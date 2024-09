¿Qué tan importantes son los gustos musicales al encontrar el amor? Le preguntamos a un matchmaker

Cuando se trata de citas, hay demasiados factores afectando la compatibilidad. Analizamos a nuestras potenciales parejas románticas por cómo visten, los filmes que les gustan y por supuesto el contenido en su iPod.

Claro, puede ser electrificante cuando descubres que esa persona comparte tu apreciación por la discografía de Ben Klock y lo opuesto puede tener el efecto contrario. ¿Qué tal si tu amor ha estado calificando positivamente discos de Hardwell en Spotify (alguien debe de hacerlo)? El mal gusto musical puede ser suficiente para que mandar a alguien muy lejos.

Sin embargo, si estás buscando el verdadero amor, ¿Todo esto de verdad importa?

Para ayudarnos a resolver estas preguntas, contacté a Shannon Tebb, una matchmaker de Toronto, profesional en citas, que ha presentado sus conocimientos en todas partes desde CBC Radio hasta el Huffington Post y el Toronto Sun. Es correcto: ella podría dedicar toda una noche en ayudarte a conseguir una cita, ya que todos tus amigos son súper malos en ello o están casados. Le pedimos a Tebb que nos ilumine sobre la relación entre el gusto musical y el encontrar a alguien especial.

THUMP: ¿Qué tan importante es el gusto musical cuando estás uniendo a dos personas?



Shannon Tebb: No es lo más importante en lo que me fijo. Es algo que me parece un poco simple.

Okay, dame una escala del 1 al 10.



Lo pondría en 5 o 6.

Maldición, es muy bajo. Es como un optimista C-.



Bueno, a menos que alguien esté en una banda y esa sea su vida. Realmente debes mirar todo su estilo de vida.

Si yo fuera uno de tus clientes y te dijera que odio la música drum and bass, ¿Has escuchado la música drum and bass?



Creo que no…

Es como percusiones incesantes



Si, esas cosas me asustan.

Bueno, supongamos que me has encontrado a Mr. Indicado, sólo que él está obsesionado con el drum and bass. ¿Cuáles son las posibilidades de que nos presentes de cualquier forma?



Si esa fuera una gran parte de tu estilo de vida y te la pasarás en raves cada fin de semana, ninguna. No los reuniría. Porque ese sería un obstaculo desde el inicio.

¿Entonces por qué el conocer a alguien que gusta el mismo tipo de música que yo un incentivo?



Es algo que puedes construir. Por ello es que recomiendo que si te gusta la música en vivo, te asegures de estar en los lugares correctos, hablar con la gente en ese ambiente y conectarte mientras estés ahí.

¿Has escuchado de sitios de citas como Tastebuds? Es una app que te conecta con gente que tiene gustos similares en música a los tuyos.



No, ¿Debería unirme?

Lo probé una vez, pero sólo conocí gente rarita a la que también le gustaba Claude VonStroke Así que, qué dic…



No.

¿Sólo no?



No. No lo se. Es muy genérico. Es como, si estás tratando de enamorarte de alguien, ¿Por qué basarte en su gusto musical? Es un poco superficial.

¿Es muy cool para mi tratar de mostrarle a alguien con quién salgo que hay más cosas aparte del EDM comercial? ¿O eso calificaría como tratar de cambiar a alguien? Lo cual he escuchado es un no-no en las relaciones.



Bueno, pienso que el gusto musical no es rasgo clave en alguien; no es como que estés tratando de hacerlo una mejor persona. No estás tratando de cambiar a alguien; sólo estás tratando de hacer que se abra para quizá jugar tenis y si no les gusta, entonces los dejas ir. Es lo mismo con la música. Está bien empujar un poco a tu pareja, pero no cambiarlo.



¿Cuál es tu consejo si me interesa alguien, pero pierdo interés por su gusto musical?



Revalora la situación y piensa, ya sabes, ¿Es eso algo tan importante como para no darle una oportunidad? ¿Qué tan grande es esto? No significa que no puedas continuar junto a él en una relación y encontrar la química o el amor.

