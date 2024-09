Queridos Muggles: Harry Potter en concierto les va a romper la cabeza

Cuando se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal en el 2001, se nos abrieron las puertas a un universo paralelo: uno en el que todo es posible. Un universo en donde las pinturas se mueven, las cosas levitan, las personas vuelan, las criaturas mitológicas transitan libres, se viaja al pasado y la muerte puede detenerse.

Un universo que desde hace 16 años ha cautivado a millones de niños que se convirtieron en jóvenes, jóvenes que se convirtieron en adultos, adultos que volvieron a creer en la magia.

La noche del viernes el Teatro Jorge Eliécer Gaitán estaba lleno de gente que, equipada con sus varitas y la indumentaria de sus casas de Hogwarts, esperaba ansiosa por una nueva función de La Piedra Filosofal que prometía ser una experiencia completamente nueva. En el marco del aniversario número 20 de la publicación del primer libro de la saga, llegó a Colombia el Harry Potter Concert Series en donde la proyección de la primera película es musicalizada en vivo por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



Foto por: Mateo Rueda

Cuando el reloj marcó las ocho de la noche, Shih Hung Young, director de orquesta que acompaña el tour mundial de esta serie de conciertos, sacó su varita para hacer magia ante los ojos de las más de 1500 personas que llenan el teatro. Con un ligero movimiento de su muñeca, acordes y melodías comenzaron a brotar de las manos y labios de los setenta músicos de la la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que fueron convocados para este recital, sonidos que son emitidos en el momento exacto para coincidir con la película.

Esta precisión genera un poco de escepticismo en esas personas que se han repetido la película una y otra vez y ya se saben de memoria todas las entradas y salidas musicales que hay en esta: ¿de verdad están tocando? Porque es demasiado perfecto para ser real. Entonces te fijas en las destreza con la que las manos se deslizan sobre los pianos, detallas las vibraciones de las cuerdas del arpa, miras como suben y bajan los arcos de los violines y violonchelos al unisono y cualquier rezago de duda desaparece. La Sinfónica Nacional de Colombia hizo una interpretación impecable de la banda sonora compuesta por John Williams que marcó a una generación.

Entonces te concentras en la música y sus intérpretes, escuchas como si fuera la primera vez que lo haces y te das cuenta de que cada pieza por sí sola cuenta una historia, que como hilos en un telar, le van dando forma y color a la historia. Por ejemplo, al oír ‘The Arrival of Baby Harry‘ infieres que la corta vida de ese bebé ha estado marcada por la tragedia, pero que grandes cosas le esperan. En ‘Entry Into The Great Hall And The Banquet‘ sientes la ansiedad de entrar a algo nuevo y completamente desconocido, cómo la alegría y los nervios se alternan ante un momento decisivo en la vida de los personajes. Escuchas ‘The Quidditch Match‘ y sientes la adrenalina y vértigo de estar volando a 100 metros del suelo. Admiras la interpretación de ‘Hedwig’s Theme‘ de los créditos y piensas en la genialidad y destreza que se necesita para darle una identidad sonora a un mundo que salió de la imaginación de una persona.

Vuelves a ver la película, pero esta vez con el sentido de la audición abierto y reviviendo, con mayor emotividad, las escenas que hace 16 años viste por primera vez y te encantaron. La reinterpretas, la entiendes mejor. Valoras en trabajo de los compositores de bandas sonoras y ratificas que parte de la magia de Harry Potter está en su música, porque como Dumbledore alguna vez dijo: «la música es una magia que va más allá de todo lo que hacemos».

