R. Kelly es acusado de violación, secuestro e infectar con herpes a una menor de edad

R. Kelly violó, privó de su libertad y, a sabiendas, infectó con herpes a una chica de 19 años, según una nueva demanda presentada el lunes en Nueva York.



Faith Rodgers, ahora con 20 años, declaró que tuvo contacto con el cantante y compositor, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, después de un show en San Antonio, Texas en marzo pasado. Según la demanda, Kelly alcoholizó a Rodgers esa misma noche, a pesar de ser menor de edad e intercambiaron números de teléfono. Dos meses después Kelly viajó a Nueva York para una presentación; de acuerdo con la demanda, le pidió a su asistente Diana Copeland que comprara un boleto para que Rodgers viajara a la ciudad.

La demanda dice que Kelly «llegó a la habitación del hotel [de Rodgers] e inició un contacto sexual no deseado». Además afirma que el ex jugador de baloncesto «hizo caso omiso de las palabras específicas por parte de Rodgers de que no estaba ‘lista para tener relaciones sexuales’».

Rodgers hizo declaraciones acerca del abuso en una entrevista publicada ayer por la BBC : «Le dije que no estaba preparada para tener relaciones, que no lo hago en la primera cita, no soy ese tipo de persona».

Desde entonces, según la demanda, Kelly ha abusado de Rodgers «mental, sexual y verbalmente» y su comportamiento «la ha humillado, avergonzado e intimidado». Rodgers aseguró que Kelly la violó repetidamente y la encerró en automóviles y estudios, como castigo por «no complacerlo» sexualmente. Rodgers dice que Copeland fue complice de estos hechos.

Rodgers también declaró que Kelly intentó llevarla al «culto sexual» que, según los informes, R Kelly practica. Extracto de BBC:

Durante su relación, Faith dice que R. Kelly le pidió que firmara un acuerdo donde le ofrecería «protección». Ella no firmó el acuerdo.

A Faith le presentaron a un grupo de mujeres que R. Kelly describió como su «familia», todas se dirigían a él como «papá». Seguían una serie de reglas impuestas por él como ponerse de pie, caminar hacia él y besarlo en la boca cada vez que entraba a la habitación.

La víctima llamó a algunos miembros del grupo cercano a R. Kelly como «títeres» a quienes les han lavado el cerebro.

«Él es el maestro y ellos son sus esclavos», dice Faith.



Rodgers también declaró que recibió una llamada en febrero donde le aconsejaban hacerse una prueba de infecciones de transmisión sexual. El resultado fue positivo en el examen de herpes. La demanda alega que Kelly sabía que tenía herpes y no se lo dijo a Rodgers.

En abril, cuando apareció por primera vez el informe de Rodgers, un portavoz de Kelly dijo al Washington Post que el cantante de 51 años «niega rotundamente todas las acusaciones».

En la parte superior de la demanda, la abogada de Rodgers, Lydia C. Hills, escribe: «Desafortunadamente, los hechos y los antecedentes de este caso no son únicos. Esta es una rutina sexual de R. Kelly. Durante más de 20 años mujeres en todo Estados Unidos han sido […] víctimas de R. Kelly y han presentado denuncias similares».

Kelly ha sido acusado de violación y de maltrato sexual varias veces en las últimas dos décadas, aunque nunca ha sido condenado por alguno. El año pasado, Jim DeRogatis informó a Buzzfeed que Kelly estaba practicando un «culto» abusivo, aislando a jóvenes de sus familias. Un reciente documental de la BBC profundizó en el tema, declarando que Kelly usó a una niña de 14 años para ser su «mascota sexual».

Hace dos semanas, en respuesta a la campaña #MuteRKelly, que exige «investigaciones y nuevas revisiones a los dictámenes de las denuncias hacia R. Kelly por mujeres de color y sus familias durante más de dos décadas», Spotify eliminó las canciones de Kelly de sus listas de reproducción.

