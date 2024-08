Rami Malek es todo un campeón en el nuevo trailer de la biopic de Freddie Mercury

El pasado mes de mayo obtuvimos el primer adelanto de Rami Malek como Freddie Mercury, líder indiscutible de la legendaria banda Queen. No solo el acento británico del actor de Mr. Robot es bastante decente, sino que además parece estar canalizando el estilo de vida exuberante de Mercury lo mejor que puede. Al igual que el último trailer, este nuevo adelanto de dos minutos de la película inspira el mismo drama que siempre caracterizó a la banda, paseándose entre las dificultades de la industria de la música y la génesis de algunos de los éxitos inmortales de la banda. Por ejemplo, ¿quién sabía que “We Will Rock You” surgió porque Brian May quería que la audiencia pudiera “actuar” junto a la banda?



En medio de todo el mito rockero insinuado en el trailer, también hay un pequeño mashup / mini mix de dos minutos de las canciones más conocidas del grupo, lo que aumenta las apuestas un poco: nunca ha habido una banda más adecuada para el dramatismo de corte rápido que requiere el trailer de una película que Queen. Ben Hardy, Joseph Mazzello y Gwilym Lee coprotagonizan junto a Malek el filme, logrando una profunda inmersión en la grandísima fama de la banda.

Este artículo fue publicado por Noisey US.