuvo increíble, eso significa que te despertaste con una cruda mortal. Además, por alguna razón, tienes una comezón implacable en el ojo izquierdo. Corres al baño mientras te rascas los ojos como un gato rabioso. Tu ojo ahora es una cloaca roja y acuosa. ¿Te dio una infección por haber compartido el delineador?

Lo peor que podría pasar: hay microorganismos que infectan las pestañas de algunas personas y que se pueden transmitir de persona a persona al compartir el maquillaje para ojos, explica Meraf Wolle, profesor de oftalmología en la Escuela de Medicina John Hopkins. «Los organismos pueden ser asintomáticos en algunos casos, pero causar síntomas graves en otros», añade. Esto explica por qué tu amiga, al usar su propio delineador de ojos, se despertó muy deshidratada, pero sus ojos están perfectamente bien.

Tu interacción con estas bacterias podría haber causado conjuntivitis –que es la inflamación o infección de la membrana externa del globo ocular (la parte blanca del ojo) y el párpado interno. La conjuntivitis con frecuencia puede ser causada por bacterias y causa enrojecimiento, sensación de ardor, aumento de la sensibilidad a la luz y flujo verde o blanco en el ojo, dice Ralph Paternoster, optometrista con sede en Nueva York.

Por cierto, la conjuntivitis es muy contagiosa, durante las primeras 24 o 48 horas, según los expertos. Y si ignoras la infección o no la tratas a tiempo, podría causar ceguera.

Lo que probablemente pasará: No te asustes. No es tan raro que te de conjuntivitis, si compartes el maquillaje para ojos seguido con tus amigas, pero quedarte ciego por esto sí es raro. Probablemente si tuvieras una infección en los ojos no la dejarías pasar.

La conjuntivitis relacionada con bacterias puede tratarse fácilmente con gotas para los ojos o ungüentos de antibióticos, y la infección debería desaparecer en una semana. Si has cometido el grave error de buscar otras condiciones que podrían estar plagando tus ojos irritados, tienes que saber que lo más probable es que no sea herpes ocular, que, a diferencia de su hermano más popular, el herpes genital, es bastante raro. Aunque es posible que si tienes herpes de boca te lo pases a las manos y acabes infectando el delineador de ojos, ahí sí te podrías infectar de herpes ocular, dice Paternoster, pero el virus del herpes es muy frágil y necesita humedad para sobrevivir por lo que las probabilidades de que eso suceda son muy pocas.

Lo que deberías hacer: aparte de limpiar tu delineador con alcohol cada que lo uses también es vital mantener esas córneas libres de bacterias. Valery Clermont, es una artista del maquillaje con sede en Nueva York en una de las principales tiendas de cosméticos de la ciudad de Nueva York y destaca la importancia de limpiar las herramientas para los ojos de todos sus clientes. Ella asegura que limpia todos sus instrumentos con alcohol o con limpiadores a base de alcohol entre cada cliente.

«Conozco a varias personas que han sufrido de infecciones oculares porque comparten productos de maquillaje con sus amigas o usan el mismo rímel por más de cinco meses», dice Clermont. «Muchas veces veo que los clientes usan los cepillos de rímel directamente del probador en lugar de usar los cepillos limpios que les ofrecemos, [y hacen lo mismo] con el delineador y los labiales».

«El cliente se debe asegurar de que se utilice algún tipo de limpiador de alcohol en las puntas de los delineadores y en los cepillos de rímel», dice.

Aunque los productos de maquillaje no dicen claramente cuándo caducan, se recomienda «mantener el maquillaje para ojos durante sólo tres o cuatro meses para prevenir el crecimiento de bacterias, incluso si tu eres la única que lo utiliza», agrega Wolle.

Así que la situación de compartir el delineador probablemente sería peor si también ya está muy viejo. Paternoster dice: «En realidad, compartir el maquillaje de los ojos es similar a compartir un cepillo de dientes, ambas actividades aumentan el riesgo de compartir gérmenes que pueden causar infecciones».



La próxima vez que tú y tus amigas estén a punto de salir en la noche, compartan el Uber o una pizza a las 3 de la madrugada, pero usa tu propio maldito delineador de ojos.