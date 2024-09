¿Quieres ser prácticamente irresistible al instante? Elimina tus redes sociales

Para muchos, revisar las redes sociales de una persona antes de una cita con ella se ha convertido en un ritual muy normal. Puedes revisar su Twitter en busca de “red flags” o señales de alarma, como hilos largos que se convierten en discursos o un uso excesivo de emojis de risa y llanto. Puedes examinar su Instagram para ver si tiene una estética de buen gusto o si usa los boomerangs de manera poco irónica. Incluso puedes verificar si tiene TikTok o, si te gusta llevar las cosas demasiado lejos, ver su perfil de LinkedIn. Todo está ahí. Incluso antes de que se conozcan.

Sin embargo, también están esas raras ocasiones en las que no encuentras… nada. No hay Facebook con carpetas de sus primeras publicaciones de 2009. No hay fotos donde los hayan etiquetado estando en Grecia con su ex. No hay cuenta de Twitter de la que hablar. Tal vez solo una cuenta privada de Instagram o seis fotos borrosas de cosas como matrículas de automóviles y señales de tráfico surrealistas. O tal vez solo un simple sitio web, con una dirección de correo electrónico.

Cuando lo anterior sucede, es —y muchas personas con las que he hablado concuerdan en esto— extrañamente muy sexy. La persona cuya «ausencia en línea es absoluta» es la crème de la crème del internet. El diamante en bruto. Un misterio en un mundo sin misterios. Pero, ¿por qué es tan atractivo el no tener presencia en línea?

Probablemente haya varias razones. Muchas personas con las que hablé para escribir este artículo señalaron el hecho de que no tener presencia en línea sugiere que se tiene confianza interna. Se puede suponer que se trata de alguien a quien no le interesa ser “visto”. No le interesan las opiniones de los demás. No necesita sus likes ni tener seguidores. Simplemente es alguien que está ahí afuera, viviendo su vida. Esto apunta a que tiene seguridad en sí mismo, una autoestima sólida. Todas cualidades atractivas.

“Demuestra que alguien se siente muy cómodo haciendo lo suyo, que es un tipo de confianza que es realmente atractivo. Como si no tuvieran la necesidad de hacer lo mismo que hacen los demás», dice Sarah Murray, de 23 años.

“Como alguien que sufre de FOMO y sigue las tendencias y siente la necesidad de mantenerse al día en línea, respeto y admiro la decisión de ignorar de esa manera las expectativas habituales. También significa que no encontrarás fotos horribles de ellos, por lo que tienen un elemento místico».

Daniel Boydon, de 29 años, concuerda con eso. Dice que se siente atraído por las personas con menos presencia en línea “porque emiten un tipo de vibra mucho más centrada de ‘en realidad no me importan esas cosas’… y hace que mis problemas neuróticos de confianza se mantengan a raya. Todo el factor del misterio también entra en juego. Es como, ‘Vaya, espera, de hecho en verdad tenemos que hablar para conocernos’”.

Tom Rassmussen, de 30 años, cree que la falta de presencia en línea a menudo indica que una persona tiene una rica vida interior, una carrera y una vida social. ¿Alguna vez te has divertido tanto que se te olvidó tomar fotos? Para la persona que no tiene presencia en línea, así debe ser la vida siempre. “Creo que es atractivo que a alguien no le preocupen las cosas sin sentido que nos preocupan al resto”, dice Tom. «En este mundo de las redes sociales, es maravilloso».

James Preece, un experto en citas, explica que las personas por lo regular se sienten atraídas por el misterio en general cuando se trata de citas, y esto se extiende a las redes sociales. «Si no puedes ver lo que hace alguien y saber qué está pasando en su vida, entonces estarás intrigado», dice. «Cualquier tipo de misterio o indisponibilidad es inmediatamente una cualidad atractiva».

La experta en citas Hayley Quinn dice algo similar. “A menudo, el misterio puede hacer mucho más por ti que el hecho de que alguien piense (erróneamente) que sabe todo sobre ti”, dice. «Sin las redes sociales, o al tener una cuenta privada, puedes despertar la curiosidad de alguien por conocerte mejor en el mundo real».

Cuando alguien no tiene presencia en línea, también hay mucho menos que juzgar. ¿Alguna vez alguien ha terminado por desagradarte porque sigue haciendo cosas como usar el filtro de «cámara vintage» o publicar tuits iracundos sobre diferentes compañías o abusa un poco del emoji con la lengua de fuera? Es horrible ser una persona tan crítica, pero es lo que pasa, incluso subconscientemente. Tener una presencia en línea nula o muy escasa significa que hay menos oportunidades de sentirte así de horrible.

“Regularmente, la gente busca razones para no salir con alguien”, explica Preece. «Entonces, cuando ves el perfil de alguien, es posible que veas algunas fotos muy buenas, pero que luego, la sexta imagen sea un ‘poco extraña’ y entonces digas, ‘no, ya no me gusta, adiós».

“Cuando no puedes hacer eso, lo único que te queda por hacer es darles una oportunidad. No te ves obligado a rechazarlos».

Si parece una actitud superficial juzgar a alguien en función de su presencia o ausencia en línea es porque probablemente lo sea. Siendo realistas, la cantidad de selfies que alguien publica o si hace videos de tendencias de baile en TikTok probablemente no afectará la química entre ustedes, en la vida real. Puede significar tan solo que no les das una oportunidad, lo que podría ser una lástima.

“Lo mínimo que se necesita para que cualquier tipo de experiencia romántica progrese es que alguien esté abierto y dispuesto a invertir su tiempo en ti”, dice Quinn.

En otras palabras: una persona misteriosa o ausente en línea puede atraerte en un principio, pero probablemente esta característica sea irrelevante con respecto a la compatibilidad a largo plazo.

