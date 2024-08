Quiero hablar por un segundo sobre estas fotos de Kanye feliz

Me encanta ver a Kanye feliz. Simplemente me encanta. Ver su cara sonriente me hace sentir cálida y reconfortada, mis mejillas se sonrojan. La sonrisa de Kanye me aclara la piel, paga mis deudas y tira a la basura esa extraña cosa de yogurt en mi refrigerador que he estado evitando tocar por un par de semanas. Si Kanye está feliz, yo estoy feliz.

Entonces, ¡imagina mi placer al despertar esta mañana con nuevas fotos de Kanye feliz! Algo de contexto: Ye acaba de convertirse en padre por tercera vez, ya que él y Kim Kardashian West dieron a luz hace poco y, al parecer, está muy contento por ello. Me hace muy feliz que se vea saludable después de lo que obviamente fue un momento difícil a finales del 2016, porque eso no sólo significa que pronto podría haber un nuevo gran disco de Kanye (o al menos cuando esté listo), sino que también recibimos conmovedoras fotos. Esto me gusta. Estoy encantada.

Eso es todo lo que quería decir realmente. Gracias por escuchar, chavos.

Kanye arriving at his office in Calabasas today pic.twitter.com/EqzrAWkI0N — Kim Kardashian Photos (@KimKPhotos) January 17, 2018

