Rastreé los orígenes de mi ADN y documenté el proceso con retratos

¿Alguna vez te has preguntado de dónde eran tus tatarabuelos, o si tienes ascendencia judía, asiática, o africana? Hace tiempo, cuando recién salió el álbum Residente del ex integrante de Calle 13, René Pérez, me interesé por su proyecto musical. Su idea de crear un disco basado en sus orígenes llamó mi atención. El concepto era simple: después de hacerse un examen de ADN para conocer de donde venían sus genes viajó a esos lugares que arrojó el estudio, para crear música inspirándose en su cultura, instrumentos, arte y problemáticas sociales; para él, una forma de conocer de donde vino.

*Resultados obtenidos por: MyHeritage DNA Test.

Ahora me tocaba a mí. Quería adaptar su proyecto musical a uno fotográfico. Para mí la fotografía es el medio en qué más cómodo me siento para comunicar lo que pienso. Entonces, obtuve un estimado geográfico de mi origen genético, con la ayuda de un examen de genealogía por ADN. Luego me propuse a buscar una persona que residiera en México, pero que haya nacido en cada una de las regiones que arrojó el estudio para fotografiarlas bajo un mismo esquema de iluminación y a su vez conocer sus historias y plasmarlas en una cita.

Ya con todo planeado, solo faltaba encontrar a las personas. Aunque pareciera complicado, fue más sencillo de lo que pensé. Con la ayuda de amigos, amigos de amigos, familiares y amigos de familiares logré encontrar a los rostros que le darían parte a mi identidad; mi ADN representado a través de personas, que tan diferentes entre sí, forman parte de lo que yo soy hoy en día.

Me inspiré en Residente. Quería adaptar su proyecto musical en uno fotográfico, conocer mis orígenes y aprender de gente nueva. Distintas nacionalidades, personalidades y culturas, retratadas bajo un solo estilo. Una forma de decir: todos ellos, tan diferentes entre sí, forman parte de lo que yo soy hoy en día. — José Manuel Bahamonde (América, México)

Cuento con ADN de ocho regiones del mundo.

“Yo nací en Vilna, capital de Lituania, un país muy chiquito, como una Ciudad de México. Lituania está lleno de gente trabajadora. Salí de ahí a los ocho años por la situación de la URSS”. —Isaac (Báltico, Lituania).

El 0.8% de mi ADN es del Báltico.

“Yo nací en Nigeria. Llegué a México en 2004 a los 39 años. Mi infancia fue trabajar en el campo con mis papás; nunca conocí las vacaciones. Me enseñaron a cazar todo tipo de animales para después venderlos. Hoy en día trabajo en un banco como asesor financiero, y como profesor de inglés en la universidad”. — Adodo Wilfred (África, Nigeria)

El 1.0% de mi ADN es de Nigeria.

“Mis padres llegaron de Rusia en 1923 y yo nací en 1926. Yo no hablo ruso, mis padres nunca quisieron enseñarme; tenían tanto odio hacia los rusos que nunca me quisieron enseñar. Yo hablo el dialecto yidis, es un poco parecido al alemán. Solo lo hablamos los adultos mayores”. — Natalia (Europa, Judía Askenazí)

El 1.3% de mi ADN es de origen Judío Askenazí.

“Estaba la guerra de Palestina contra Israel, Israel estaba mandando misiles. Por una semana todas las noches me tocó ver como disparaban misiles hacia Palestina. Se veía lo rojo y el humo. Antes, cuando no tenía la edad suficiente como para que me cayera el veinte, cuando me preguntaban si tenía miedo, decía que no, pero ahorita ya que lo veo sí da miedo”. —Eli Ayoub (Medio Oriente, Líbano)

El 1.4% de mi ADN es de Medio Oriente.

“Marruecos es un país medio atrasado, pero tipo en las modas. Por ejemplo allá apenas les está llegando el estilo ´chaka´, el reggaetón, los peinados ´chakas´. Allá en Marruecos hay un pequeño desierto, por Agadir, y lo que hacen los niños es echar un poquito de agua en la arena para que salgan los escarabajos gigantes, y luego les amarran un hilo para traerlos de perros”. —Abdelilah (África del Norte, Marruecos)

El 2.2% de mi ADN es de África del Norte.

“La vida en Guatemala es mucho más relajada. Aquí [CDMX] siempre andan de un lado al otro, así rapidísimo. Tienen más lugares allá casi todo es lo mismo. Cuando tenía unos 12 años y fui a visitar Guatemala, en ese entonces vivía en Brasil. Estaba un domingo en la mañana aburrido y llegó mi abuelo a decirnos que nos iríamos a un volcán, lo subimos en un día, acampamos arriba y ya bajamos al día siguiente. Eso estuvo bueno”. —Daniel (Centroamérica, Guatemala)

El 35.9% de mi ADN es de América Central y Norteamérica.

“Nací en San José. Me vine a México en 1999 porque le dieron trabajo a mi ex esposo; yo estaba embarazada de Alberto. Costa Rica es un país muy chico y con mucho tráfico, la gente es muy cálida, más que en México”. —Adriana (América, Costa Rica)

El 35.9% de mi ADN es de América Central y Norte América.

“Yo nací en Tuxpan, Veracruz. Vivía en la calle Independencia. Como era la única güerita de la colonia, me llamaban la Güera de Independencia. Cuando iba al súper, me regalaban fruta, la que yo quisiera”. —Pao (América, México)

El 35.9% de mi ADN es de América Central y Norte América.

“Yo nací en Binéfar, Huesca, en España. Llegué a México para entrar a sexto de primaria. Todos se burlaban de mi acento. En la escuela me aburría porque ya sabía todo, saqué 10 de promedio ¿cómo? quién sabe. Antes extrañaba el tener familia, después eso se me quitó, pero ahora vuelvo a extrañar es. Con la edad vuelvo a extrañar el tener familia cerca”. — Esther (Europa, Iberia)

El 55.7% de mi ADN es de origen Ibérico.

