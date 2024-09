Una academia de porno para hombres

Una sesión de las clases. Imagen via Pegas Productions (link NSFW).

Pegas Production, una compañía de “porno para personas de Quebec, hecho por personas de Quebec”, estaba teniendo problemas en encontrar actores para su página web. La solución: un día de colegio para enseñar a los hombres a follar con sus actrices de porno favoritas. El costo: $149 dólares. El productor de la empresa, Nichola LaFleur, entendió que el problema estaba en que los actores de porno no sabían cómo actuar, así que creó una especie de casting.

Como lo anunció el Journal de Montreal , Pegas Productions estaba buscando “buenos actores” para sus películas. Yo nunca había asociado la buena actuación con porno, porque, bueno, a quién le importa que actúen bien.

Durante la prueba piloto (la primera clase) LaFleur recibió 50 aplicaciones, aceptó diez y escogió cuatro para pasar a la segunda ronda. En esta fase los hombres tienen que hacer porno, sin que las cámaras estén encendidas, lo que imagino debe ser bastante extraño.

El primer día de clases empieza con teoría básica: seguridad, cualidades físicas y mentales de una estrella porno, y las preparaciones para un rodaje. La segunda lección es un almuerzo en un restaurante con dos profesionales de Pegas. Los estudiantes tienen una hora para preguntar cualquier cosa que quieran saber sobre lo que implica hacer este tipo de productos. Finalmente, son puestos a prueba durante un escenario de práctica en donde, junto con una estrella porno, tienen que mostrar las posiciones que saben mientras mantiene el pene erecto.

VICE habló con Nichola LaFleur para comprobar qué tan raro es eso de un día de colegio para estrellas porno.

VICE: ¿De dónde surgió la idea de hacer un colegio para aprender cómo hacer porno?

Nichola LaFleur: No encontrábamos buenos actores de porno. Me di cuenta que podíamos enseñarles a personas con talento los trucos del oficio y en el proceso encontrar los mejores para Pegas Productions.

¿Cómo fue el proceso de aplicación?

Aplicaron 50 hombres. Les pedimos que enviaran una foto de ellos desnudos y con el pene erecto. Luego mandamos cuestionarios e información sobre la realidad del porno. Muchos creían que iban a ganar mucha plata en este negocio. En Quebec, ésa no puede ser la primera motivación para entrar en esto. No sé de otras partes, pero, acá no será un trabajo de tiempo completo y no ganarán $10 mil en un rodaje (a menos de que sean increíbles).

Buscamos confianza, una buena actitud y apariencia, y un pene (que no puede ser muy pequeño, pero tampoco muy grande, porque sería un problema). La apariencia no es tan importante porque las personas tienen diferentes preferencias. Muchas veces buscamos a un hombre joven, flaco y blanco, pero otras, necesitamos a uno con las características opuestas.

El proceso de aplicación ha cambiado. La única forma para aplicar es suscribiéndose a un curso en pegasproductions.com. Si te aceptamos, pagas $149 y estás adentro.

¿Por qué un pene grande es un problema?

Un pene de 33 centímetros es mucho mejor que uno de tres, pero un poco más pequeño es lo ideal. El problema con penes gigantes es que es difícil mantenerlos parados. Así que si tenemos que grabar por una hora, un hombre con un pene largo puede tener dificultades.

Mencionaste que buscan a hombres con buena actitud. Siempre asumí que la buena actitud era estar arrecho.

Depende. Estamos buscando hombres que den el 100%. Alguien que quiere improvisar, que sea intenso pero sensual a la vez. Buscamos personas creativas y participativas. Queremos hombres que den ideas. A veces, detrás de cámaras, se nos estanca la imaginación. Una estrella porno que da todo de sí puede hacer que la película se vea más natural. Eso es buena actitud.

¿Entraría un hombre gordo y peludo pero con un buen pene?

Sí, porque un aspecto muy importante es la personalidad. ¿Hay algo en su personalidad que hace que sobre salga? Mira a Ron Jeremy, él no está en forma pero es especial y eso le da puntos. Todos saben quién es.

Parece que la buena actuación en porno va contra corriente. ¿Cómo encuentras a alguien que puede actuar y tirar frente a una cámara?

Obviamente, nosotros queremos alguien que sepa actuar a lo largo de todo la película, pero al tener sexo también debe estar actuando. Las posiciones se ven cómodas y divertidas, pero la realidad es que estos actores no están follando porque sí, sino para una cámara. En este sentido, tienen que cambiar de posiciones constantemente, lo que es agotador. Por eso ponemos atención al control mental. Necesitamos a alguien que aguante y se vea natural. En eso se centra la última parte de las clases.

¿Los hombres en las clases están aprendiendo a tener buen sexo?

Algo así, porque realmente no están teniendo sexo. Todos, incluidos los actores extra, utilizan ropa interior. El punto es que estos estudiantes aprendan cómo funciona el porno para que nosotros veamos si encajan para pasar a la siguiente fase.

Algo como yoga sexual.

Sí, creo que es exactamente así.

Me estoy imaginando un grupo de jóvenes arrechos esperando a que salga la estrella porno. ¿La cosa es así?

No todo el tiempo. La mayoría tenían entre 20 y 35 años. Fueron profesionales y cuatro pasaron a la segunda ronda.

Así que los contratan.

Sí. No estamos acá solo para llevarnos la plata. La meta es que aprendan y sean contratados. La fase dos (en donde los estudiantes tienen que hacer un tipo de performance) es el proceso final. Si sentimos que el estudiante es apropiado para Pegas, lo contratamos. Estamos esperando contratar uno o dos para esta ronda.

¿Hubo alguien realmente tímido con su pene o personalidad?

Tuvimos un par de tipos tímidos. Los sacamos porque somos muy estrictos en la parte de seguridad y buena personalidad. Este trabajo es para una persona que se sienta cómodo frente a las cámaras. Un hombre que tenga la iniciativa de hacer ver a la mujer lo mejor posible, sin que los productores se lo digan. Una persona tímida no sirve para esto.

Imagino que ser echado del colegio del porno fue ideal para su autoestima… ¿También les enseñan a hacer una toma cuando se vienen?

Lo importante de esta toma es que, a diferencia del resto, no puede volver a ser grabada. Tienen solo una oportunidad para lograrlo, así que el actor tiene que reflejar eso. Todo tiene que ser perfecto. Todos tienen que estar en el lugar perfecto. Toma mucha concentración y nada puede interrumpir el momento hasta que el director lo indique.

También tenemos que enseñarles a los hombres, y mujeres, cómo reaccionar a esto. Un ejemplo sería que, a veces, la mujer hace que se venga con una mamada o una pajeada; el tipo siente que se va a venir y su instinto es frenarlo. Eso no puede pasar. Ella necesita seguir para que él se venga seis o siete veces más. Todos esos momentos son buenos para la cámara.

Tienen que aprender a reaccionar cuando se van a venir antes, cómo sostenerlo o cómo venirse cuando tienen que hacerlo. El resto se puede filmar después. Tampoco pueden venirse en su condón, así que eso puede ser trabajoso.

¿Qué es lo más memorable de la experiencia académica?

No hubo algo en particular, pero puedo decirte que a los hombres les gustó más la práctica que la teoría. Desarrollamos 60 características de una estrella porno y las revisamos todas. Fue chistoso ver cómo se transformó su actitud cuando cambiamos de la teoría a la práctica.

¿Planean tener un colegio para mujeres?

Eventualmente.

¿Qué dictarían? ¿El arte de fingir un orgasmo?

Sería adaptado especialmente para mujeres. La teoría y la práctica serían completamente diferentes. Tan lejos como puede llegar un orgasmo falso, no es lo que estamos buscando. Queremos algo natural. Buscamos personas que quieran divertirse y tener una experiencia porno.

¿Estás feliz con la experiencia?

Hasta ahora, sí. No hemos terminado con ella, estamos en la fase dos, pero hemos recibido buenas retroalimentaciones de los estudiantes y actores. Estamos muy contentos. De hecho, la segunda parte, que estamos esperando, tendrá lugar en aproximadamente un mes y va a tener un máximo de 20 alumnos, debido a que tenemos un mayor número de participantes. Habrá cambios menores en el programa y estamos convencidos de que es una gran fórmula.



