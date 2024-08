Raquel Salas | Escritor | Puerto Rico

Hay que escuchar, al menos una vez en la vida, la risa de Raquel Salas, tan fuerte como luminosa. Así es él y así son sus cuestionamientos políticos. Estudió Literatura Comparada y Teoría Literaria en la Universidad de Pensilvania y ha ganado múltiples premios con su trabajo literario. Volvió hace unos meses a Puerto Rico, donde escribe y da clase. Sus exploraciones van por tránsitos decoloniales y queer que lo mismo le permiten anotar sobre el capital de Marx o el huracán María que cuestionar los binarismos (sí de género, pero también todos los otros que conforman nuestra manera de comprender y sustentar el orden) o usar el español como respuesta ante una identidad estadounidense opresora y violenta. “I’ve cried in spanish: no words, no subs, no mercy”. Moverse entre lenguas es para él una manera de generar incomodidades y obligar a quienes lo escuchan a cuestionar sus privilegios y su sitio en el mundo.

Raquel Salas nos ayuda a imaginar un futuro incierto pero latente, que tiene que pensarse y construirse, en el que las notas al pie son tan importantes como el texto principal. El juego verbal y el goce abren espacio para lo múltiple. Si deformamos la lengua deformamos también al sistema, y por eso es común encontrar en sus libros palabras cortadas, ensanchadas o interrumpidas; también hay conversaciones que se ahogan, que suceden con interferencia: se trata de generar un discurso problematizante en el que la normalidad se ponga en entredicho, en el que la voz se vuelve múltiple y acelerada, para “amarnos en contra del Estado”, para quemarlo todo, para hacer un espacio habitable, para reírnos en conjunto y lograr vidas vivibles para todxs nosotrxs.





Videos by VICE

Raquel es uno de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

A Yolanda la encuentras en Instagram y Twitter como @yolandasegura.