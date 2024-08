Estrenamos el nuevo vídeo de Rapsusklei

En 1995, con 15 años, Rapsusklei, Diego, el niño de la selva que creció en el barrio zaragozano de La Magdalena grabó su primera maqueta. Más de 20 años después, tras haber compartido cartel con artistas como Busta Rhymes, Public Enemy, Sizzla o Wu-Tang Clan y haberse consagrado como uno de los artistas clave para entender el rap en España vuelve con Insano Juicio, su último EP. Aunque en realidad nunca se fue. Hoy estrenamos en exclusiva su nuevo vídeo, “Desatando Cabos”.



“La pieza la llevó a cabo Cristóbal de Terral Estudio, con quien ya había trabajado en el vídeo de Tantas veces dijeron, un tema que hice con Fyahbwoy y en el que hice con Akapellah. Conté con él porque es un tío con mucha capacidad de improvisar y tiene un rollo callejero que le pegaba mucho al tema, con un punto de macarrismo”, cuenta el rapero.

Videos by VICE

“La base está hecha con beatbox, la hizo Pulmón Beatbox, así que quería conectar un poco la imagen del vídeo con esa cultura urbana que refleja la canción. Por eso nos metimos en un callejón del Raval y grabamos esta pieza. En verdad la gente de la calle, los chavalillos de la calle están a veces bastante perdidos y tienen unas necesidades que les llevan a acabar drogándose o vendiendo o robando, pero en realidad eso es lo contrario a lo que queremos transmitir. Lo que queremos transmitir es que si eres del barrio lo mejor es que luches por tus ideales y acabes saliéndote de eso, que acabes transformando ese barrio”, añade Rapsusklei.

Teniéndolo al otro lado del teléfono es inevitable preguntarle por qué ocurrió en la Zaragoza de los últimos 90 y los primeros 2.000 para ser considerada la cuna del rap, para que los que entonces publicaban, como Kase-O, maquetas, hoy sigan llenando estadios.

“Las primeras maquetas que hicimos fueron en el 95. Yo y Javi, Kase-O, teníamos 15 años. Lírico y Hate tenían tres más. Creo que lo que ocurrió fue que Zaragoza se convirtió en un sitio donde cuidamos mucho la lírica. Se dice que es cuna del rap, pero Sevilla también lo era, quizá más del hardcore, de otro tipo de rap. Pero en Zaragoza teníamos la particularidad de que cuidábamos mucho las letras. Y yo creo que por ahí van los tiros de por qué salimos tantos raperos: Sharif, Xhelazz, Cloaka Company, Violadores… También creo que los maños, los zaragozanos, somos gente muy campechana, muy de estar rodeado de todo el mundo y no flipartela aunque seas Kase-O. Y todo esto unido a que éramos muy amantes de la cultura hip hop, nos encantaba el grafiti, el beatbox, los dj’s y nos veíamos todas las películas de rap que salían dio como resultado aquella movida”, cuenta.

“Lo que ocurre ahora es que la gente que escucha trap no es amante de la cultura hip hop como ocurría antes. Escuchan trap como podrían escuchar una bachata o un reguetón y lo veo bien, al final es un signo de los tiempos”

Pero, ¿qué ha cambiado desde aquellas primeras maquetas allá por el 95 y ahora? ¿Se ha desligado por completo la cultura hip hop del rap tal como lo conocemos ahora? “Yo creo que no, que nunca se ha perdido”, responde Rapsusklei. “Lo que ocurre es que ahora hay hip hop de todo tipo, pero siempre lo ha habido. Cuando éramos pequeños escuchábamos a Onyx que era un rollo más hardcore, pero también a De La Soul o a Common que hablaban de temas más sociales”.

“Lo que ocurre ahora es que la gente que escucha trap no es amante de la cultura hip hop como ocurría antes. Escuchan trap como podrían escuchar una bachata o un reguetón y lo veo bien, al final es un signo de los tiempos. Una chavala de 19 años va a escuchar lo que sea tendencia, y ahora el trap lo es y no estoy en contra por supuesto. Es una evolución, de hecho yo mismo lo escucho. El problema viene cuando me pongo a escuchar el trap que se hace en España. Me chirrían los oídos, lo primero porque no me gusta cómo está hecho y lo segundo porque no me lo creo. Pero el trap ha conseguido ser transversal, ser una gran tendencia. A veces doy charlas en centros penitenciarios y todos los chavales escuchan lo mismo: trap. El árabe, el más flamenquito, incluso el heavy. Se ha convertido en una cuestión generacional”, explica el rapero zaragozano.

“Al hilo de esto creo que han surgido cosas que enriquecen mucho la cultura, como la ausencia de prejuicios que podíamos tener generaciones anteriores. Ahora un chaval escucha lo mismo a Natos y Waor que a Juanito Makandé o a Romeo Santos”, añade. Y en ese sentido precisamente es en el que Rapsusklei ha querido marcar la diferencia en su nuevo disco: con las colaboraciones.

“La ausencia de prejuicios que podíamos tener generaciones anteriores enriquece la cultura, sin los prejuicios que podíamos tener las generaciones anteriores”

Para su nuevo trabajo Rapsusklei ha contado con colaboradores habituales como Acción Sánchez pero también con músicos como Maka o El niño de la hipoteca. “El disco refleja básicamente lo que me ha pasado en el último año: desamores, injusticias… Es algo más íntimo y un poco más arriesgado que lo que había hecho y para él he contado con colegas con los que aún no había trabajado y ahí creo que está la vuelta de tuerca, en las colaboraciones. También en la manera de hacerlo, pero sobre todo en temas como Mundo al revés, con El niño de la hipoteca, o Tanta pena, con Maka. Ambos conocen muy bien la escena hip hop, el primero porque ya ha colaborado con raperos y el segundo porque él mismo lo es”, comenta.

Al hilo de su tema con El niño de la hipoteca y antes de despedirme le pregunto que si sigue considerándose “una persona triste” como ha dicho en tantas entrevistas. “Yo siempre he sido muy introvertido en mi vida y muy extrovertido en mi lírica, siempre he contado lo que se me pasaba por la cabeza. Sí que soy un tío triste, sigo siendo un melancólico aunque igual han cambiado las formas de expresarlo porque ya no tengo la edad que tenía hace veinte años y supongo que esa es mi peculiaridad. Surgir sobre lo que sentía salió solo, por casualidad, y ahora se ha convertido en casi una necesidad y es hasta terapéutico. Negativo más negativo es positivo”, concluye mientras se ríe. El resultado de esta suma de negativos que al final hacen un positivo es Insano Juicio, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

