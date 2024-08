R&B tropical y Sci-Fi vintage: Date “Ella Tú Y Yo” de Girl Ultra

A Girl Ultra le gustan mucho las pelis. Le gustan tanto que, podríamos decir, toda su carrera es una especie de personaje a través del cual impulsa su narrativa artística. “Veo a Girl Ultra como un personaje que no necesariamente soy yo, que tiene fases y temporadas, y definitivamente esta es la nueva temporada”, dice la originaria de CDMX, cuyo nombre real es Mariana De Miguel.

En el pasado, la representante de una incipiente escena de R&B latino, citó la época de oro del cine mexicano, y las divas insuperables que lo impulsaron, como inspiración para su personaje. Silvia Pinal, una de sus favoritas, pasó de ser una estrella mainstream a protagonizar películas experimentales, y volverse la musa de Luis Buñuel, cuando las normas sociales de México la fastidiaron. En lo que tal vez podamos ver como una eco de la carrera de Pinal, la cantante de 23 años se aparta de la imaginería clásica en “Ella Tú y Yo”, adelanto de su LP debut Nuevos Aires, para adentrarse en una realidad tecno-surrealista y como salida de la mente de David Cronenberg. “Básicamente está inspirada en ‘Videodrome’. Me clavé en películas de ciencia ficción, y quería incorporar esta realidad de cómo las pantallas de alguna forma tomaron el control de nuestras vidas”.

En la primera parte del video vemos a De Miguel literalmente conectada a un círculo de pantallas, mientras se lamenta por la intrusión de una mujer sin nombre en su relación a través de redes sociales. “Lo que quería retratar era la idea de estar conectado a pantallas y como tener a otra persona involucrada en una relación tradicional … esta idea de que hay otra persona conectada a mí que me conoce a través de una pantalla y la paranoia que se desarrolla como resultado”. En la canción, la diva de Finesse Records se lamenta, “No sé dónde empieza ella / Y dónde termino yo”, dejando clara la yuxtaposición entre miedos de la Generación Z y nostalgia por el sci-fi vintage de la Generación X.

Sonoramente, “Ella Tú y Yo” está inspirada en ese R&B nostálgico y vigoroso, que dialoga con artista de los ochenta como Al B Sure y Sade y otros contemporáneos como Frank Ocean o su ex-compañero de sello, Jesse Baez. “Esta canción es el sonido del próximo álbum. Es lo que define el nuevo sonido”, dice De Miguel. “El hilo conductor del álbum son los sonidos de principios de los 90 y finales de los 80. Se inclina un poco hacia esa nostalgia ochentera”, dice, y señala que son los sonidos con los que creció de niña.

Esos sonidos de buena parte del R&B con el que crecieron los millennials y centennials es lo que parcialmente nutre a esta nueva ola de R&B mexicano y latinoamericano. “Quiero que el R&B mexicano sea más global. Quiero que salga del nicho de CDMX, y que realmente crezca más y abarque todo el R&B latinoamericano que estamos viendo ahora”, dice. Y con la incipiente escena latinoamericana de R&B liderada parcialmente por Finesse Records, artistas como Teen Flirt, Coral Casino y Santa Bandida están llevando su música más allá de sus respectivos nichos. “Creo que cuando solo hay uno o dos artistas que hacen cierto estilo de música, es demasiado pequeño. Cuando somos muchos se convierte en un movimiento, realmente ayuda a crear una escena que puede ser reconocida y elogiada”, dice.

Además, su gama de colaboraciones futuras son un buen termómetro de su música y la ayudan a conectarse con diferentes facetas de su raíz latina. “La [siguiente] canción con Ximena [Sariñana] suena más como la clase de pop por la que ella es conocida. La [próxima] con Cuco tiene ese sonido de Cali. También quiero amplificar las posibilidades y eliminar las nociones preconcebidas de cómo debería sonar el género, y con quién se supone que debemos ‘colaborar’”, dice.

De Miguel también quiere usar su música para conectarse con la diáspora latina en todo el mundo. “En la última gira por Estados Unidos, no esperaba que nadie supiera quién era, y me sorprendió la convocatoria en lugares como Raleigh, Carolina del Norte. Nunca había estado en Carolina del Norte, y me presentaba y veía a la comunidad latina allí, ––con un sistema de apoyo tan fuerte––, fue increíble “, dice.

El video de “Ella Tu y Yo” fue co-dirigido por Girl Ultra y Francisco Ouzón y escrito por la misma Girl Ultra. Dale play arriba al nuevo capítulo en la saga de esta regiomontana, que seguro conquistará buena parte del Occidente conocido en esta ronda.

