Radio Alternativa: WIDE, el streaming en tiempos de la globalización

WIDE es una radio en línea fundada en Chile por Nikols Latuff, una venezolana de 26 años con background en radio y medios de misma Venezuela y Nueva York. Wide promueve ideas, conceptos y procesos de artistas disruptivos e independientes vinculados al sonido y la imagen en todo el mundo, principalmente a través de contenido en su sitio web y eventos. Para conocer más detalles de este joven y entusiasta proyecto, entrevistamos a Nikols, además, nos mandaron un mix a cargo de Subdata para darnos una idea más clara:

Thump en Español: ¿Qué hubo antes de WIDE?

Nikols: En Venezuela trabajé 5 años en radio, en una emisora llamada La Mega que es como un referente nacional juvenil/alternativo, al mismo tiempo manejaba una productora de eventos locales en mi ciudad natal, donde hacía fiestas orientas al indie y electrónica. También organizaba tours al Lollapalooza llevando venezolanos a Chile para el festival, razón original por la que terminé en Chile. En 2014 me fui a vivir 6 meses a UK y termine trabajando con una empresa de medios con oficina en New York y de ahí me acerqué mucho al mundo del broadcasting, conociendo mucho más de cerca esa industria. Ya después empecé a viajar por trabajo y por recreación y de ahí nació la idea de hacer WIDE, de juntar en un sólo lugar todas esas influencias que recibo a diario de todas partes del mundo.

¿Quién conforma WIDE actualmente?

La diseñadora es inglesa, Paige Nicholas. El DJ colaborador es Subdata y como social media manager está un chico llamado Cooluis, ambos en Venezuela, y otra colaboradora chilena, Paula Isamit, en la parte más de producción.

¿Cuáles son tus principales influencias radiofónicas?

Hace unos 3 o 4 años seguía y me inspiraba mucho lo que hacía Annie Mac (BBCR1) y Zane Lowe (ahora en Beats1), actualmente diría que el trabajo de Benji B de BBC Radio1Xtra es absolutamente increíble, tiene un tercer ojo para nuevos actos de electrónica worldwide que es admirable. También tuve la oportunidad de conocer personalmente a Radar Radio (Londres), ya les seguía la pista porque me gustaba mucho el trabajo que hacen con artistas locales en grime, garage y electrónica, pero conocerlos fue tener un insight de que tienen mucho criterio y además son gente muy muy joven, lo que es admirable.

De los lugares en los que has estado, ¿qué actos musicales destacarías?

Últimamente había estado pegada con artistas que lamentablemente no vienen a Chile y no he podido ver como Yves Tumor, Arca y Bambii. Me llaman mucho más la atención nuevos actos por lo que hago lo posible por ir a clubes, por ejemplo el año pasado cuando estuve de visita en NYC preferí ir a una block party en Brooklyn, gratis con artistas de hip hop en su mayoría locales que ir a ver a Chance The Rapper en un festival. Quizás es una pérdida de interés personal por lo masivo, pero me ha aburrido un poco. En Chile frecuentemente voy a fiestas con DJs locales, en su mayoría fiestas “under” fuera de clubes porque acá no hay mucho espacio para la electrónica alternativa, algunos artistas locales que admiro son Carlomarco, Alpha S, Walst Wst y Valesuchi. Bueno, y algunos actos venezolanos expatriados como los chicos de Cocobass Records, VFRO y Sunsplash.

¿Cuáles son tus labels favoritos?

Hyperdub, Fade to mind, SISTER, Enchufada, NAAFI. Top 5.

Cambiando de tema, ¿qué está pasando en Venezuela?

Venezuela está indiscutiblemente en una crisis grave, de gobierno, económica, social, cultural, de salud, o sea en todos los aspectos y esto se refleja directamente en la escena musical que ya de por sí siempre fue un reto sacarla a flote ahora es prácticamente invisible. La fuga de talentos dejó huérfanas a las propuestas que llevaban la innovación y consolidación de actos musicales, ahora ni siquiera hay un fantasma de eso, hay sencillamente un sentimiento de nostalgia de ese «Cuando éramos felices y no lo sabíamos». Actualmente es insostenible invertir en Venezuela y esto incluye la industria musical.

¿Qué sigue para WIDE?

Ahora yo regreso a Venezuela en marzo y estaré un buen tiempo así que intentaré inyectarle algo de amor a esa escena abandonada que te comente. También estamos buscando abrir espacios en WIDE Radio (nuestro streaming) para que DJs/productores de cualquier parte del mundo puedan protagonizar y enriquecer el proyecto.

