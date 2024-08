Radio alternativa: Ruiseñor, la selección musical como discurso

Irma Ruiseñor es locutora, gestora audiovisual, promotora musical y DJ, fundadora de la plataforma Antenna y el programa de radio por internet Sorry I´m Late, donde en relativamente poco tiempo ya ha tenido de visita en cabina a algunos de los más interesantes proyectos en la escena electrónica nacional vanguardista mexicana. Por esa misma razón tiene oídos siempre pendientes de los más emocionantes y relevantes proyectos musicales, tanto nacionales como actos extranjeros, lo que se ve reflejado en la selección musical que nos presenta a continuación:

Como en los principios básicos de una estructura argumental, el mix tiene una introducción que sugiere experimentación, un nudo donde los cuatro cuartos se apoderan de la narrativa, y poco a poco avanza hacia un desenlace en el cual los ritmos rotos y las bajas frecuencias terminan por apoderarse del discurso que Ruiseñor nos sugiere con sonidos de su agrado.

Algunos datos curiosos: fue coordinadora del área audiovisual del Centro de Cultura Digital, dirigió el video para el track «Her Fake Name is Sofia» de Teen Flirt y trabaja para Animasivo, el Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México. Para saber más detalles sobre su historia e intereses en la música y el mundo audiovisual, nos concedió la siguiente entrevista:

Noisey en español: ¿Qué haces y cómo empezaste?

Soy artista/directora visual. Empecé con foto y después me pasé a video, casi toda formación autodidacta.

¿Cuántos años tienes ahora y hace cuánto tiempo comenzaste?

Tengo 28 años y yo creo que desde hace 10/9 años hago esto

¿Qué fue lo que despertó el interés?

Los videoclips (risas). El cine en general. Afortunadamente me tocó crecer en una época muy loca visualmente, muy dispar y llena de experimentación. También me encantaba (aunque por falta de tiempo ya no lo hago tan regularmente) ir a museos todas las semanas. Y pues bueno, después de experimentar con varias técnicas como pintura, dibujo, música (hacerla o tocar algún instrumento), escultura, etc. encontré que el video y la foto eran mi herramienta.

En cuanto a tu lado musical, pareciera que el mix tiene una onda de inicio, nudo y desenlace. Hace un tiempo sacaron un set tuyo en Noiselab, mencionaron a la imagen y el movimiento como ejes creativos. ¿Cómo se refleja eso en tu trabajo?

Pues no los hago con esa intención de principio con narrativa lineal –pero sí– Al final me encantan las historias y al mismo tiempo siento que soy muy mala para contarlas formalmente en un video. En parte pienso que por eso me gustó el videoclip, el documental y las piezas visuales.

Además escucho demasiada música y quisiera compartirla toda siempre (risas), supongo que el resultado es lo que escuchaste: una mezcla ecléctica y muy personal, un especie de cadáver exquisito.

¿Qué ha sido de Antenna y qué pasa ahora con Sorry I’m Late?

Antenna está un poco en pausa, estamos trabajando en un nuevo diseño e interfaz de la página. Este año Pau (Esa Mi Pau) y yo –creadoras de la página– Nos fuimos a Cuba a recopilar entrevistas y grabar cosas que nos volaron la cabeza para Antenna. Estamos súper ansiosos de que ya salga a la luz todo lo que tenemos en fila pero los esfuerzos independientemente luego chocan con nuestra vida cotidiana y no es tan fácil sacar todo tan rápido como quisiéramos. Aunque al final Antenna nace con la idea de ser un archivo y no newsfeed. Nos importa más el lado de ser una herramienta para investigación que de información inmediata.

Sorry I´m Late va súper bien en esta nueva etapa, me siento súper agradecida y feliz de haber dado un upgrade, ahora puedo hacerlo más profesional y puedo invitar más gente. Como siempre digo, la oferta nacional y latina en expresiones electrónicas experimentales cada vez es más amplia y con propuesta y calidad finísima. Creo que siempre es bueno tener medios que cuenten, transmitan y difundan este tipo de acontecimientos; al final es nuestra historia, esa que nosotros compartimos.

¿Qué hay de Animasivo?

Animasivo es el Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México. Es un festival súper bonito por todo lo que involucra además de la animación; vinculación real con el público, generación de públicos, descentralización. Este año cumplimos 10 años de resistencia visual y es muy padre verlo, la escuela y comunidad de animadores que ha creado es impresionante, los mejores animadores mexicanos han crecido a la par y junto con el festival. I

Dentro del festival yo hago producción y coordino un concurso que está increíble. Vincula, la gráfica visual, la música y la apropiación del espacio público. Se llama GIF ME SPACE, esta es la segunda edición. Abrimos una convocatoria para que manden GIFS animados inspirados en tracks de productores nacionales de vanguardia. El año pasado la colaboración se hizo con Antenna y seleccionamos tres tracks, Nima Ikki, Wet & Groove y Shiro Schwarz.

Al final se hizo una fiesta de barrio con proyecciones de los gifs intervenidos sobre la fachada del museo Ex Teresa Arte Actual. Este año ya casi sale la convocatoria que solo puedo adelantar que haremos en colaboración con Viernes de Perreo, Arturia y Nrmal.

Trabajaste en el Centro de Cultura Digital…

Sí, ahí trabajé por 3 años, coordinaba el área audiovisual. El CCD es otro de los proyectos que amo y admiro. La cultural digital es algo súper importante y el trabajo que hace el CCD entorno a ese tema el bárbaro.

¿En qué otros proyectos estás involucrada?

Ahora estoy terminando de levantar un corto mío de video-danza y estoy trabajando visuales para el show de Practice que pronto tocará en Mutek. Colaboré con Mutek el año pasado en sus re capitulaciones diarias para redes . Y pues nada, este año lo he enfocado más a mis proyectos personales, como el corto y SorryImLate, que no solo quiero que se quede en el programa, hace unos meses hicimos unos showcases muy lindos donde tocó Fax con su nuevo proyecto Diahgonal, Kampion presentando también su nuevo proyecto, Faxtar una increíble productora de ambient y Luis Clériga cabeza de Otoño en Hiroshima haciendo un warm up en vinyl.

Me gustaría continuar haciendo esos showcases y en un futuro hasta label.

¿Qué música nos recomiendas?

Pero para englobar, soy muy fan de Static Discos, Ensamble, Lissajous, Abolipop, Cuatro Cuartos Bestial Crew, Discos Konfort, las sesiones de improvisación experimental Volta, Lost Causes Records, Snu, UFOria, Auditon Records, Lowers, Derré Tidá, Cuatroveinte, Varios Artistas, Naafi, Dance Your Name, PIRA.MD Records, Discos Sentimiento, Filtro, Raccoonin Records, Juke Mx, Jungle Empire, Konami Crew, Liga Mexicana del Bass, Viernes de Perreo, Gran Ritmos, Rockets, Sonido Inconsciente, Traición, Otoño en Hiroshima, Umor Rex, Finesse Records, Cumbia Cartel, El Nicho.

Me gusta mucho el trabajo de investigación y editorial que hace Remezcla. Y de festivales Nrmal, Mutek, Aural, Bajo Fest y obviamente Fascinoma ❤ ❤ ❤ Seguro me faltan, pero todos ellos apoyan y difunden a productores y artistas muy cabrones. Y bueno, en mi corazón y como apuesta personal mis chavas: Camille Mandoki, Nima Ikki, Deeplinkin, Coast2c, Esa Mi Pau, Concepción Huerta, Paurro, Smurphy, Oly y soy muy muy fan de Space Dynamite.