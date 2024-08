Rauw Alejandro: de rapero de Soundcloud al pop mundial

Antes de la explosión del streaming actual, una de las plataformas más interesantes para encontrar propuestas independientes fue Soundcloud. La aplicación de la nube naranja fue una especie de oasis, cuna de nombres vitales y sonidos no tan mainstream para la música urbana mundial. Regularmente, dentro de Soundcloud se encontraban artistas con sonidos y estéticas especiales, que quizás no estaban firmados para ningún major label. Cada país tuvo una escena importante de donde salieron actos que hoy son claves en el mundo: Tyler The Creator, Lil Yatchy, Chance The Rapper y Bad Bunny, entre otros. De ahí sale Rauw Alejandro, de San Juan, Puerto Rico, que trae una propuesta que une melodías del rhythm and blues con la música urbana y el pop mundial.

“Soundcloud me ayudó mucho, al igual que a cantantes de hoy en día, y siento que también al género urbano a nivel mundial. Logré salir de ahí para poder entrar al mundo del streaming que vemos hoy: Spotify, Apple Music, YouTube, que realmente es un paso muy complicado. Comencé estrenando mi música por Soundcloud y agradezco el impulso que me dio, pero mi enfoque está en otras plataformas en este momento de mi carrera”, cuenta Alejandro desde su hogar en San Juan, vía telefónica.



Videos by VICE

Rauw Alejandro estrenó este año Trap Cake, Vol. 1, su primer disco, además de una serie de sencillos con resultados bastante positivos. Entre ellos “Fantasías”, ft. Farruko, con casi cien millones de plays para YouTube en un poco más de dos meses. Pocos artistas han intentado hacer lo que hace Alejandro con el R&B, el trap y el reggaetón, y esto lo diferencia del resto: “Soundcloud ya había adquirido fama entre la gente que estaba buscando un nuevo sonido y algo diferente, la gente que quería esto entraba a Soundcloud y encontraba una textura fresca, nueva”, dice el artista, “Yo empecé cantando R&B latino ahí, fue más o menos mi comienzo y era algo que la gente necesitaba y la gente pedía. Fusioné R&B con el dancehall y me metí un poquito más con la comunidad del trap. Prácticamente era lo que había hecho en ese momento, lo que me diferenció de los demás. El R&B era como raro, por lo menos en Puerto Rico, a nivel nacional, eran poquitos los cantantes que habían hecho R&B: estaban De La Ghetto, Arcángel…, eran bien pocos. Ya luego cuando salgo de Soundcloud pruebo con música un poco más tropical y entro al reggaetón. Fue una apuesta para poder estar y darme a conocer, hacerle saber a la gente que estoy aquí”.

El nombre de Rauw Alejandro es uno de los más mencionados a la hora de hablar de la llamada “generación nueva” de la música urbana latina. Una que cuenta con Sech, Jhay Cortez, Cazzu, Lunay, Mike Towers, entre los más destacados. Nuevas caras que tratan de mantener y hacer mucho más perdurable en el tiempo la relevancia y el dominio que la música latina está teniendo en las carteleras de pop mundial. El puertorriqueño se siente parte importante de esta nueva camada: “Sí siento estar entre el top 10. Como dicen por ahí, ‘de los nuevos’. El público es el que te califica y te da ese nombre. Yo lo que hago es música, y trabajar y trabajar y trabajar; luego ni estoy entendiendo lo que está pasando a mi alrededor y, cuando empiezas a escuchar esas noticias, te llena de motivación y alegría que te estén dando ese reconocimiento. Y la gente, bueno, te da esa posición. Yo pienso que la posición te la da el público. Y he podido estar entre esas caras del nuevo género”, comenta.

La “nueva generación” de la música urbana quiere tomar lo que Wisin y Yandel, Tego Calderón, Ivy Queen y Daddy Yankee, entre otros, sembraron. ¿Pero cuáles son las diferencias más notorias entre ambas generaciones? Para Rauw Alejandro, la diferencia más clara está en la música que cada generación tuvo presente para poder hacer su música. “Nosotros [la nueva generación], crecimos con la música de ellos, influencias netamente latinas. Quizás ellos tuvieron que mirar fuera para tomar cosas prestadas o influencias. También nosotros hemos evolucionado más, la versatilidad que tenemos se siente más que antes. Antes había muchos raperos, ahora hay raperos cantantes o raperos que cantan o cantantes que rapean. Hay toda una mezcla, algo más mixto, hay más versatilidad en los géneros, más variedad en el ritmo. El género urbano latino estaba más filiado hacia el reggaetón; hoy día hay reggaetón, pero también hay dancehall, hay trap. El público tiene un buffet de dónde escoger. Esta nueva generación ha traído un buffet musical a la mesa y eso es bien importante”, opina el autor de temas como “Que le dé”, “Te hace falta” o “Espuma”.

“Los discos son regalos para uno como artista y para la gente que te sigue. Yo pienso que un disco es bueno sacarlo cuando ya tienes una base de fans fuerte, que consumen tu música, que les encanta lo que tú haces y al sacar un disco, se siente como un regalo hacia ellos. Cuando estás empezando a sacar un disco puede ser un poco complicado. Yo saqué mi primer disco, obviamente independiente, por amor al arte, porque me gustaba la música y muchas de esas canciones se perdieron por ahí, es música para el que le guste y ya. Luego decidí hacer sencillos porque uno se enfoca más en ese tema y le da promoción y la gente lo consume más y estás enfocado. Vas trabajando una estrategia para luego, en un futuro cuando tengas un fanbase bien grande, funcione (como me pasó con Trap Cake, Vol. 1; que fue de gran éxito). A mí me encanta, me gustan los proyectos conceptuales, pero hoy estoy enfocado en sencillos”, agrega Alejandro sobre su decisión de sacar sencillo tras sencillo luego de su primer disco Trap Cake, Vol. 1

Es muy común que los artistas de música urbana hagan canciones nuevas con melodías o samples que pertenecen a otras épocas o artistas. Últimamente se está viendo esta tendencia en la música urbana pop, ya sea para recordar viejas sensaciones sonoras y tratar de evocarlas con otro tema, por diversión u homenaje. “China”, de Anuel ft. J Balvin, Karol G, Daddy Yankee y Ozuna, y “Con calma”, de Daddy Yankee ft. Snow, son ejemplos claros de esta tendencia: toman melodías de “It Wasn’t Me”, de Shaggy, e “Informer”, de Snow, para hacer dos éxitos contemporáneos globales.

Rauw Alejandro quiso hacer el mismo ejercicio con “Fantasías”, ft. Farruko, y “Hold You”, de Gyptian: “Pienso que en el género siempre ha existido el reciclaje de la música. Yo pienso que la música es infinita y de una canción pueden salir miles de canciones o inspiraciones. Ese tema [‘Fantasías’] yo lo hice el año pasado con Farruko. Salió ahora, lo trabajamos el año pasado, siempre fui fanático de la música de Jamaica, del dancehall. Me encantaba la melodía de “Hold You”, y cuando estaba trabajando con Urbe y Rome [que fueron quienes producieron el sencillo “Fantasía”]; rápido me salió esa melodía. Fue natural. Yo tarareo mucho cuando estoy componiendo, tiro melodía y luego escribo. Y me salió el “na-na-na-na-na-na-ra-na” y les dije ‘¿Se acuerdan de esta canción? Me gustaría meterla’. Obviamente lo que es el intro y los versos son originales, la pista también. Pero lo que es la melodía original del coro lo saqué de Gyptian, le cambié la letra y la compusimos acorde a nuestro concepto. Los dos son temas románticos, es lo único que los une además de la melodía. Pero “Fantasía” habla de otra cosa. Y es algo bonito porque esa canción [Hold You] se sigue estirando, siguen naciendo nuevas, con otra trama y a la gente le gusta. Inclusive con canciones de reggaetón hay muchos cantantes que utilizan doble sampleo o coros viejos. Son temas, como dicen por ahí, que nunca mueren”, cierra Alejandro.

Rauw Alejandro está en un momento bastante seguro de su carrera. Habla con propiedad y personalidad sobre su propuesta, sabiendo que está a la altura de las mejores de la región. “Hoy hay mucha música, hay muchos cantantes, pues ahí la tecnología les ayuda a ti y a cualquiera a tirar música pa’ arriba y abajo; hay mucha demanda, pues. Eso hace complicado relucir si lo que propones no tiene mérito. Pero yo, dentro de mi arte, soy una persona segura de sí misma y sé que mi arte es bueno, tiene personalidad. Siento que tengo el calibre para pararme frente a muchos artistas del género latino. No tengo traumas. Sé que si hago bien mi trabajo el mundo me va a conocer, no importa si hay miles de artistas allá afuera”.

Alejandro es la cara más representativa del R&B latino, nombre clave y obligado a la hora de hablar sobre el reposicionamiento del género. Pero reconoce que en algunos años, quizás estemos hablando de una ola latina de R&B bastante importante: “Siento que puede haber un movimiento de R&B latino en el pop global; la comunidad es mucho más grande que tres años atrás. Hoy vemos artistas como Dalex, Liano, Alex Rose y Lenny sonando fuerte. Representando. Antes no lo había mucho, había más raperos y cantantes de reggaetón, pero de diez de ellos, por ejemplo, sólo uno hacía R&B. En cambio, los de este lado del R&B, ponemos ese género [R&B] antes que al reggaetón. Idealmente lo fusionamos, llevamos un balance, pero pienso que si el género sigue así, de aquí a dos años puede ser que haya un movimiento bien grande de lo que es el R&B latino”.





Puedes seguir a Diego en Instagram y Twitter.