“Rabia y coraje”: Manifestaciones por los estudiantes de cine asesinados

El anuncio del asesinato de los tres jóvenes cineastas desaparecidos en Tonalá, Jalisco, convocó la tarde de ayer a la comunidad cinematográfica de la Ciudad de México para marchar del Ángel de la Independencia a la Secretaria de Gobernación con el fin de exigir justicia por el caso.



En Guadalajara, el contingente, conformado principalmente por estudiantes, recorrió las calles, desde la Glorieta de los Niños Héroes —rebautizada como la Glorieta de los desaparecidos—, hasta el Palacio de Gobierno, en búsqueda de respuestas por parte del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

La Fiscalía de Jalisco informó esta semana que los tres estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves, de 25 años, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos de 20, desaparecidos el pasado 19 de marzo, fueron asesinados y sus cadáveres disueltos en ácido. Por los hechos, hay dos personas detenidas, presuntos responsables vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía, los estudiantes acudieron a una casa para hacer una tarea escolar y, sin saberlo, se colocaron en un lugar de grave riesgo, una presunta propiedad del cártel Nueva Plaza que era vigilada por un grupo criminal antagónico: el CJNG.

Por el caso, decenas de personas marcharon ayer en la CDMX y en Guadalajara. Los gritos de una madre desesperada, que tomaba de la mano a su hija, interrumpieron el silencio y marcaron el inicio de la marcha: “Me mueve la rabia y el coraje. Nos están masacrando. Ese es el mensaje para todo el mundo, yo no quiero ese futuro para mi hija, no es posible que salga la Fiscalía salga a decir que los disolvieron el ácido”.

Norma Pablo, actriz, 30 años

VICE: ¿Por qué saliste a protestar?

Norma: Porque no es posible que les estamos ofreciendo muerte a la nuevas generaciones, quiero un mejor futuro para mi hija. Y como parte de la comunidad cinematográfica tenemos la obligación de salir a exigir justicia.

¿Qué opinas de la impartición de justicia?

Es nula, no llega para nadie, la gente se tiene que informar y salir a las calles.

¿Qué opinas del proceso electoral?

Nos debemos informar sobre los que nos gobiernan y los que aspiran a gobernarnos. Tenemos que participar para exigir justicia en casos como este y que se pare la violencia que estamos padeciendo en casos como este.

Jonatan Maza, estudiante, 29 años

VICE: ¿Por qué sales a marchar?

Jonatan: Porque soy joven y estoy harto de la inseguridad. Es horrible que tengan que ocurrir tragedias como la de los 43 de Ayotzinapa y hoy la de los tres estudiantes de Jalisco para que salgamos a las calles.

¿Qué opinas de la democracia?

Estamos en un proceso de regresión autoritaria. La democracia está en riesgo y la vida de las personas también. La impunidad da paso a la corrupción, pero lo más grave es que estén asesinando personas y los más delicado es que las autoridades nunca esclarecen los casos.

La esperanza no está en los gobiernos ni en los partidos, sino en nosotros, tenemos que informarnos y salir a exigir lo que es nuestro, que no se olviden que la participación en la calle es necesaria para que cambie nuestro país.

Paola Tello, 26 años

VICE: ¿Qué te motiva a salir a marchar?

Paola: Que los asesinados eran jóvenes como nosotros. En el Centro de Estudios Cinematográficos estamos en total apoyo al caso para que se haga justicia. Los jóvenes somos quienes vamos a sacar adelante al país y no puede ser que nos maten.

¿Qué le pedirías a los candidatos a la Presidencia?

Qué tomen en cuenta la cultura, ya que los países de primer mundo cuando están en crisis es en lo que más invierten. En México, por el contrario, es a lo que más le quitan cuando hay crisis.

¿Qué otras exigencia tienen los estudiantes de cine?

En mi caso, igualdad de género. Es un tema importante aunque no es el momento adecuado para abordarlo, pero en nuestra profesión aún hay mucha desigualdad en los cargos y acceso a empleos.

Alan García. 25 años, estudiante de Letras Hispánicas, de la UdeG.

VICE: ¿Por qué saliste a manifestarte?

Alan García: Por la indignación, la ira, el enojo, el miedo, de que en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo.

¿Qué te gustaría que se lograra con estas propuestas?

Que se visualice el problema, que la gente vea qué es lo que está pasando, que no se quede en su zona de confort.

¿Estos sucesos modificaron tu intención de voto en estas elecciones?

No, yo tengo definido mi voto desde hace mucho tiempo, por cuestión ideológica, pero hoy lo reafirmo.

¿Qué le dirías a los candidatos a la presidencia?

Que vengan aquí que tengan tantita madre, que vean lo que siente la gente, que vean lo que es sufrir, que sepan del miedo de no llegar a tu casa al final del día.

Paola García, estudiante de la UdeG, 19 años

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Paola: Porque no quiero vivir bajo este gobierno que nos oprime tanto y para reclamar lo que es nuestro, las calles. Reclamar al gobierno para que haga bien su trabajo, que no de por alto toda las desapariciones qué hay.

¿Qué te gustaría que se lograra con esta manifestación?

Que se logre visibilidad y que la gente sea consciente, que no piensen que todo está bien y que el gobierno hace su trabajo.

¿Qué le dirías a los candidatos?

No creo que los partidos se preocupen realmente por lo que el pueblo necesita, ellos ven superficialmente los problemas pero no se preocupan por escuchar al pueblo. Les diría que se preocupen realmente por lo que es necesario y no por lo que ellos creen que es un problema, lo que ellos creen no se acerca ni poquito a lo que está sucediendo.

Sarahí Llamas, estudiante de la UdeG, 20 años

VICE: ¿Por qué saliste a manifestarte?

Sarahí: Me mueve la solidaridad por los estudiantes desaparecidos, y no únicamente por los tres del CAAV sino por todos los que han desaparecido en estos últimos años. Para dirigir un mensaje a las autoridades, exigir justicia para que estos actos dejen de ocurrir, no queremos seguir padeciendo esta violencia.

¿Estos sucesos cambiaron tu intención de voto?

Me hace pensar en las propuestas de algunos candidatos que proponen militarizar más las calles, sabemos que esa no es la solución. Este tipo de situaciones se deberían combatir de raíz, desde la educación, los empleos, atendiendo la pobreza, empezar, por ahí.

Edgar Antonio Castillo, estudiante de la Universidad de Especialidades, 21 años

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Edgar: Es increíble que estén tratando de esta manera a los jóvenes que son el futuro del país, ellos eran chavos que querían hacer cine, seguir ejemplo de Guillermo del Toro .

¿Cambió tu intención de voto?

Ya tengo bien claro por quién votar, pero siento que no va a cambiar con las elecciones, sino hasta que la gente tome conciencia.

¿Qué le dirías a los candidatos?

Que se logre un mejor trabajo de investigación, más eficiente, no es posible que este caso, que después de un mes, apenas están informando sobre lo qué pasó. Que si realmente les importara dejarían de hablar de cosas sin sentido. Solamente dicen que van a mejorar la situación del país pero no dicen el cómo, no hay propuestas claras.

Alitzel García, estudiante del TEC de Monterrey, 20 años

VICE: ¿Por qué saliste a manifestarte?

Alitzel: Me mueve la inseguridad, la rabia, la injusticia y la desesperación. Yo se que no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero buscamos generar conciencia en la sociedad.

¿Esto cambio tu intención de voto?

El sistema política de México no es el mejor del mundo, pero soy optimista y creo que puede haber un compromiso y generar un cambio, es lo que exigimos. No tenemos políticos dignos de sus ciudadanos.