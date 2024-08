“Quiero enseñarle a la gente que puedes cagarla y triunfar”: John Waters

Cuando John Waters comenzó su carrera, lo único que recibió fueron malas reseñas y órdenes de arresto por películas transgresoras como como Mondo Trasho (1969) y Pink Flamingos (1972). Ahora, a 50 años de su debut cinematográfico, Waters ha sido aclamado por romper barreras en el cine indie en E.U. con sus guiones inmundos, obteniendo reconocimientos como el Pardo d’Onore Manor en el Festival de cine de Locarno, el Lifetime Achievement Award del Gremio de escritores de Estados Unidos, y una medalla de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés por impulsar el arte.

Este mes, el ‘Papa de la basura’ (como lo apodó el escritor William S. Burroughs) visitará la Ciudad de México para dar una master class en el Cine Tonalá el 21 de septiembre y presentar su stand up A Filthy World en SALA el 20 de septiembre. “Quiero enseñarle a la gente que puedes cagarla y triunfar al mismo tiempo”, me explicó. Hablamos con el creador de Hairspray sobre la importancia de lo inmundo en el arte, las claves de su éxito y su particular bigote.

Videos by VICE

Foto por Greg Gorman

VICE: Tu stand up se llama A Filthy World. ¿Cómo llegaste a ese nombre?

John Waters: Se llama A Filthy World en un sentido positivo, como una palabra pop un poquito agresiva. Es una reflexión sobre un mundo joven, siempre estoy investigando comportamientos increíbles que no entiendo del todo. Me encanta salir, investigar y luego reportar mis descubrimientos en el stand up, casi como si fuera un guía de turistas. Soy un espectador asombrado del comportamiento humano.

Hablando de A Filthy World, ¿quién es la persona más inmunda hoy en día?

Bueno, pues Trump, por supuesto. Ni siquiera lo tuve que pensar. Siempre he dicho que parece un mal imitador naranja de James Brown. Sus políticas son inmundas, pero en el peor sentido de la palabra. No hay nada que sea tan malo sobre él que pueda percibirse como gracioso. Es una desgracia nacional. Y la manera en la que ha tratado a México es imperdonable.

Foto por Greg Gorman

Recientemente publicaste tu último libro, Mr. Know-It-All.

Me considero alguien bueno para dar consejos –y el libro básicamente es eso– pero al mismo tiempo me queda claro que hay muchas cosas que se me escapan. Ya no salgo tanto como antes, pero la gente que trabaja para mí tiene la responsabilidad de informarme sobre las cosas interesantes que están pasando a las 4 de la mañana.

En el libro habla de la falta de ideas revolucionarias en Nueva York y LA.

Hay preguntas que me quitan el sueño. ¿Por qué no estamos teniendo el tipo de manifestaciones que se daban en la época de Martin Luther King? ¿Por qué no estamos llevando la crítica política a un nivel de sátira que avergüence a nuestros enemigos? ¿Por qué estamos todos tan callados, cuando parece que estamos más jodidos de lo que nunca hemos estado?

¿Cuál es el rol del arte en la revolución?

Honestamente, no sé si el arte empieza revoluciones. Creo que si emites demasiados juicios políticos en tu arte, terminas por ponerle una fecha de caducidad. No durará para siempre.

Foto por Greg Gorman

Siempre has tenido una facilidad para contar historias en diferentes medios: libros, películas, museos y frente de una audiencia. ¿Hay algún otro medio que quisieras explorar?La novela que ahora estoy escribiendo es un buen ejemplo. Es algo que nunca he hecho, en ese sentido es una nueva historia, pero estoy descubriendo que no es tan diferente a mi trabajo previo. En el pasado he escrito relatos ficticios, pero yo era el protagonista. Todos los días escribo una parte. Estoy emocionado.



Parece que estás muy ocupado.

¡Estoy más ocupado ahora que nunca en mi vida! Además de mi show de stand up y mi master class, daré un show navideño en 18 ciudades en 21 días. Tengo un campamento de verano donde la gente se viste como los personajes de mis películas. También soy el anfitrión del Burger Bugaloo, un festival de punk rock en Oakland. Y estoy escribiendo una novela. No veo por qué bajar el ritmo ahora que estoy en mis 70s.

¿Es importante ser políticamente correcto para ser exitoso?

Honestamente, creo que yo soy muy políticamente correcto. Puede ser difícil de creer, pero en mis películas, ganan las personas políticamente correctas; las que no enjuician o lastiman a nadie; las que pretenden entender el sentido de la vida.

Eres alguien reconocido por su estilo. ¿Qué consejo de moda le darías a los jóvenes?

Cuando eres joven, no deberías de usar ropa de diseñador. Deberías usar solamente la ropa más barata y desgastada que encuentres en el mercado de pulgas, porque es algo que nadie más tiene. Si lo usas con confianza, puedes crear un statement de moda atemporal.

Tu bigote es un statement de moda atemporal, por ejemplo.

Si fuera a prisión, tendría que quitarme el bigote, porque no tendría las herramientas para mantenerlo. Lo he tenido desde que tengo 19 años, y ahora tengo 73. Creo que si lo rasuro, tendría una cicatriz debajo. ¡Es parte de mi marca!

Es uno de tus rasgos más recordables, sin duda.

Lo es. Pero además de mi bigote, creo que el mundo me recordará por hacer que la basura sea un poco más respetable. Creo que esa es la razón por la que vine al mundo.

John Waters presentará su show de stand up en la Ciudad de México el 20 de septiembre en SALA y dará una master class en Cine Tonalá el 21 de septiembre.