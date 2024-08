Rankeamos las rendiciones más exóticas del tema de Game of Thrones

Desde la semana pasada he traído pegada la canción de Game of Thrones y sé que tú también. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Así como también podría apostar que ahora mismo la estás tarareando porque ya te acordaste. Es una especie de maldición que te va a perseguir por la calle, en tu sillón, mientras comes, mientras estás sentado en el baño y también mientras duermes. Pinche chicle en el zapato. Como esos míticos jingles de Vermox y Catsup La Costeña.



Ayer me encontré un video de la canción de la serie interpretada por unos colombianos en una versión que ellos presentan como vallenato. Hace unos días había visto la versión rock, y también me acordé de esa que hizo Migos para un comercial. De repente llegué a la conclusión de que quizás es la canción más reinterpretada de la historia. Y quise probarlo. Me metí a YouTube y empecé a buscar “Game of Thrones canción” añadiendo cualquier género o disimilitud que se me ocurriera, y sí, en casi todas las ocasiones apareció alguien entregando su propia versión de la canción compuesta por Ramin Djawadi en 2011, a excepción de esos momentos donde ya me elevé mucho intentando encontrar la rendición en guaracha o en rock urbano. Así que ahí hay un área de oportunidad para quien guste tomarla.

Enlisté parte de lo que encontré y seleccioné las diez versiones que me parecieron más necesarias de abordar. Las presento en un ranking del peor al mejor a continuación:

10. India

Los indios tienen su ondita pero la verdad si son medio raros. ¿Te acuerdas de su adaptación “Thriller”? Todavía tengo un poco de pesadillas. Al parecer, en la India les gusta tanto la saga de Westeros que a la mitad lo que parece un festival muy folclórico por las calles de Mumbai, deciden comenzar a tocar la canción introductoria de la serie. El contexto no le ayuda mucho a esta rendición bien adaptada a su costumbre sonora.



9. Metal

Esta es la versión quizás más repetida de todas. La “rock”. Hay un diagrama de Venn perfectamente ilustrado por esos metaleros que usan playeras con el logo de la casa Targaryen para ir a misa. La rendición más entera que encontré fue esta de una banda que se llama Our Last Night que lo logra solo con una batería y guitarra, entregando lo que parece el intro de GoT si fuera anime.



8. Salsa

La salsa siempre está bien. No importa cómo ni de qué forma busques adaptarla, el resultado siempre será positivo. NotaForte lo intenta y les sale, quizás solo por inercia, porque lo realmente más destacado del video es ese loop de Tyrion y Jaime bailando en el Gran Salón que la verdad encaja muy bien con la adaptación musical.



7. Migos

https://www.youtube.com/watch?v=1UcuwelqKEw

Si no eras fan de Game of Thrones, después de ver este comercial no creo que te quede opción. Veinte segundos le bastan a la casa Migos para introducir a la serie a la tradición del ad-lib y los versos legendarios –”More ice than a white walker” y “A can has no name” son mejores líneas que todo el Culture II–. Ojalá existiera una versión completa de esto.

6. Ska

Como sacada del imaginario de Madness y The Specials, llega este comentario sonoro cortesía de Paso, quienes aparecen en el video caracterizados con capas, hachas, arcos y todo eso como si anduvieran en una misión por Westeros, lo cual les suma valiosos puntos. Y bueno, el final no tiene precio, porque después de todo el camino recorrido, encuentran un tesoro donde hay una fedora. una pinche fedora.

5. Cabra

Hay muchos videos de animales distintos “cantando” el tema inicial de GoT. Este de cabras es mi favorito. La cabra es un animal infravalorado. Tienen un rango vocal admirable. Fueron la estrella más grande que tuvo Vine. Hay que darles más mérito, son GOATs –perdón–. Ojalá fuera una cabra la que terminara sentada en el Trono de hierro.

4. Vallenato

Esta es la versión que se ha popularizado de manera más reciente. Un acordeón, una caja y una guacharaca –ese tubo que parece güiro que toca el tipo de atrás– musicalizan la interpretación tropical que estos colombianos hacen de la serie. Es hermosa. Como para el opening de una telenovela. “Tú no sabe na’ Juan Nieve” type of shit.

3. Reggaetón

Klandestino22 –creador de esta obra– me puso a pensar mucho esta pregunta: ¿Y si el compositor del tema de GoT realmente lo creó para que alguien, en algún momento de la vida, decidiera convertirlo en reggaetón para entregar la versión definitiva de la canción? Checa esta versión, con esos pizzicatos de violín adaptados al dembow y dime que no es perfecta. Tiene tantos elementos, tantas capas, es tan compleja, que simplemente es imposible describirla. Por los Siete Dioses, por favor escúchala.

2. Norteño

“Esta serie me agrada, y se me ocurrió sacar la versión en el norteñón”, dice el Gran Maestre del acordeón, Sergio Ochoa, en la descripción de su interpretación del tema de GoT a cuatro instrumentos. Como norteño, Sergio hace orgulloso a Ned Stark y a Ramón Ayala por igual. Una rendición de alto vuelo para soñar con tomar el Trono de Fierro.

1. Koroso

https://twitter.com/ThisIsAfricaTIA/status/1117438489686155264

Lo bonito de este sencillo video, donde tres hombres tocan con solo con una flauta y dos instrumentos de percusión de la tradición Koroso de Nigeria, es dar cuenta del impacto descomunal que una serie de televisión ficticia puede tener en todas las comunidades del mundo. Así sea la que parezca más remota en todo el planeta Tierra. Como dice el tuit que acompaña el video, “los africanos también están emocionados por Game of Thrones” <3.



