¿Qué tienen en común las películas de terror y las verduras?

No es fácil percatarse del trabajo de Ronnie van Deer Veer en las películas en las que ha trabajado. Van der Veer es un artista de foley que se dedica a recrear los sonidos que escuchas en la película para que sean realistas e impactantes. Desde el movimiento de una tela hasta los pasos y las puertas que chirrían, Van de Veer ha trabajo en proyectos como las series de Netflix El gran Imperio otomano y Ares o películas como La langosta. La mayoría de los sonidos se hacen con la intención de pasar desapercibidos, pero el artista neerlandés es especialista en aquellos que te hacen saltar de sofá.

Cuando lo llamé por Skype, estaba en mitad de una grabación. Su estudio parece una especie de nave para raves ilegales, pero dice que tiene al alcance de la mano todo lo que necesita para hacer que tus películas favoritas de terror se vuelvan reales.

Van der Veer utiliza apio para imitar el sonido de los huesos que se rompen

VICE: Hola, Ronnie. ¿Cuál fue el primer sonido que creaste?

Ronnie van der Veer: Cuando estudiaba Tecnología Musical, traté de grabar unos sonidos para un trabajo de una película de terror. En la escena, a alguien le arrancaban los dedos. Traté de recrear el sonido rompiendo un puerro y combinando varios sonidos. Me di cuenta de que me gustaba mucho este tipo de trabajo y se me daba bien.

¿Buscas vídeos morbosos en internet para ver cómo suena algo?

No. La realidad a veces no es tan espectacular como en las películas. Hace poco vi una pelea en Ámsterdam y francamente solo oía gritos y no golpes. Los sonidos que hacemos están exagerados porque queremos que el espectador sienta lo fuerte y doloroso que es el golpe.

Vale. ¿Pero entonces por qué sabes cómo suena un miembro que está siendo arrancado?

Muchos cineastas ya han creado sonidos para escenas sangrientas antes que yo, así que sé cómo debería sonar. Te fijas en lo que ves cuando se arranca un dedo. Un dedo es más pequeño que un brazo, así que el sonido debería ser más agudo y cortante. Hay huesos, tendones y piel, así que grabas el sonido de cada uno individualmente y los juntas. El apio es genial para los huesos, por ejemplo. Los puerros son un poco más crujientes, así que son perfectos para los dedos. Y puedes conseguir ese sonido de la carne y los fluidos aplastando un tomate con las manos.

Van der Veer recreando un duelo de espadas en su estudio

¿Qué sonido es más difícil de imitar?

Los sonidos más sutiles son difíciles porque se ve fácilmente que son falsos. Si alguien se rasca la barba incipiente, tienes que grabar con el mismo tipo de vello facial. Lo mismo para la escritura, necesitas el mismo bolígrafo y papel. Hace poco trabajamos en una película en la que el protagonista era tímido e inseguro al principio, pero se volvía más confiado al final. En ese caso, cambiamos el sonido de los pasos para que concordara con el desarrollo del personaje.

Así que tú también creas parte de la historia.

Sí. En La langosta, hay una escena en la que un tipo se golpea la cabeza contra la mesa para hacer que le sangre la nariz. Fue muy divertido grabarlo. Di un golpe en la mesa con la mano y partí un manojo entero de apio. Cuando se junta, hace que la escena sea mucho más impactante.

Eres experto en sonidos de gore, como la sangre que sale a borbotones o los huesos que se rompen. ¿Cuál es el sonido más repugnante que hayas tenido que hacer?

Para Ares, tuvimos que recrear el sonido de una uña al arrancarse. La escena era horrible, pero el sonido la hacía peor. Yo utilicé pistachos. Cuando quitas la cáscara, suena como un chasquido parecido al de una uña al arrancarse de la piel. Lo combinamos con una mandarina siendo pelada. El sonido final tenía cuatro capas y era exactamente como yo me lo imaginaba.

¿No es un poco intenso a veces?

Sí, pero cuando trabajas, cambias la mentalidad. Una vez tuvimos que recrear el sonido de un trozo de gasa ensangrentada siendo arrancada de la nariz. Tuvimos que hacer varias tomas y hubo un momento en que un compañero dijo: “¿Podemos darnos prisa? No lo soporto más”.

En su estudio, Van der Veer crea efectos de sonido con diferentes materiales

¿Hay algún sonido que no hayas querido hacer?

No. Pero en la película irlandesa Mammal, el director sugirió que comprase un cerdo muerto y le diera golpes con un palo para recrear una paliza, pero yo no quise. En vez de eso, compré un saco de boxeo y puse una chaqueta de cuero alrededor. Funcionó igual. También compramos un pollo de la carnicería y le dimos golpes, pero no sonaba mejor que el saco.

No hace falta utilizar carne de verdad. Una vez trabajé con un artista de foley vegano para un documental en el que aparecía un ciervo siendo despellejado. Decidimos imitar el sonido usando frutas y verduras. Cuando el cuchillo cortaba la piel, yo cortaba una berenjena.

¿Duermes bien por la noche?

Bueno, me he vuelto más sensible al sonido, incluidos los sonidos molestos. No puedo evitarlo cuando estoy en la cama. Pero eso tiene una ventaja, porque he aprendido del mundo real.