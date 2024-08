¿Quiénes son los responsables de que el aborto sea ley en Argentina?

Artículo publicado por VICE Argentina

El aborto nunca estuvo tan cerca de convertirse en ley en Argentina como ahora. Con media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto llega al recinto del Senado este miércoles 8 de agosto. En la previa, cada movimiento es analizado como si fuera parte de una jugada del Plan Táctico y Estratégico de la Guerra (TEG) o de la serie de Netflix House of Cards, solo que aquí no se trata de un juego ni de una ficción: se trata de la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y varones trans. Desde que empezó el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta hoy 150.000 mujeres y personas gestantes abortaron en la clandestinidad: pusieron en riesgo la salud y la vida porque el Estado les dio la espalda.

En números son 29.000 abortos por mes, 985 por día y 41 por hora: el 9 de agosto, cuando la discusión legislativa haya pasado esta etapa, las mujeres y personas gestantes que tomaron una decisión sobre sus cuerpos seguirán abortando porque se trata de una práctica cotidiana. Solo si se mira la provincia de Santiago del Estero al menos tres mujeres murieron por abortos clandestinos en lo que va del año. La última se llamaba Liliana Herrera, tenía 22 años y ya había parido dos hijos. Murió este fin de semana en el Hospital Regional de esa provincia por una infección generalizada.

Argentina tiene un sistema parlamentario bicameral: mientras diputados y diputadas representan al pueblo; senadores y senadoras representan a cada una de las provincias del país. Después de un debate de dos meses, el último 14 de junio la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por 129 votos a favor, sobre 125 en contra, la propuesta legislativa pasó esa primera ronda en una jornada épica después de 22 horas de debate parlamentario. Ahora 72 senadores que son el total que componen la Cámara Alta deberán votar si continúan con la situación tal cual está desde 1921 o deciden a favor de las mujeres y personas gestantes. Se necesita —por lo menos— la mitad más uno de los presentes para aprobar la ley. Es decir, la mayoría.

“Estoy a favor de la legalización, principalmente porque creo que el Estado tiene que dejar de perseguir a la mujer y buscar penalizarla. Esta ley implica, no solo el beneficio de un sector de la sociedad sino, la promoción de un derecho que no obliga a nadie a ejercerlo, dando libertad de optar. Lo que aquí se pone en juego es la salud de una parte fundamental de la población, porque los abortos se siguen realizando, nuestra obligación es legislar sobre esta realidad que se pretende ocultar”, dijo a VICE el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes. Fuentes es uno de los legisladores claves del Senado. Tras la media sanción el bloque del FpV-PJ fue el primero en anunciar que votarían a favor de la ley. Son nueve legisladores, entre quienes se encuentra la ex presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ya dejó su aval en la firma del dictamen. Sin embargo, este fin de semana la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu, anunció a través de una entrevista radial que votará en contra. Este movimiento cambió el “poroteo”, un término del lenguaje coloquial: contar porotos es saber cuántos votos hay a favor o en contra.



Fuentes tiene 70 años y es oriundo de La Plata. Y ya aportó su firma en la propuesta de dictamen que incorpora modificaciones al texto que llegó desde la Cámara Baja. Es que el senador integra la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las tres a las que se giró la iniciativa. También fue tratada por la comisión de Salud y de Justicia y Asuntos Penales.

El anfitrión del debate fue el titular de la Comisión de Salud, que fue cabecera del proyecto. Se trata del senador jujeño y radicalista Mario Fiad que ya anunció que votará en contra. Este posicionamiento marca una diferencia diametral con la primera etapa del proyecto, donde el anfitrión, Daniel Lipovetsky (Cambiemos) estaba a favor de la despenalización y legalización. Además de compartir corazones celestes en sus redes sociales —el color que identifica a quienes están en contra del aborto— Fiad dijo que considera que el proyecto es “inconstitucional” ya que “compromete el derecho primero y fundamental, que es el de la vida, y que es condición indispensable para que podamos ejercer otros derechos”.

El radicalismo es el partido político que más aporta al poroteo negativo: 9 de los y las 13 radicales ya anunciaron que votarán en contra. Además de Fiad se suman a esta lista Ángel Rozas (UCR, Chaco), María Belén Tapia (Cambiemos, Santa Cruz), Julio Martínez (UCR, La Rioja), Julio Cobos (UCR, Mendoza), Juan Carlos Marino (UCR, La Pampa), Silvia Giacoppo (UCR, Jujuy), Inés Brizuela y Doria (UCR, La Rioja) y Silvia Elías de Pérez (UCR, Tucumán).



Otros dos senadores claves del debate fueron: el Justicialista de Catamarca Dalmacio Mera, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Pedro “Pemo” Guastavino, hombre de Entre Ríos y del FpV, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La posición de Mera en relación al aborto es en contra, en tanto que Guastavino ya dijo que votará a favor.

Miguel Angel Pichetto se convirtió en un abanderado de la causa. El rionegrino, jefe del interbloque Argentina Federal, estuvo presente en el proceso de plenario de comisiones y también empujó la colecta de votos. Es un ferviente defensor del Estado laico aún antes que tuviera un pañuelo para empujar la lucha por esta causa. “Todos queremos que salga la ley. Se harán modificaciones no sustanciales para consolidar la mayoría”, dijo a la salida de una reunión en el Salón de las Provincias, la jornada previa a la firma del dictamen. El senador reunió el martes de la anteúltima jornada de debate a senadores de distintos bloques, a referentas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones de derechos humanos y feministas. De ese encuentro salió un texto con modificaciones a la media sanción que al día siguiente firmaron 26 senadores. Pero el dictamen entró en un limbo por una cuestión reglamentaria: aún no se sabe si es válido. Por eso la primera discusión que van a dar los y las legisladores en el recinto el 8 de marzo es sobre qué texto van a trabajar: si la media sanción o la propuesta de modificaciones.



María de los Ángeles “Marilin” Sacnun es senadora por la provincia de Santa Fe y también es una de las nueve integrantes del Bloque del Frente para La Victoria – PJ. “Quienes están por el rechazo total del proyecto no alcanzaron a reunir las firmas para suscribir el dictamen de rechazo y se trazaron como estrategia obstaculizar la obtención de un dictamen de mayoría de aquellos senadores que acompañamos”, evaluó después de la última plenaria que terminó con un final abierto.

“Desde nuestro bloque dijimos que iba a acompañar el proyecto como venía pero con el devenir del debate parlamentario y el debate en comisiones se advirtió que era necesario introducir modificaciones para construir consensos y mayorías y evitar el rechazo total que tendría como consecuencia la pérdida del estado parlamentario”, aportó Sacnun .



Sigrid Elisabeth Kunath representa a la provincia de Entre Ríos e integra el Bloque Justicialista. Es otra de las senadoras que está trabajando para que la media sanción se convierta en ley. “Lo que nosotros propusimos como dictamen de comisión era la síntesis entre la media sanción venida de Diputados y algunas modificaciones que resultaron de un acuerdo que se dio entre senadores y senadoras de distintos espacios políticos, con el consenso también de distintos representantes de la Campaña, y con las diputadas que estuvieron presentes en la reunión de trabajo que tuvimos en el Salón de las Provincias el martes”, dijo a VICE.

“Estamos fuertes y convencidas que en la sesión del 8 vamos a poder lograr los votos por lo tanto estamos trabajando”, dijo la senadora de La Pampa Norma Durango. Ella no participa de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales que trataron el tema en la Cámara Alta pero acompañó todas las plenarias y apoya el proyecto de ley. “Creemos que si logramos que se vote en general el proyecto venido desde Diputados, nos comprometimos a incorporar las modificaciones en el articulado con aquellos senadores que pedían cambios”, dijo la senadora del Partido Justicialista. Y agregó: “Consideramos que va a primar la razonabilidad, la necesidad de que las mujeres sean escuchadas y la necesidad que se amplíen los derechos y que sea ley”.



Como ocurrió en la Cámara Baja, las senadoras a favor del aborto legal están articuladas y organizadas en un grupo de WhatsApp en el que coordinan estrategias juntas. Además de Sacnun, Durango y Kunath, completan la articulación de senadoras: María Inés “Marin” Pilatti Vergara (FpV, Chaco), Ana María Ianni (FpV, Santa Cruz), Nancy González (FpV-PJ, Chubut), Pamela Fernanda Verasay (Unión Cívica Radical, Mendoza) y Anabel Fernández Gastasti (FpV, Mendoza)



“Es justamente esta articulación entre sectores la que permitió avanzar con la media sanción y la que nos permitirá a nosotros avanzar en el mismo camino. La confluencia de distintas luchas que se materializan en un proyecto que contemple cuestiones presupuestarias, de solidaridad, etc. En ese sentido el diálogo con otros bloques nos ha permitido profundizar datos y realidades de todo el territorio nacional, este diálogo fluido sumado al movimiento de mujeres nos ha permitido darle mayor contenido al debate”, evalúa Marcelo Fuentes. Y analiza que el debate democrático no está excento de las presiones de los grupos contra el aborto que, primero le mandaban correos, cartas con envoltorios con fetos de yeso y llamados; pero que luego fueron aumentando.

Para el senador del FpV, la calle jugará un rol central en lo que ocurra el 8 de agosto. “Más allá de los motivos que utilizó el gobierno para instalar el debate, jamás se imaginó que se encontraría con una sociedad movilizada a este nivel, el compromiso de miles de jóvenes y la presencia en la calle del colectivo de mujeres es algo que no se tenía en cuenta. Hoy no se puede negar más, hay que dar una respuesta a un reclamo que se tornó masivo”, dijo.



A poco del histórico debate, el poroteo está complicado y se despliegan las más diversas estrategias para lograr que sea ley o, al menos, que vuelva a Diputados y Diputadas para modificaciones. De los y las 72 senadores, hay un total de 37 que en declaraciones públicas dijeron estar en contra y 31 que manifestaron su apoyo a la ley. En el medio quedan dos indecisos: el tucumano José Alperovich y el santafesino Omar Perotti. En los pasillos del Senado aseguran que no votarán en contra. También hay una ausencia y una abstención. Por un lado la senadora justicialista por San Luis María Eugenia Catalfamo, cursa un embarazo avanzado y por ese motivo no puede viajar a dejar su aval que expresó en una nota periodística. La abstención es de la senadora neuquina Lucila Crexell.



Hay otros números que son necesarios para tener en cuenta. Desde el regreso de la democracia hasta 2016 ascienden a 3040 las muertas por abortos inseguros. Esta situación de desigualdad de género y de clase sólo puede saldarse con una ley de aborto legal como forma de reparación del pasado y garantía de futuros de libertad para las generaciones venideras.



