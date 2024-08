Raperos de Hispanoamérica te recomiendan canciones para San Valentín

Probablemente el rap no sea el primer género al que acudan los románticos (o los despechados) para dedicar canciones. Las baladas, boleros o incluso la salsa son opciones más obvias para encontrar un tema que explique los sentimientos y las emociones de amor, ternura y cariño. Pero, pese a su reputación agresiva y sus letras que muchas veces narras historias violentas, en el rap también hay lugar para el amor.



A propósito de San Valentín, les preguntamos a varios raperos de Hispanoamérica ¿cuáles son esos temitas que dedicarían?, porque después de todo y como dice Jay Z, “matones sensibles: todos necesitamos amor”.

Acá el resultado.

Granuja

(Colombia)

https://www.youtube.com/watch?v=CtnJ20UQDgk

Method Man – “Sweet Love” con Cappadonna y Streetlife

No me gustan mucho los temas enamorados, pero este va con la temática del día.

Tino El Pingüino

(México)

Sean Price – “I Love You (Bitch)”

Me gusta mucho porque si uno hace el esfuerzo de entender de dónde viene la crudeza y lo explícito de la letra, más allá de ser ofensiva es un retrato muy fiel de cómo funcionan verdaderamente las relaciones de pareja. Son longevas a través de la tormenta, el matrimonio, los hijos y la pobreza. Se me hace que la honestidad la hace una rola muy poderosa. A la vez es cómica pero sensible. Y me gusta que, aunque el énfasis pareciera estar en la vulgaridad y en qué podría parecer despectiva, lo que al final sobresale de la rola es la emotividad y la afirmación del amor o del compromiso y el sacrifico. Esos son como los pilares para mantener una relación a flote. Y pues eso, rolón.

ToteKing

(España)

J Cole – “Wet Dreamz”

Es una canción catchy, se te pega la cantinela de J Cole y sin embargo lo que está contando no es una mierda vacía y standard de las que oímos todos los días en los medios. Es un tema sobre el sexo y es pegadizo, pero es a la vez algo con gusto y con clase. Y el beat acompaña a esa sensación, no es un beat asqueroso que incita a pensar en sexo pobre empapado en drogas, te deja una sensación más bonita, más orgánica, más inteligente supongo.

Sison Beats

(Colombia)

MDE Click – “Love Jones”

Me gusta por el beat y por lo que dicen esos maricas. En una dice “no sé si te convengo, pero esto es todo lo que tengo. Si hoy no voy, mañana vuelvo, y si tú no estás, pues lo comprendo”. Como diciendo ‘yo soy una gonorrea’. Uno se identifica con eso, para una jeva. Como, nea, yo todo los días no voy a poder estar con usted, así no seamos novios ni nada, al otro día me puedo abrir de su vida tranquilamente. Y si usted no va a estar, tranquila que yo no me voy a enojar, porque entiendo que soy un pirobo.

Anyone/Cualkiera

(Colombia)

Kev Brown – “Always”

Ese es chimba por las vueltas que dice, sin llegar a la cursilería. Aparte el sonido que tiene puede encajar en canción amorosa pero también para parcharse así no esté sintiendo tanto lo que dice. Cuando me hablan de canciones de amor, pienso de una en ese tema. Seguro hay más.

Ruco Rap

(Perú)

Portavoz – “Estés Donde Estés”

Es bien sutil, al man se le escucha bien sensible, no es tan nasty. Es el tipo de canciones que le gustan a las niñas o que los niños pueden dedicar más porque usa muchas metáforas, mucho romanticismo, más que piel, ¿sabes?

Santi Mostafá

(Uruguay)

J Cole – “Wet Dreamz”

Es una historia de amor muy tierna y al mismo tiempo explícita entre adolescentes, creo que todos nos podemos identificar con alguno de los personajes

Muelas de Gallo

(México)

50 Cents – “21 Questions” con Nate Dogg

Hay muchas canciones de amor que me gustan, pero creo que esta es la que me representa más, sobre todo porque los artistas solemos ser personas inseguras y la mujer que tenemos a un lado debe lidiar con todas estas dudas. Admiro mucho a la que tengo conmigo, que bueno que me ha aguantado tanto.

Frank Lucas

(Venezuela)

50 Cents – “21 Questions” con Nate Dogg

Porque es más listo el que pregunta que el que tiene respuestas para todo, como diría Lírico, de Violadores del Verso. Un tema muy smooth para la fecha.

Urbanse

(Argentina)

Turf – “No se llama amor”

Lo escucho siempre, es una banda de rock argentino, suena siempre en casa. Me gusta porque el loco no vende el típico concepto de amor, da su versión de lo que es, y le habla a una mina contándoselo, liso y llano. Me encanta, hermano. Al 100% con esa canción.

Mike Diaz

(México)

Radio Futura – “Veneno en la piel”

Canción que recuerdo por las grandes fiestas de mis padres que duraban varios días y yo apenas con seis años. No la volví a escuchar hasta que entré al club de los 30. ¿La causa? Una relación fracturada, una playlist de rock en español y dinero en la cartera. Ella se fue al extranjero y yo me tomé un avión a Cancún. Duré un día completo escuchando ese tema con nostalgia y alivio. Tanto que, sin querer, le quedó a mi aventura en aquel camino selvático de Tulum; el cual navegaba a bordo de una bicicleta con canasta y en el transcurso unas españolas lo coreaban. Viajar en modo “solo” es gratificante. Ese mismo fin escribí un tema llamado “Medicina”. Y pues… esta fecha creada para consumir puede ser mil o ajo. ¡Salud!”

