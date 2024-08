Radio Tulum, el alma antes que la mercadotecnia

“¡Bienvenido a Radio Tulum! La representación física de la frecuencia energética de El Vórtex. Somos el producto de manifestaciones colectivas, una fuerza motriz para nuestro movimiento cultural hacia la voz universal del amor”.

“Escucha el amor (hear the love)” es el slogan de Radio Tulum, una estación de radio por Internet fundada por Mandeep Bathia, un hombre criado en India y Estados Unidos que ha trabajado en hacer poesía, cine y arte visual.

Ese trasfondo por supuesto influye su visión y por ende, en su manera de acercarse a la radio, “la radio porque como cineasta quería estudiar la escucha y la audición, ahí es donde se hace una película, en el diálogo y el sonido.” Radio Tulum está hecha para ofrecer música y un canal de información fiable, pero también el slogan dice “escucha el amor”, lo que propone un profundo entendimiento sobre escuchar el amor en vez de ver el amor, para Mandeep eso significa entender también el sufrimiento de los otros y un camino de búsqueda a través de lo visual.

Para él, la radio es un acercamiento al ejercicio personal de creación diaria pero también es en esencia un espacio para fomentar el desarrollo de músicos y música, con la premisa de mantener la generosidad de un espíritu creativo compartiendo su proceso con el mundo. De Tulum para el mundo, y del mundo para Tulum, un epicentro de energía que debe ser honorado y compartido con el mundo, de la misma manera que Radio Tulum pretende conectar al mundo con este paraíso caribeño.

A lo que le pregunto, Mandeep piensa que podrían tener bastante popularidad si se enfocan sólo en la música electrónica, pero le interesa más generar una marca que inspire al mundo con varias formas de arte.

A Radio Tulum llegamos por Renato GVS, un productor musical oriundo de Guadalajara parte de los Futurable de Xalapa, que iba a tocar de vez en cuando a Tulum, donde tras cruzarse con Mandeep terminó de ingeniero de audio del proyecto, entre otras tareas que realiza para la estación. Comparte la visión de Mandeep en cuanto al objetivo de Radio Tulum en inspirar al mundo con arte y comprensión:

“Pláticas meditaciones, creadores, músicos, todo lo que consideremos forma parte de la nueva etapa para poder generar y aprovechar las herramientas de comunicación. Comida saludable, yoga y demás cosas que forman parte de la salud.

Estamos acostumbrados a ver estupideces y a comer basura, al final es lo que nos termina agravando, si los medios de comunicación generarán otra clase de contenido el público tendría otro tipo de perspectiva.

Nos gustaría hacer contenido que no genere violencia, que eduque y promueva el respeto, la diversidad, la paz, el consumo de calidad y no de cantidad. Que la música no sea solo basura o hable de cosas sin sentido. Algo que te entretenga pero que cambie tu forma de pensar.”

De momento no hay una barra fija de programación y se transmiten los eventos que hacen en vivo con bandas, DJs y productores, las pláticas sobre comida o temas de la salud, danza, etc. Están abiertos a patrocinadores y propuestas de trabajo para acercarse cada vez más al objetivo.

Para hacernos más a la idea de cómo suenan después de tanta palabrería, Renato nos preparó una especie de programa especial para Noisey de dos horas que puedes escuchar a continuación:

