Radio Alternativa: Hootie Hoo/Booty Hoo, amantes del hip hop y reggaetón

Hace un año, el último cambio de parrilla de la estación radiofónica universitaria Ibero 90.9 trajo consigo la despedida del emblemático Scratchamama, totalmente dedicado al hip hop. Esto dejó el espacio puesto para que unos jóvenes llegaran a retomar el camino del hip hop los jueves a las 10 pm, aunque en su faceta más reciente, en la que el Internet ha tenido un papel crucial para que el trap domine totalmente las listas. Hootie Hoo es el nombre del programa que sigue en el sendero del hip hop, a sabiendas de que el género se renueva cada día, siempre buscan estar al tanto de lo más novedoso. De la mente de los creadores del Hootie Hoo, a la par surge Booty Hoo, –“Del preco pal’ party y del party pal’ after”– un punto de encuentro en banda ancha con la única intención de poner a bailar al público que esté atento los viernes para sábado a la 1 de la mañana. Para conocer más detalles sobre estas propuestas, entrevistamos a uno de los responsables de ambos programas y el encargado de los mixes en Booty Hoo, Jesús Daniel a.k.a Mucha Onda. También nos prepararon un mix exclusivo para continuar con la tradición de nuestra serie Radio Alternaiva:

Thump en Español: ¿Por qué la radio?

Jesús Daniel: Estudié Comunicación en la UNAM y uno de los motivos principales por los que decidí estudiar esta carrera fue precisamente para hacer radio y poder compartir la música que me gusta. Entonces creo que por ese lado, de alguna manera estoy logrado unificar el radio y la fiesta, otra de mis grandes pasiones (risas).

¿Desde cuándo trabajas en Ibero?

En Ibero llevo colaborando cerca de 3 años. Una vez Uriel Waizel –ex director de contenidos musicales de la estación– fue a dar una conferencia a mi escuela. Yo lo ubicaba por proyectos como Panamerika y Clickaporte. Al final de la conferencia me acerqué a platicar con él y me ofreció colaborar en Ibero. Acepté y comencé escribiendo para la página de la estación. Luego también hacía foto de concierto, grabé en video algunas sesiones de Clickaporte y así poco a poco me fui involucrando con el ambiente radiofónico.

Mi relación con la música y la fiesta creo que se dio desde que empecé a salir de reven en el CCH Azcapotzalco. Solo que las fiestas de ese entonces eran muy tech house y esas ondas. Como todo a esa edad pues vas encontrando tu camino conforme pasa el tiempo. Además mis amigos siempre han sido DJs, entonces de alguna manera ya tengo algunos años en esta onda de la música electrónica.

¿Qué tenían en mente cuando iniciaron con los programas?

La idea de los programas fue a raíz del último cambio de parrilla en la estación. El Hootie Hoo surgió con la idea de renovar el espacio de hip hop tan emblemático que había dejado Scratchamama. Seguimos siendo hip hop pero con aires más contemporáneos, tomando en cuenta que este género también se renueva día a día. Tratamos de englobar todas las escuelas del rap pero también incluyendo al ahora conocido como trap. El Booty Hoo nació con la intención de hacer bailar a la banda. La descripción original del programa es «“Del preco pal’ party y del party pal’ after. Booty Hoo es música para asimilar el acontecer de la fiesta contemporánea a nivel global a través de mixtapes semanales» Eso dicho de una manera oficial.

La realidad es que con este programa queremos darle un rato al reguetón, para que poco a poco la gente lo deje de ver con malos ojos. Aunque no solo ponemos perreo, también le damos a la cumbia, el tribal, el circuit, el bass, el baile funk lo ponemos mucho. Queremos hacer un reflejo de lo que suena por las noches en esta ciudad.

¿Cuánto tiempo llevas con ambos programas y quiénes están involucrados?

En ambos programas llevamos casi 1 año. En el Hootie, que es los jueves a las 10 de la noche estamos Gerardo Mora, Luis Fernando Muñoz a.k.a Club y yo a.k.a Mucha Onda. Ahí tiramos cotorreo en vivo. Para el Booty también estamos involucrados los tres, hacemos la selección musical, elaboramos el guión y yo mezclo el mixtape. La voz la hace Brenda Liviere, también colaboradora de ibero.

¿Qué hubo antes de Ibero? ¿Ya tenías experiencia radiofónica? ¿Cuáles son tus influencias en el rubro?

Antes de entrar a Ibero, unos amigos y yo teníamos un medio independiente. Era una página de internet que se llamaba muchaonda.tv (de ahí que todo el mundo me conozca como Mucha Onda) la idea era cubrir fiestas y reseñar la música electrónica under nacional. Esto era en 2012/2013 en el boom de los netlabes nacionales en México.Ahí empecé a involucrarme con los medios y el circuito de fiestas en el DF ahora CDMX.

Esto era un proyecto alterno mientras iba a la universidad. Estuvo muy cool. Cubría las fiestas de Ensamble, las del Sonido Inconsciente, las pre fiestas del Nrmal, los showcases de VAA, de toda la pandilla que andaba en la misma movida. Una vez me lance a cubrir el All My Friends en Tijuana, hace como 2 años y se puso muy chido. Yo creo que lo más loco que me pasó con muchaonda.tv fue que publicaran unas fotos mías en Pitchfork en un artículo sobre las fiestas del Sonido Inconsciente, más específicamente sobre el legendario y ahora extinto Acid House.

De experiencia radiofónica solo tengo mis podcast que armaba de tarea para mi clase de radio en el CCH. Luego tomé un curso de producción radiofónica en la UVA (unidad de vinculación artística) de Tlatelolco. Ahí el curso lo daban Diego Ibañez y Rafael Couto. Ambos tenían un proyecto muy loco llamado Sonido Changorama, pura cumbia mexa de protesta. Ahora ya no existen como grupo pero Rafa tenía un programa de radio muy pacheco llamado Ballet Acuático.

Diego Ibañez ahora es productor de Resistencia Modulada, barra nocturna de Radio UNAM Creo que las radios por internet londinenses están haciendo muy bien las cosas. Es obvio que tienen una cultura de radio muy avanzada por tradición. NTS y Radar Radio son mis favoritas.

Lo de ser DJ imagino que surge a la par de Mucha Onda…

Pues fue poco a poco, te digo que desde siempre he tenido amigos djs y siempre me había gustado esa onda pero nunca me había clavado en la idea de serlo. Cuando fue muriendo el proyecto de muchaonda como página de internet, me negaba a dejarlo morir. Entonces ya no escribía nada ni subía fotos de eventos ni nada, pero empecé a hacer playlist con las joyas que me encontraba en soundcloud. Podría decirse que antes de ser DJ hacía playlist. En un fin de año hicimos 3 playlist cada uno con un mood diferente. La de flow tuvo mucho hype. Ese playlist prácticamente podría ser un Booty Hoo si lo mezclamos.

Después de los playlist, salió lo de Perreo Millennial y ahí fue cuando ya comencé a tomarme en serio lo de los dj set aunque ahora que recuerdo, los primeros DJ set con público que me aventé fueron en unas fiestas que hacían unos amigos que se llamaban Plastique Famille, eran muy cool y weird a la vez. Ahora ya viven en Toronto, pero tengo buenos recuerdos de esas fiestas.

¿Qué proyectos de música te laten?

Me late un chingo la música que se hace en México. Forecast In Rome es de mis top, aunque ya tiene que no les escucho algo nuevo. Jiony tambien rifa. Siete Catorce prende la fiesta recio. Fntxy rifa, siento que ese wey va dar mucho de que hablar en un par de años. Zutzut es tal vez mi productor favorito.

¿De labels mexicanos cuáles te gustan?

Cuando fue el boom de los net labels me latía Lowers, ahora ya no hacen muchas cosas pero ahí siguen latentes. Siento que Homegrown está haciendo cosas muy chidas con el rap/trap mexa. Oneself de Kryone está haciendo cosas increíbles, contactando productores de distintos países y llevando el baile funk a otra concepción del género. Ssensorial de Guadalajara también está creciendo muchísimo y creo que están haciendo que crezca su escena. Los Finesse records cada vez hacen un sonido más elegante.

¿Qué hay del Perreo Millennial?

Lo de Perreo Millennial fue algo muy inesperado. La fiesta en su inicio fue para celebrar mi cumpleaños y el de otras dos amigas que también cumplen en septiembre. Por azares del destino, mi amiga Pat, la del cumple, conoció al dueño de Niza 40 por esas fechas y él le contó los planes que tenía para ese venue. Entonces nos prestó el lugar para nuestra fiesta, de hecho fue el primer evento de ese spot. La verdad solo queríamos hacer un reven de puro perreo para pasarla chido con las rolas que nos gustaban en ese entonces. Además había como una ola donde todos decían si entraban, o no en la categoría de «millennial» y de ahí el nombre.

Fue una especie de fiesta muy «yolo» en su concepción. Después de eso la gente nos escribía para pedirnos más fiestas de ese tipo. Al principio pensamos que era broma, pero seguían escribiéndonos. Así que decidimos tomarlo en serio. Bajamos el proyecto para darle rumbo. Así fue como para nuestra primer fiesta ya en forma, invitamos a tocar a Yelram Selectah de Tijuana. Después a nos juntamos con 01-800-PERREO para hacer cosas más grandes como Chico Sonido y Tomasa del Real.

Luego ya fue una locura cuando nos juntamos con Marginal, CyberWitches, Derré Tida y Festival Waco para hacer SUDA y traer a Bad Gyal, Coral Casino y King Doudou en una misma fiesta. La verdad es que hemos tomado las cosas con calma, pero en realidad todo esto de Perreo Millennial ha sido un rush. Todo pasa tan rápido que de repente no dimensiono el alcance que han tenido nuestras fiestas. Para nuestro aniversario trajimos a Kinder Malo y Pimp Flaco y esa fiesta de verdad que estuvo heavy. Luego al otro día Ms Nina y La Favi. ¡Ambas fiestas barra libre! Creo que después de eso dormí una semana entera y hasta que desperté me di cuenta de las fiestotas que nos aventamos.

¿Qué sigue para tus proyectos?

Para Mucha Onda busco sacarle más fechas este año, me gusta mucho armar un set diferente para cada noche y pensar en el mood de la fiesta, del venue, de la gente. Entonces la idea es tocar en distintas ciudades. Por ahí ya hay una fecha en Guanajuato, otra en Toluca y una que se está cocinando en Pachuca, Digo, creo que lo mismo es para Perreo Millennial, llevar la fiesta a otras ciudades. Creo que ir un poco al sur no nos caería nada mal. Un perreo en la playa estaría increíble, pero eso solo es un sueño todavía. No hemos planeado nada aún.

La radio seguirá siendo mi trabajo oficial, al menos por un rato. Vienen cosas chidas también para la estación. De hecho este año se cumplen 15 años de transmisión ininterrumpida. Entonces por ahí estaremos armando alguna fiestecilla a nombre del booty/hootie hoo. Algo bien traper reggaetonero.

Sólo me gustaría agregar que se siente muy chido hacer que la gente se divierta, ya sea que esté tocando en vivo, produciendo una fiesta o incluso a la distancia desde el radio. La onda es divertirse.