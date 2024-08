¿Quién es tu favorito en el mosh más ridículo del 2018?

Uno de los hobbies canónicos en la era de scrollear como método de vida, es pasar horas en Internet buscando videos absurdos. A mí me gustan los de mosh pits y banda en general haciendo todo tipo de slams. Los amo, me chupan como Mathew Broderick mirando la pintura de Seurat en Un experto en diversión y sí, es una referencia oscura en esta época. De todos los videos que me han solazado con LOLs metaleros en altas horas de la madrugada, este, con la banda Dare tocando en el Sound and Fury Fest de este año, está entre los pináculos de este subgénero del absurdo en Internet.

He visto este videito más de 100 veces, y cada vez encuentro una nueva razón para quererlo más y a una nueva persona para amar. Con solo 33 segundos, tiene mejor elenco que todas esas películas de Marvel que salen al año. Examinemos más de cerca a algunas de las estrellas de este show…

Primero tenemos al man de camisa azul, arriba. El dude se lanza corriendo hacia la mayor congregación de personas que pudo encontrar, que son solo tres, y hace un salto del tigre que no le funciona. Se cae y lo vemos perderse en un mar de tobillos. Luego vuelve a aparecer y se apoya en la tarima el resto del video. ¿Estás bien, amigo de la camisa azul? No soy ningún médico, pero es posible que hayas sufrido una contusión y mi consejo es que no te duermas en los próximos tres o cuatro meses.

Luego tenemos al tipo de camisa beige ahí a la izquierda. Escala una y otra vez el escenario, y lo derriban una y otra vez, y lo vuelve a intentar la misma cantidad de veces. Más que nadie en este video, este compita encarna la mentalidad Chumbawama. Lo bauticé Bradley y los amo, a él y a su gran espíritu de tenacidad. Es mijo.

Antes de seguir adelante, quisiéramos mandarle un saludo desde aquí al bajista. Se ve que el dude trae un FOMO de mosh pit tan severo, que mejor deja de tocar el mismo riff una y otra vez, suelta su bajo, y se da una maroma de cabeza contra quien quede de pie. Un respeto para él y sus pantalones amarillos.

El bajista volador me hizo notar al que tal vez sea el personaje más curioso de todo el video, el chico de arriba que se acuesta encima del escenario como por dos segundos y sin razón aparente. ¿Por qué lo hizo? ¿Se le cayó su lente de contacto? ¿Sufrió un momentáneo golpe de calor? ¿Es esta la nueva y genial evolución del famoso pasito noventero de “El Pez”, también conocido como “El Gusano”? ¿Es un nuevo performance conceptual con el que no estoy familiarizado? Lamento decir que no tengo respuestas.

Este no es un personaje per se, pero me encanta esta parte del video en la que termina el tema abruptamente y todos dejan de hacer lo que están haciendo. Es como cuando hacías un desvergue matón al comienzo de la clase y cuando entraba la maestra, fingían todos que estaban leyendo en voz baja.

Hay tantos otros personajes, que siento que lo más sano es dejarlo hasta aquí, antes de que seguir viendo esto consuma el resto de mis días y termine escribiendo novelas seriadas sobre las vidas de cada uno de los muchachos del video. Solo me resta agradecerles por haberme acompañado, en esta, la primera entrega de una serie de 6.000 posts: Analizando Videos de Moshs Que Podríamos Ver Durante Tres Horas Seguidas.

