¿Qué tanto vale la pena el nuevo Mermaid Frapuccino de Starbucks?

Nos volvimos a subir al tren del mame y probamos antes que nadie el nuevo Mermaid Frapuccino de Starbucks. Sí, volvimos a caer en las dulces telarañas del capitalismo colorido. Así que nos expusimos a estos niveles insanos de azúcar, esperando convertirnos en sirenas pero terminamos pareciendo más Sully, el obeso monstruo de Monsterns Inc.

Compramos algunos ejemplares con precio de $65 pesos; altos y con leche deslactosada. Éste fue nuestro veredicto, con calificaciones del 1 al 10:

Isabel

Super dulce, pero es fresco porque sabe a melón. Como un licuado de melón chino con leche. En sí la bebida es súper fresca. Me encantó.

Presentación: +20

Sabor: 7.5

Precio, ¿lo pagarías?: Es una comida completa, o sea es caro.

Daniela

Extrasupermegadulce. Lo azulito sabe a crema, obvio. Me imaginé que iba a saber a coco o algo más del mar. No lo compraría. Es un sabor que me recuerda el Bubbaloo de plátano.

Presentación: 10

Sabor: 3

Precio, ¿lo pagarías?: no

Laura

Clásico pastel de Sanborns con merengue, ése que está todo feo. Entre más le tomas, el betún se mezcla cada vez más con la bebida y se pone insoportablemente dulce.

Presentación: 10

Sabor: 7

Precio,¿lo pagarías?: No

Joey

Betún de pastel derretido con cítricos. No me gusta nada de eso. Parece piel de Sully. No es tan desagradable, pero sí demasiado dulce.

Presentación: 5

Sabor: -2

Precio: No lo compraría.

Javier

Sabe como a jarabe, como a medicina. Me recuerda mi infancia.

Presentación: 10

Sabor: 8

Precio, ¿lo comprarías?: Puede ser, si me sobra la quincena.

Álvaro

Me gustó un chingo. Me sabe a helado de chicle y como a plátano. Además es muy atractivo. Si fuera millonario lo bebería diario.

Presentación: 9

Sabor: 10

Precio, ¿lo comprarías?: Está muy caro, pero sí me lo daba.

¡Tan Instagrameable!

A comparación del Unicorn, éste tiene mucho mejor sabor, pero menos difusión. No tuvo el mismo impacto, a pesar de que el barista nos reveló que tenían más ingredientes reservados para las hordas de amantes del Instagram. Es un like seguro, no sé si para los niveles de tu glucosa, pero igual para tus seguidores. ¡Cómpralo bajo tu propio riesgo!