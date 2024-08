Qué votarían los jóvenes del resto de España en las elecciones catalanas

Con Puigdemont en Flandes, Junqueras, Forn y los Jordis en la cárcel y el turrón comprado, los catalanes están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre. Y las miradas de toda España volverán a dirigirse a Catalunya, si es que alguna vez dejaron de hacerlo.

La jornada electoral será, a todas luces, excepcional: los catalanes acudirán a votar con la Autonomía de su comunidad suspendida, un jueves a las puertas de Navidad, con algunos de los dirigentes de los partidos que se presentan en la cárcel -como Junqueras- o recién salidos de ella y con las imágenes del 1-O todavía recientes en la memoria.

A estas alturas, seguramente no quede nadie en España que no se haya posicionado sobre ‘lo de Catalunya’. Con banderas rojigualdas en los balcones o defendiendo el derecho a decidir de los pueblos. Discutiendo la pertinencia de hacer un referéndum pactado o si los Jordis son o no presos políticos.

Las del 21 serán las elecciones autonómicas que más interés susciten en todo el territorio español de todas las celebradas hasta la fecha. Por eso hemos salido a la calle para preguntarle a jóvenes del resto de España qué papeleta meterían en el sobre si pudieran votar en las elecciones catalanas.

Iván, 22 años, Zaragoza

VICE: Hola, Iván. Cuando hay elecciones, ¿qué requisitos debe cumplir un partido para captar tu voto?

Iván: A la hora de votar, me fijo en las propuestas sociales de cada partido, en los posibles recortes que vaya a hacer en base a los que ya ha hecho, en que no sea un partido corrupto… y, teniendo en cuenta la situación actual de Catalunya, si hubiera elecciones a día de hoy, también lo tendría en cuenta.

¿La posición de un partido respecto a la independencia de Catalunya orientaría tu voto si hubiera elecciones generales?

Sí, claro. Yo estoy a favor de un referéndum pactado y ahora mismo solo hay un partido que lo defienda.

En unas Generales, votarías Unidos Podemos, entonces.

Sí. Creo que la que proponen es la mejor solución para el conflicto entre Catalunya y España.

Si fueras catalán y el día 21 fueras a votar, ¿qué papeleta meterías en el sobre?

Tendría que pensarlo, pero o bien la de «los comunes», aunque no me gusta su indefinición a la hora de posicionarse a favor o en contra de apoyar a un partido independentista una vez esté constituido el Parlament, o bien la del PSC. Me parece que la del PSC es una visión muy distinta a la del PSOE, porque defienden el diálogo y que debe haber una serie de reformas en Catalunya para conseguir una mejor integración territorial. Al PSOE no lo veo tanto por la labor.

Octavian, 24 años, Rumanía (15 años viviendo en España)

VICE: Qué hay, Octavian. Eres rumano pero vives en España desde los 9 años. ¿Puedes votar en las elecciones generales?

Octavian: No. No tengo la nacionalidad española, así que no puedo votar. Voy a pedirla dentro de poco.

Y, ¿qué te parece que la gente como tú, que lleva más de media vida residiendo aquí, no pueda elegir quién le gobierna?

No lo veo tan discriminatorio como podría parecer, sino como algo más práctico. Tienes a un grupo de población que está en movimiento, que no sabes si va a seguir en un territorio o no, de qué manera está implicado en la política….con lo cual creo que es restrictivo pero no considero que la razón sea el racismo o la exclusión sino la utilidad.

Si pides la nacionalidad y cumples con los requisitos, pasas a ser un ciudadano español de pleno derecho. Sí que es cierto que quizá el tiempo para obtenerla es demasiado largo, de 10 años, y que no se tienen en cuenta las particularidades de cada caso, como el mío, que he estado prácticamente toda mi vida aquí, he ido al colegio aquí… De todos modos, hay muchos partidos y colectivos reivindicando que los inmigrantes puedan votar, que está muy bien, pero lo hacen desde un punto de vista partidista, para obtener rédito político. Y eso no me gusta.

Imagina que puedes votar. Ahora ve un paso más allá e imagina que puedes votar en las elecciones catalanas del 21. ¿Por quién apostarías?

Supongo que por Ciudadanos, por su corte no independentista. Aunque ayer vi la encuesta del CIS y no me creo que vayan a ser la segunda fuerza política. Las encuestas las cojo con pinzas.



Natalia, 26 años, Alicante

VICE: ¿Cuál es tu criterio a la hora de escoger al partido al que votas?

Natalia: El equilibrio de su propuesta: que tenga políticas para los jóvenes, para la gente que está en paro, que luche por los servicios públicos… y que no sea corrupto.

¿Cómo te has informado de ‘lo de Catalunya’?

Pues casi sin querer. Aunque no quieras informarte, lo tienes hasta en la sopa.

Si fueras catalana, ¿a quién votarías en estas elecciones?

No lo sé, la verdad, porque no soy catalana. Muy probablemente votaría en blanco.

Y si fueras la voz de la conciencia de una chavala catalana de tu edad, ¿qué le susurrarías al oído?

Que piense en el resto de catalanes, que lo madure bien y que baraje las opciones que hay.

David, 23 años, Ourense

VICE: ¿Cómo crees que están viviendo los jóvenes gallegos todo el tema de Catalunya?

David: En general, la gente está muy en contra de la independencia y a favor de la actuación del Gobierno, incluso de los palos que dieron. Yo soy de un pueblo de Ourense de unos 15.000 habitantes, y muchos de ellos sacaron banderas españolas a la calle en respuesta a lo que estaba pasando en Catalunya.

¿Crees que durarán hasta el mundial?

Ni de coña.

Si hubieras nacido en Lleida en lugar de en Ourense, ¿a quién votarías el día 21?

Probablemente, a Esquerra o a la CUP. Incluso más tirando a la CUP. Son dos partidos nacionalistas y yo también lo soy, y estoy muy a favor de la independencia. Y antes que votar a la derecha de Convergencia, siempre a la izquierda.

¿No te parece que, precisamente, «ser de izquierdas» está reñido con el nacionalismo? Es lo que se le echa en cara a veces a la CUP.

Sí, creo que en cierto modo es incongruente. Pero también creo que en la CUP son más nacionalistas que de extrema izquierda.

Mónica, 32 años, Madrid

VICE: Mónica, ¿siempre votas al mismo partido o te cuesta mucho decidir?

Mónica: Me cuesta bastante decidir, la verdad. Pero creo que hay que seguir votando a los partidos que nos generan algo de esperanza, porque si no votamos sí que todo seguirá igual. Suelo apostar por los que tienen mejores programas sociales y, por supuesto, por los que no sean corruptos.

¿Te has mantenido informada de «lo de Catalunya»?

Sí, lo he seguido bastante y la verdad que es un tema que me tiene cansada. Creo que les han engañado, que el pueblo se moviliza cuando les dicen lo que quieren oír, y creo que el pueblo catalán ha sido víctima de un engaño por parte de sus políticos.

¿Los catalanes se quieren independizar de España o de Rajoy?

Quieren independizarse de Rajoy, del Gobierno del PP, como muchos madrileños también querríamos. Pero si te están vendiendo que España te roba, que si te independizas vas a tener mejores colegios y mejores hospitales… pues te independizas.

¿Qué votarías tú si hubieras nacido en Girona en lugar de en Madrid?

Me resultaría muy complicado, porque en realidad, por ideales, por ausencia de corrupción y por considerarlos gente que cumple lo que dice y sigue su programa, votaría a la CUP. Pero, teniendo en cuenta la situación, probablemente votaría a Ciudadanos.

Miguel, 25 años, Valencia

VICE: ¿Qué es lo que más valoras de un partido político, Miguel?

Que no sea corrupto y que ayude a que los jóvenes salgan adelante, que más de uno nos lo merecemos ya. También me fijo mucho en que las candidaturas aporten algo nuevo, que propongan alternativas. Cuando hay elecciones, la verdad que me lo pienso mucho, doy muchas vueltas.

Si pudieras votar a las elecciones catalanas, ¿a quién votarías?

Si pudiera votar, ¿para qué?

A las elecciones del día 21.

En este momento no votaría a nadie. Me acogería a mi derecho a abstenerme. Creo que ellos tampoco se han portado bien con nosotros, ni lo están haciendo bien. Y si fuera catalán, ya habría cogido la maleta y me habría ido. Solo con el hecho de hacer el ademán de independizarse, me habrían decepcionado.

¿No votarías ni siquiera a un partido no independentista?

No. Está la cosa tan polarizada que no sabría a quién votar. Quizá me decantaría por alguna candidatura que, en la letra pequeña, más allá del nacionalismo, incluyera algo que me llamara la atención.