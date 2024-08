Así es ayunar en un festival durante el Ramadán

Para los simples mortales, los festivales son el paradigma de lo pagano. Después de un largo año de darlo todo en la uni o en el curro, por fin eres libre y te vas a meter en una fiesta loca de tres días.



Pero no es plato del gusto de todos. Algunos se unen a la fiesta, pero con moderación. Quizás, por ejemplo, por algún compromiso religioso o porque su profesión les exige permanecer sobrios.

Dentro de esta categoría se encuentra Soraib El Jelali, de 20 años, que estaba ayunando durante el Ramadán y a la vez yendo a festivales. No puede comer, beber o caer en otras tentaciones durante ese mes sagrado; pese a ello, va a meterse directo en el nido de la tentación veraniega: los festivales. Nos reunimos con él para averiguar cómo estaba lidiando con esto.

VICE: Hola, Soraib, ¿cómo te sientes?

Soraib: Todo normal hasta ahora. Tengo un pequeño dolor de cabeza, pero la verdad me cuesta más no mirar a las chicas que no comer ni beber.

Claro, ya que el Ramadán no solo te exige ayunar sino también tener pensamientos puros. Es decir, no puedes pensar en follar.

Sí, supuestamente debes mantener tu mente limpia, pero es muy duro cuando estás rodeado de tantas tías buenas. Muchas se han puesto muy guapas y llevan faldas cortas, así que es difícil no…

… ¿no mirarlas? ¿Justo como acabas de hacer ahora?

Si, ¿ves lo que digo? Jaja, joder. Hago lo que puedo.

Entonces ¿por qué venir a un festival? Parece como si estuvieras complicando las cosas innecesariamente.

Sí, pero la verdad es que también me toca trabajar hoy. Trabajo para una agencia y uno de nuestros artistas va a pinchar muy pronto. Lo haría de todas formas, aunque no tuviera que trabajar. No pienso que el ayuno deba limitarme en términos laborales o de eventos sociales. Hago esto por una elección personal, y no quiero afectar a otras personas con ello. Tengo un par de colegas que también lo están haciendo, no son islámicos, pero se han apuntado por solidaridad. Incluyendo a Sankoffa, el DJ que va a pinchar más tarde.

Joder, vaya detalle. ¿Y cómo les va a ellos?

Les va bien. Pero tienen el mismo problema con las tías.

He oído casos de muchos musulmanes jóvenes que rompen el ayuno temporalmente para poder ir a algún festival en específico. ¿Has pensado en hacer lo mismo?

Sí, se me pasó por la cabeza, pero no, no podría hacerlo. En primer lugar, no estoy tan involucrado en la religión durante el resto del año. O más bien, tengo mi propia forma de practicar la fe. Por ejemplo, para mí no se trata de rezar e ir a la mezquita en ocasiones especiales. Yo solo trato de ser una buena persona. Sin embargo, durante el Ramadán, para mí es importante practicar la religión por un tiempo. Además, si te saltas un día de ayuno, tendrás que recuperarlo después del Ramadán, y no quiero verme en esa situación. Necesito conectarme con Dios de vez en cuando, y después del Ramadán, vuelvo a hacer lo que me dé la gana.

Entonces, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál sería tu rollo en Open Air si no estuvieras ayunando?

Simplemente andaría más libre, bebería, comería, y me relacionaría con las chicas muchísimo más. Ahora estoy más enfocado en mí mismo que en lo que sucede a mi alrededor. Aunque por la noche pienso hablarles a algunas tías.

Jaja, estás literalmente contando los segundos para eso. Así que, ¿no te irás a casa para comer?

No, me quedo aquí. Aún me quedan tres horas.

¿Vas a beber también?

Solo bebidas sin alcohol, lo que si me apetece es charlar con algunas tías.

¿Cómo vas a romper el ayuno más tarde?

Hemos pedido a la organización que nos preparen una comida a las diez de la noche. Además de eso, mi madre me dio diez dátiles, que tengo en mi bolsillo ahora mismo. Por si tengo que esperar por la comida. Después de eso nos apuntaremos a la fiesta por una hora o algo así.

¿Tu madre te pasó dátiles? Qué bonito.

¿A que sí? Ella es del tipo de persona que luego me revisará el abrigo para saber si los comí o no.

Hablando de la familia: ¿Qué piensan ellos sobre que estés en un lugar tan ‘impuro’ durante el Ramadán?

Ellos me apoyan. Lo único que me dicen es que no debo comer ni beber durante el día. Aparte de eso, no tienen más preocupaciones. Soy un tío normal. Es el 2018, somos jóvenes y es verano. Así que tienes ganas de irte a un festival. No hay nada de raro en ello.

¿Cómo te preparas para sobrevivir un día bajo el sol sin comida?

Los dátiles, para empezar. Aparte de eso, trato de beber un montón de agua antes. Parece increíble, pero no como mucho y me quedo despierto hasta como las tres, después de esa hora ya no podemos comer.

Vaya. ¿Cada noche?

Si, tío. Y luego me levanto tarde la mañana siguiente. Es super relajado, porque así mis días se hacen un poco más cortos.

