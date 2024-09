Radio Tepito Sound System, un proyecto nacido de las entrañas del barrio de barrios

Tepito es uno de esos lugares que no hace falta describir. Más allá de qué y cómo son las cosas dentro del barrio, están los quienes. Y es que personajes no faltan, tal vez eso de que lo que no te mata te hace fuerte termine siendo cierto. No solo lacras, padrotes y chinos de baro, en Tepito también hay rayos de luz que se asoman entre lonas amarillas y edificios a medio caer.

«Te vemos en la cancha carnal». Quedamos. Al día siguiente llego a los límites de la Morelos para encontrarlos. Dos chavos de no más de 21 o 22 años, que usan su sábado para ir a apoyar a Escuela de Paz Tepito en un evento hecho para brindarles a los niños del barrio actividades deportivas y artísticas. Ahí están los dos, bien podrían estar pasando el rato con una caguama en la banqueta o en el desmadre con sus compas, pero han decidido darle tiempo a su propio proyecto y sobretodo, a su gente.

«Si nosotros no le explicamos a los morros que existen otras formas de vivir o de salir de acá como los estudios, como la música, como cualquier tipo de arte, ¿quién va a hacerlo entonces?», dice Adán, quien se convierte en HR cuando empuña el micro. «Tratamos de hacer música consciente, música que le diga al morro que debe de darse cuenta de sus acciones, a final de cuentas todo tiene una repercusión». Y en tan pocas palabras, HR definió lo que es Radio Tepito Sound System.

Tanto Adán como César, conocido en el hood como Cova, han vivido toda su vida en uno de los barrios más salvajes y folclóricos de la ciudad. «Nací aquí, crecí aquí, y no sé si voy a morir aquí», es cómo se presenta HR entre risas. Radio Tepito Sound System es un colectivo urbano encabezado por Adán y Cova, quien formó el grupo junto a Jonathan hace poco más de un año. «El proyecto de Radio Tepito comenzó en un festival de paz acá, eso fue como la semillita. Ahí conocí a Jonathan Álvarez, el es ex-convicto, pero sale de allá con una banda que se llama Segregados que hizo un disco en el reclusorio. Nos encontramos meses después, lo invito a un evento de unas batallas de freestyle que organizamos, vio que la gente le caía y todo y me dijo, ,wey, si a la gente le gusta el rap, ¿por qué no hacemos algo productivo?’, para que la banda no pasara por eso que él ya había pasado».

Radio Tepito es un proyecto que cumple con la mitología clásica del hip hop: fue escupido de las entrañas de una zona sumamente vulnerable. Le pregunto a HR como está el pedo en Tepito y su respuesta es visceral, no tarda ni un segundo en exclamar «Sí está bieeeen cabrón». Como outsider, no se puede saber qué tan grave o qué tan sano es el día a día en el barrio bravo, pero me lo dejan bien claro. «Puedes salir de tu casa y justo cuando vas saliendo asesinan a dos tres gentes, o vas a las tortillas y te encuentras una bolsa con un cuerpo tirado».

Es un género que nació en un barrio, y qué mejor medicina para la gente de acá que esto.

Existe un claro dilema entre el camino fácil y el camino de los sueños, que jóvenes como Adán y Cova deben resolver a su manera. «Sí estamos muy expuestos, la desesperación de no tener baro, no saber qué hacer, tienes la tentación en las manos estando acá». Y continúa: «En el barrio tenemos un balance, que son el talento y las drogas, la violencia y todo lo que pasa es lo que carga el sobrepeso. Poco se habla de los campeones, los futbolistas, artistas, que han salido de acá, es la balanza que a nosotros nos mantiene, ¿de qué lado quieres estar?»

Y es que se ve al barrio no como algo negativo, sino como un arma de dos filos, con una peligrosa cuchilla, pero también con un confortable mango. «Es hermoso en el sentido de que la gente se apoya, la gente vive en armonía», dice HR, «intentamos romper ese prejuicio de que en el barrio todo está mal, porque en realidad todo el país está jodido, que nos estigmaticen como criminales no se me hace justo».

Ese es uno de motivos que ha impulsado a los RapTep a seguir caminando con la música bajo el brazo, con la cara en alto y con el nombre de Tepito bien en alto. «Nosotros a partir de la música buscamos que la parte que es hermosa del barrio se rescate, y la pueda ver la demás gente». «Hay gente que ha salido de acá con estudios, y estudios bien cabrones, pero eso no te lo ponen en las revistas, no te lo ponen en tele porque no les conviene, vivimos en un mundo en el que el morbo está a la orden del día», manifiesta Adán con un enojo evidente en sus palabras.

No obstante, el combustible esencial del colectivo está en sus contenidos y cómo estos pueden atacar la consciencia. «El hip hop puede ser una escuela, el hip hop puede enseñar». Más allá de la constante búsqueda de crear entornos de paz a través de su música, existe la encrucijada de explotar su realidad tal como es, sin endulzarla ni un poco. «Hablamos de la prevención en algunas rolas, pero yo me dedico a algo más protesta pero con un mensaje positivo, de ‘wey si vamos a chingar al gobierno, que sea con esto, que sea con música’». «Hay veces que puedo hacer contenido medio agresivo pero es en el sentido de, despierta, está pasando esto. Nosotros siempre nos hemos distinguido por ser crudos, hablamos de paz pero también somos capaces de decir ‘wey, hay morras que son violadas, tanto en sus derechos como en su cuerpo. Nosotros no queremos esconder las cosas, nomás mostrarlas como son», exclama Cova.

«Somos sinceros y somos reales, porque somos de acá y hablamos desde acá, y a la gente le gusta eso». Es claro que no se trata de simple apología a la violencia, algo que termina por ser una crítica constante a un género que puede propagar tantas dimensiones líricas. César comparte la visión. «No es cosa de criticar y tirarle a los raperos que hacen música con un contenido más negativo, porque a veces esas rolas son más pegajosas y nos abren las puertas a todos ¿sabes?, sin embargo cuando vas a un evento y tocas rolas acá más culturales, con contenido que va un poco más allá, la gente se saca de pedo porque quieren violencia y violencia y violencia, eso es lo que veo muy cabrón con nuestro proyecto».

Oye carnal, tú que estás en la droga pudriéndote, jálate para esto, esto te puede ayudar a salir adelante ¿no?

Con todo y ello, Radio Tepito avanza a pasos pequeños. Han logrado generar un austero primer disco titulado M.O.T.A. -prestar atención a los puntos estratégicamente colocados-, acrónimo de Música Organizada de Tepito en Acción. 10 tracks producidos, grabados, escritos y mezclados por ellos, desde su propio estudio casero.

Tanto HR como MC Cova 360, son emcees y beatmakers, pero su labor va más allá. «Somos todólogos», dicen y sueltan algunas risas. Su tarea ahora es buscar redes, conectarse, hallar lugares y eventos para tocar, promoverse, y eventualmente seguir grabando.

Con el apoyo de ciertas organizaciones e instituciones ajenas a Tepis, las puertas se han ido abriendo, y poco a poco han logrado cosechar importantes frutos. «Nos metimos al concurso de Raperos por la Paz el último día, la neta no estábamos muy convencidos de entrarle. Nos inscribimos 156 raperos y escogieron sólo a 12. Andábamos muy nerviosos el día de la final. Al Adán lo escogieron y pensé ‘a huevo, uno de los dos ya quedó’, pero al final de la lista de ganadores quedé yo y cuando me anunciaron fue mucha alegría. Abracé a este we y me dijo ‘no mames, Tepito rifa’», cuenta todavía emocionado Cova.

Ese concurso, les daría la oportunidad de integrarse al crew de Raperos por la Paz, colectivo de reciente formación que tal como su nombre indica, hacen rap por la paz (creo no tener que explicar más). Con ellos, Adán y César han podido tomar algunos talleres de spoken word y técnicas del rap con monstruos de la escena como Danger, además de tener la oportunidad de grabar una rola con Arianna Puello (tampoco tengo que explicar quién es ella) producida por Ese-O.

El camino a seguir por los dos MC’s está tomando rumbo, apuntando siempre a una misma dirección. «Nuestro objetivo final siempre va a ser claro, poder vivir de la música. Poder vivir de lo que nos gusta. Yo anduve trabajando de godínez, y la neta no me gustaba nada. Tanto Cova como yo, hemos buscado las formas de hacer distintas cosas que nos lleven a ese objetivo final, vivir de la música».

Nosotros lo vemos como de, wey, si no hay baro acá en la música, pues hay que trabajar un rato y después a seguirle dando al hip hop.

Por lo pronto, Radio Tepito Sound System sigue también sobre ruedas, buscando siempre cuidar sus máximas, concientizar a los niños del barrio, acercarlos al hip hop, y llevar la bandera de su hood a la cima. «Esto es de aferrarse, siempre estamos abiertos a que nueva gente se acerque a nosotros para entrarle a esto, pero si somos bien claros, siempre debe de haber lealtad con lo que hacemos».

Antes de acabar el evento, se avientan un par de rolas que los chavitos escuchan con atención. Regalan con orgullo varias copias de su disco. Me aflojan una y llegando a mi casa le doy play. La última rola trae unas líneas que bien le dan sentido a lo que me dijeron:

Andamos por ahí, el camino del barrio es pelear o morir

pues las calles quieren aire no hay respiro que le ayude

y el dealer está pendiente de que no te vayas de aquí

los callejones oscuros te consumen en la zona,

entran hacia tus pulmones o narices si te asomas

la neta soy directo: vivo entre conflicto y drogas

y por todo ese dilema ya perdí a varias personas

Así que qué, no hay salida de emergencia

yo no quiero ser otro más sin existencia

y aún me queda fe, tengo palabras concretas

me verán crecer, y siendo parte del barrio

voy a marcar diferencia.

