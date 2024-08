Radiohead y Janet Jackson lideran el Salón de la Fama del Rock & Roll 2019

El Salón de la Fama del Rock & Roll Hall ha anunciado su promoción 2019 esta mañana, y tu tío noventero quizá está feliz con ello. Radiohead, Janet Jackson y The Cure están dentro de los introducidos. Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard y The Zombies también lo lograron.

Tres de esos actos—Def Leppard, Roxy Music, y Stevie Nicks—lo consiguieron en el primer año de nominados (aunque Nicks ya estaba allí como miembro de Fleetwood Mac). Esta vez fue el segundo intento para The Cure y Radiohead, el tercero para Janet Jackson y el cuarto para The Zombies. Hace un año largo, Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, había asegurado que “se siente muy agradable ser nominado, pero no entiende ni comprende culturalmente el hecho de estar en el Salón de la Fama”.

Rage Against The Machine, Kraftwerk, LL Cool J, Devo, John Prine, MC5, Rufus & Chaka Khan ni Todd Rundgren lograron ingresar al “prestigioso” salón este año. La ceremonia de inducción está programada para el 29 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn.

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey US.

