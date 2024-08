R. Kelly hält angeblich Frauen in einer Art «Sekte» zum Missbrauch fest

Buzzfeed News hat heute einen Bericht veröffentlicht, der es in sich hat. Demnach hätten mehrere Eltern der Polizei erzählt, dass R&B-Sänger R. Kelly ihre Töchter «gegen ihren Willen» in Wohnungen in Chicago und Atlanta festhalten würde.

Drei ehemalige Mitglieder aus Kellys inneren Kreises – Cheryl Mack, Kitti Jones, and Asante McGee – haben Details geliefert, die die schlimmsten Befürchtungen der Eltern befeuern. Sie sagen, dass sechs Frauen in Wohnungen leben, die von Kelly gemietet werden. Er kontrolliert jeden Aspekt ihres Lebens: diktiert, was sie essen, wie sie sich kleiden, wann sie baden, wann sie schlafen und wie sie sich an sexuellen Handlungen beteiligen müssen, die er filmt.

2008 wurde R. Kelly vom Vorwurf der Kinderpornographie freigesprochen. Der ausführliche Buzzfeed-Bericht wurde vom Journalisten Jim DeRogatis geschrieben, der seit Jahren über Kellys lange Geschichte der mutmaßlichen Sexualstraftaten berichtet. Einige Quellen scheinen Kellys Behandlung der Frauen zu untermauern und behaupten, dass er «seine sexuellen Aktivitäten filmen […] und die Videos den Männern seines Umkreise zeigen» würde. Er würde die Frauen, die oft aufstrebende Sängerinnen sind (und durch die Musikindustrie in Kontakt mit ihm kamen), davon abhalten, in Kontakt mit Freunden und ihren Familien zu treten – indem er ihre eigenen Handys mit jenen austauscht, die er ihnen gibt. Die Quellen sprechen außerdem von physischer Misshandlung.

R. Kellys Anwältin wurde auch zu den Vorwürfen befragt. Ihre schriftliche Antwort per Mail:

«Wir können uns nur fragen, warum Leute darauf bestehen, einen großen Künstler zu diffamieren, der seine Fans liebt, 24/7 arbeitet und sich um alle Menschen in seinem Leben kümmert […] Er arbeitet hart, um der beste Mensch und Künstler zu werden. Es ist interessant, dass Geschichten und Märchen, die vor Jahren entlarvt wurden, wieder auftauchen, wenn sein Ziel das Ende der Gewalt ist, die Waffen niederzulegen und in Frieden und Liebe zu leben.»

Neben dieser Mail gibt es bisher noch keinen offiziellen Kommentar von Kellys Team.

