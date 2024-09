Qué tanto vivirás si dejas de comer carne

Es duro ser un amante de la carne en estos últimos años. Parece como si cada cierto tiempo —meses o hasta semanas— alguna organización de salud o grupo de científicos de alto perfil publicara un informe relacionando el consumo de carne con el cáncer o alguna otra enfermedad aterradora. Si pensabas que 2016 sería diferente, te tenemos más malas noticias: un nuevo estudio masivo descubrió que la carne no sólo provoca cáncer, sino que incrementa el índice de mortalidad y la probabilidad de que mueras por una gran cantidad de alimentos relacionados con tu dieta.

Investigadores de la Mayo Clinic en Arizona revisaron seis estudios a gran escala para darle seguimiento a la actividad de más de 1.5 millones de personas durante períodos de cinco años y medio hasta 28 años. La gama de participantes varía desde veganos estrictos hasta quienes comen carne a diario. Su análisis, publicado bajo el título «Is Meat Killing Us?» en el Journal of the American Osteopathic Association, descubrió que la carne, efectivamente, nos está matando.

«Esta información refuerza lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo: tu dieta tiene un gran potencial para hacer daño o sanar», dijo Brookshield Laurent del New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

Aunque en este punto no sea una sorpresa, una dieta con carne roja —res, cerdo, cordero, carne de caza o carnes procesadas como las salchichas y el jamón— aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o cáncer, y de sufrir problemas de salud como la diabetes y presión sanguínea elevada. Y un vez más, se descubrió que las carnes procesadas son particularmente dañinas.

Foto de Flickr, usuario: yortw.

Y si pensabas que comer un poco de carne de vez en cuando no sería tan malo, el análisis encontró que el mayor incremento de mortalidad ocurría cuando había pequeños aumentos en la ingesta de carne roja.

El estudio concluyó que, a pesar de algunas variables en la información, «la evidencia es consistente en señalar que una ingesta elevada de carne roja, especialmente el consumo de carnes rojas procesadas, está asociada con el aumento de mortalidad por cualquier causa».

Además –este punto les encantará a los veganos– la investigación demostró que en pequeños estudios, «una dieta vegana ha demostrado mejorar varios parámetros de salud, incluyendo el retroceso de la enfermedad cardiovascular, la reducción del índice de masa corporal, la reducción de riesgo de contraer diabetes y la disminución de la presión sanguínea».

Los viejos hippies tenían razón: tener una dieta en plantas exclusivamente, a largo plazo tiene mayores beneficios. La gente que ha llevado una dieta vegetariana durante más de 17 años elevó su esperanza de vida 3.6 años, comparados con los vegetarianos de corto plazo, quienes mostraron menos beneficios en su salud.

El panorama para la carne y tu salud es cada vez más sombrío, pero a largo plazo ¿qué son 3.6 años? Solo tú puedes decidir y solo tú puedes evaluar el valor de una hamburguesa con queso en términos del tiempo que te queda de vida.

