¿Quién demonios mordió a Beyoncé en la cara?

Tiffany Haddish está sacando a la luz los secretos de Hollywood y nadie está a salvo, ni siquiera Beyoncé. El mes pasado, la actriz de Girls Trip compartió el trasfondo de la noche de su selfie épico, revelando que una actriz estaba demasiado cerca de JAY-Z, lo que obligó a Beyoncé a interrumpir el intercambio. Haddish regresa con más detalles sobre esa noche, y esta vez se pone más salvaje. En una entrevista con GQ, Haddish comparte que una actriz tuvo la audacia de morder a Beyoncé en la cara.



In the interview, Haddish recalls the night she met Beyoncé last December. An actress who, according to Haddish, was «doing the mostest» walked up to Beyoncé and bit her in the face. But Haddish isn’t naming names:



En la entrevista, Haddish recuerda la noche en que conoció a Beyoncé en diciembre pasado. Una actriz que, según Haddish, estaba «intenseando» se acercó a Beyoncé y la mordió en la cara. Pero Haddish no da nombres:

«Así que Beyoncé se fue corriendo, se acercó a Jay-Z y dijo, ‘¡Jay! ¡Ven acá! Esta perra … y se lo arrebató. Fueron al fondo de la habitación. Yo estaba como, ‘¿Qué acaba de pasar?’ Y el amigo de Beyoncé se acercó y dijo, ‘¿Puedes creer que esta perra mordió a Beyoncé así nomás?’

Haddish dice que tropezó con Beyoncé nuevamente esa noche y la cantante confirmó que en verdad la mordieron. ¿La respuesta de Haddish? «Te va a hacer estallar el culo esta noche». La cual honestamente es una evaluación justa para alguien que intentó quitarle un pedazo de su carita a la Reina del Beyhive.



Entonces, ¿quién mordió a Beyoncé? Tengo algunas conjeturas. Mientras tanto, la amistad de Beyoncé con Gwyneth Paltrow ha sido documentada y ¿te parece que Beyoncé sea ese tipo de personas que permite que cualquiera se le acerque a ella? Pues no. Lena Dunham y Amy Schumer también son famosas por pranks a celebridades y su falta de cuidado guardando el espacio personal, por lo que no parecería una afirmación descabellada. Además, ¿será la misma actriz a la que Bey tuvo que consultar más temprano esa noche? Más allá de eso, no tengo idea porque ¿quién sería tan valiente?



Si tienes información sobre la mordedura a Beyoncé, por favor tuitéame, envíame un correo electrónico (kristin.corry@vice.com) o envía una paloma mensajera. Esto es un asunto serio.

