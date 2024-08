Radikal Styles 2018: De regreso a las raíces

Desde el comienzo del año, se estuvo generando una ola de expectativa frente la siguiente edición del festival Radikal Styles. Después de anunciar que la única edición del año sería en octubre, comenzamos a preparar alma, mente y cuerpo. Pasada la gira europea más extensa que han hecho hasta el momento, el colectivo de drum & bass colombiano RE.SET anunció a su headliner, uno que habían intentado fichar desde hace muchos, muchos años en Bogotá: DJ Aphrodite.

Hardcodelia, Baum y Die For Style también comenzaron a soltar nombres para lo que sería la edición más ambiciosa hasta la fecha. Al igual la inclusión de Insurgentes, el sello antioqueño, como curador del escenario techno, donde se presentó R.E.T.O.M.A., un escenario compuesto por varias de las DJs más respetadas del circuito techno colombiano.

Después de varios años realizando el festival por la vía a La Calera, este año vio un cambio, al tomar lugar el evento en la vía a Guaymaral, salida norte de la ciudad de Bogotá. Al llegar, la energía no difería mucho de ediciones pasadas: desde la lejanía, era posible notar el peso monstruoso de los subwoofers y la velocidad a la cual iban pasando los beats.

Una vez adentro, era claro que no había cambiado mucho la disposición del espacio a comparación de los anteriores Radikal: seguían los tres escenarios en paralelo, dos bares frente a estos y las instituciones invitadas, con carpas al fondo del terreno. También estaba Échele Cabeza, la iniciativa de Acción Técnica Social para información y reducción de riesgos a la hora de consumir drogas, que desde hace varios años acompaña a los diferentes festivales de la capital para apoyar a los asistentes consumidores e informarlos acerca de lo que están consumiendo.

De entrada, el evento ya se sentía como un rave: baile intenso, volumen alto y un público comprometido con los DJs. Malke, la institución brasileña del hardtechno, andaba creciendo los beats con un hardcore estridente y profundo. Desde R.E.T.O.M.A, Julianna subía la energía constantemente, y en la carpa drumma, Enei lanzaba tracks que se caracterizaban por estar envueltos en el particular estilo de Critical Audio, sello al que pertenece.

La energía y el volumen de los escenarios fue subiendo para dar paso a los puntos altos de la noche: Optiv, quien después de muchos años de trabajo con Virus Recordings, tiene más que claro la fórmula para encender la fiesta con cada track nuevo. DJ Rush, el eterno emblema del hardtechno de Chicago, lanzó sin escrúpulos un techno progresista y denso en un set impecable. El fuego se alcanzó a sentir durante el set de Ophidian, quién nos llevó a una cinética, melancólica y violencia sonora. DJ Aphrodite, el más esperado por todos, rindió homenaje a sus 25 años de cátedra rodando clásicos como “Back to the Roots”, de Jonny L, y algunos de sus cortes más clásicos de jungle noventero.

Dentro de todo, en el festival era complicado encontrar a alguien que no estuviera a gusto con el sonido, fortaleza que le han trabajado durante estos últimos años. El tema que no podemos dejar a la ligera fue la falta de agua en los bares del evento. Es ciertamente peligroso no disponer de agua en un rave que exige tanta energía como el Radikal. Pero el otro jalón de orejas, definitivamente, es para el público asistente: no podemos ir de fiesta y dejar el piso del terreno convertido en un cementerio de latas y botellas. Respect the dancefloor, siempre.

Sin más preámbulos, así estuvo el Radikal Styles Festival Halloween 2018…

