Este español ganó 5 millones de dólares jugando al póker

Se llama Ramón Colillas, tiene 31 años y acaba de ganar el mayor premio que jamás ha ganado un español jugando al póker. Los mejores jugadores del mundo se enfrentaron entre ellos en el torneo Poker Stars Players Championship y él ha resultado ganador llevándose con sigo el gran premio: ni más ni menos que 5 100 000 dólares. Lo más curioso del caso es que no ha invertido ni un euro para participar en el torneo (normalmente este tipo de concursos tienen cifras de entrada muy altas para poder entrar). Hablamos con él para saber cómo lo ha hecho.

VICE: Hola Ramón, ¿cómo empezaste a jugar al póker?

Ramón Colillas: Empecé a jugar con los amigos del fútbol cuando tenía 18 años. Cada viernes, después del entreno cenábamos juntos y en la sobremesa solíamos jugar a cartas. Normalmente eran los típicos juegos de siempre y la verdad es que ya nos aburrían un poco.

Una día un señor de mi pueblo, Puig-reig (cerca de Vic, en Cataluña), se acercó a nosotros mientras estábamos en el bar y nos dijo “el día que juguéis al póker jugaré con vosotros”, a lo que le dijimos “si nos enseñas a jugar jugaremos”. A partir de aquel día ya solo jugábamos al póker. Con el tiempo me di cuenta de que siempre ganábamos los mismos y me empecé a preguntar por qué. Entonces busqué en internet y me di cuenta de que detrás de esto había mucha estrategia, mucha matemática y empecé a interesarme por el tema.

¿Cuándo empezaste a dedicarte profesionalmente a ello? ¿Cómo te diste cuenta que tenías que dejar lo que estabas haciendo hasta el momento para dedicarte al póker?

Al principio empezó siendo un hobby, en mis ratos libres, y lo compaginaba con mis estudios. Estudié el grado para ser profesor de deporte. Cuando podía me presentaba a algún torneo de estos pequeños y gratis, y de vez en cuando ganaba. Poco a poco empecé a invertir algo de dinero, pero siempre estuve centrado en mis estudios. Por las mañanas estudiaba y por las tardes jugaba algunas horas, así hasta que tuve 24 años, que fue cuando empecé a dedicarme profesionalmente al póker. Tenía un trabajo de entrenador personal en un gimnasio y también era entrenador de fútbol para niños pequeños. Llegó un punto que fue incompatible con los viajes y los torneos. Tuve que decidir y aposté por el póker.

¿Cuánto dinero has ganado y has perdido jugando al póker? ¿Eres consciente de que has marcado un récord histórico siendo el español que más dinero ha ganado jugando al póker?

No sé exactamente cuánto dinero he ganado. Tampoco cuánto dinero he destinado al póker. Al fin y al cabo no se pierde ni se gana, es simplemente tener claro cuánto dinero quieres destinar a él. Para entrar a un torneo hay que pagar aproximadamente unos 10 000 euros, dependiendo del tipo de torneo. En mi caso he podido participar en el de las Bahamas porque gané un concurso y el premio era poder asistir a este, por lo que no he tenido que destinar nada. No sé cuánto habían ganado otros concursantes españoles, es algo que no me interesa demasiado. Simplemente estoy contento por haber ganado lo que he ganado.

¿Cuál es el máximo de horas que le has dedicado a una partida?

Pues ha sido en este último concurso. Unos cinco días jugando entre 10 y 12 horas cada día con 10 minutos de descanso cada dos horas. Para cenar parábamos unos 40 minutos. A pesar de que las partidas se alargan por la noche no se hacen pesadas, porque empiezan también tarde. Hay torneos en los que he estado 15 minutos y en otros que te puedes pasar días y eso depende del tipo de juego y de las características del torneo.

¿Qué hay que hacer para ganar una partida de póker?

Hay mucho estudio previo. La clave está en saber qué hará, pasarte horas viendo determinadas secuencias, conocer a los jugadores. En este sentido es fundamental saber lenguaje no verbal, táctica, estadística y psicología adaptadas al póker. No hay una cara de póker, hay muchas, y no es algo que sea 100% matemático. Lo que la gente hace, los movimientos, las maneras de apostar o los nervios son algo que hay que cuidar meticulosamente para desarrollar una táctica.

¿Qué era lo que más miedo te dio cuando te enfrentaste a los mejores jugadores del mundo?

El hecho de que ellos quizás se conocían más entre ellos porque ya habían jugado antes. También creo que influía que los tuviera un poco idolatrados y que siempre había querido jugar con ellos. Esto da un poco de respeto, podríamos decir que era un poco como jugar contra Messi. Por otro lado era uno de los torneos más caros en los que había jugado, y esto en cierto modo también era una presión añadida (25 000 dólares), aunque me lo costearon al quedar campeón de España.

¿De qué forma te ha cambiado la vida? ¿Qué harás con todo este dinero?

Los que me conocen ya saben que soy un chico sencillo. Este premio para mí ha sido muy importante. Después de ganar este campeonato soy embajador de Poker Star. Para mí aún es todo nuevo y tampoco sé cómo es porque no lo he podido procesar del todo.

No tengo pensado qué haré. En nuestro mundo este dinero es una herramienta para llegar a ser un día campeón del mundo. No ha sido cosa de un día, hay un trabajo detrás y aún queda mucho por hacer.

¿Qué tienes ganas de hacer ahora?

De desconectar del todo y estar con los amigos y la familia. Soy muy feliz. Las cosas me han ido mucho mejor de lo que esperaba como jugador

¿Si no hubieras ganado serías tan feliz? ¿El dinero hace la felicidad?

Realmente si no hubiese ganado, sabiendo que allí estaban los mejores jugadores del mundo también hubiese sido feliz igual. Ganar es lo máximo a lo que aspiraba en aquel momento, y si hay dinero de por medio por mucho mejor… pero tampoco diría que el dinero, solo el dinero hace la felicidad.

¿Qué consejos darías a alguien que quiera ganar dinero jugando al póker?

Que estudien mucho, que tengan mucha paciencia y que si realmente les gusta se empapen al máximo y vayan mejorando como jugadores.

