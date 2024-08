El nuevo canal Perro Viejo y Ramón en YouTube es lo que necesita España

Plano general. Nos encontramos en el interior de un parking. ¿Es de día? ¿Es de noche? No importa, quizás ahí fuera no hay día ni noche, quizás ni hay lo que podemos entender como “mundo”. ¿Qué clase de criaturas estarán merodeando por estos lares? A lo lejos un coche se acerca hacia nosotros con una aceleración que aspira a más de lo que realmente consigue seguido de un conato de derrape —chirrío incluido— que se queda en un giro convencional de volante que podría haber hecho cualquier padre llevando al cole a una de esas pueriles criaturillas a las que un día —una mañana de enero, si bien lejana, muy presente en su mente— vio, atónito, como se retorcían y asomaban sus rostros fuera del coño de su esposa. En fin, la maniobra del vehículo dista de ser espectacular, aunque se intuye un intento voraz para que lo sea.

Así empieza el anuncio que han elaborado Perro Viejo y el Ramón (el a-veces-sí-a-veces-no novio de La Reina del Brillo) para anunciar la apertura de un nuevo y flamante canal de YouTube llamado “PERRO VIEJO Y RAMON” (así, en mayúsculas, en una especie de ejercicio semiótico hipertrofiado cuyo objetivo consiste en paliar una carencia e inseguridad). Con un mínimo de interés, el espectador audaz se dará cuenta de que también han lanzado un perfil de Instagram compartido, en una especie de proyecto transmedia con delirios de grandeza.

Pero el vídeo prosigue. Seguido de un evidente corte en el montaje, el coche se detiene, la ventanilla del copiloto baja y entonces empieza una larga e incomprensible retahíla de frases que seguramente se harán comprensibles en el año 2225 con el uso de unos nuevos y sofisticados aparatos de traducción.

El título del vídeo es “Fast & Furious VK” (ese “VK” debe hacer referencia a “Vallecas”, el barrio de estos dos hermanos; una forma de contextualizar las andaduras de estos dos en un barrio “problemático” pero también una estrategia que pretende utilizar esta suerte de acrónimo —“VK”— típico de la jerga rapera para apropiarse de la dureza y gallardía tan comunes del hip hop, atributos de los que realmente estos dos carecen) y hace referencia a una franquicia cinematográfica americana estrenada en 2001, aunque alguien podría confundirse y creerse que estos dos tipos que aparecen en el vídeo se llaman Fast y Furious, Fast el “conductor” y Furious el copiloto, aunque bien podría ser al revés.

He escrito “conductor” entre comillas porque parece evidente que, durante los primeros minutos del metraje, es otro individuo (un individuo más alto, si tenemos en cuenta la perspectiva y que ambos hermanos miden lo mismo) el que conduce el coche, justificándose así ese innecesario y gratuito corte de plano en el segundo cinco. Este curioso dato sirve como metáfora perfecta de lo que se viene, es como si nos estuvieran diciendo que en este canal de YouTube (y en su vida) no habrá nadie al volante, al menos no ellos dos. Esta especie de cuerpo oculto en las sombras del interior del coche es como el G-Man de Half-Life, quizás el motor que hace que todo se mueva, el director de toda esta patraña.

Estos escasos 29 segundos de vídeo ya nos indican todo lo que encontraremos en este canal, un conglomerado de dopaje y tuning existencial utilizado para ocultar un evidente déficit de autoestima y, muy probablemente, el florecimiento de unas criaturas bellas y puras a las que les da miedo mostrarse al mundo tal como son, pues el mundo es todo fuego y desprecio y si lo hicieran les destruiría.