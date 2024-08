Rauw Alejandro es el nuevo príncipe del pop latino

A finales de 2019, en VICE en Español presentamos al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro como una de las propuestas más frescas del R&B y la música latina del momento. En menos de dos años desde ese punto hasta el día de hoy, Rauw no solo se ha consolidado como artista, sino que se ha posicionado como uno de los más prolíficos dentro de la industria musical en español.

En noviembre de 2020 se ganó a la crítica y al público con su álbum debut Afrodisíaco. Y aunque pueda parecer demasiado pronto, el pasado 25 de junio trajo su sucesor a la luz. De nombre VICE VERSA, este segundo disco representa un giro de 180 grados en su carrera. En él vemos a un Rauw más experimental y temerario que cuando lo conocimos con sus mixtapes de SoundCloud y un EP, del que poco se habla, Trap Cake Vol. I.

Su crecimiento ha sido exponencial al punto en que hoy por hoy es el tercer artista latino con más oyentes en Spotify. Hace unos días agotó en cuestión de minutos cuatro fechas en el icónico Coliseo de Puerto Rico, recinto donde solo se presentan los más grandes exponentes de la música.

El éxito de Rauw solo podemos atribuirlo a que no para de trabajar, a que canta, a que baila, a que impone moda y hasta es foco de chismes al estilo de las celebridades de Hollywood. Al mal llamado “Chris Brown latino” —por su similitud con el vocalista estadounidense en cuanto a que cantan R&B a la vez que bailan—, lo seguiremos viendo triunfar durante mucho tiempo.

En medio del lanzamiento de VICE VERSA y el éxito de su sencillo viral “Todo de ti”, que lleva cuatro semanas consecutivas en los primeros lugares del Top 200 global de Billboard, entablamos comunicación vía Zoom con el puertorriqueño para hablar del fenómeno en el que se está convirtiendo y hasta sobre las “relaciones amorosas” en las que han querido meterlo.

VICE: “Todo de ti” tiene esa cualidad del pop que vuelve las canciones icónicas y trascendentales, esa cualidad que logra que las puedas escuchar cientos de veces sin cansarte, muy a lo Bruno Mars, a lo The Weeknd, y hasta a lo Michael Jackson. ¿Cómo llegaste a ese punto?

Rauw Alejandro: Me gusta mantener lo que son mis raíces, mi esencia, lo que es el R&B, el reggaetón, el dancehall, eso siempre va a estar en Rauw Alejandro, pero en cada proyecto que hago siempre pongo algo experimental, algo nuevo pa’ que la gente sepa que Rauw Alejandro tiene capacidad de hacer muchas más cosas. Eso es lo que ha sido siempre la trayectoria de mi carrera, pero nunca había salido con un sencillo así, con algo totalmente diferente. Casi siempre ponía estos temas experimentales en medio de todo el proyecto, pero en este caso decidí poner el tema experimental como el principal. Nos tomamos el riesgo porque when I did “Todo de ti” it was the last track of my album, ese fue el último tema que hice pa’ cerrar el proyecto, el album was ready but I was like: “Hay algo que le falta”, so cuando hacemos the last track yo dije como que “Let’s change everything, this is gonna be my single y esto va a ser el track del verano”. I spoke with my manager, with my team, and we put all our faith in it, pusimos nuestro corazón y gracias a Dios it’s huge right now, is amazing, I feel blessed. Siempre busco la diferencia, I don’t like to be attached to an specific type of music, cada proyecto siempre será diferente al anterior, and I think that’s the fun part of Rauw Alejandro.

Con Afrodisíaco venías de hacer un disco tradicional de reggaetón y perreo, aunque por ahí ya veíamos destellos de otros géneros como el house (en temas como “Química”) pero al final del día era reggaetón y perreo; ahora con VICE VERSA tenemos reggaetón, dancehall, EDM, rock, samba y hasta bolero. ¿Qué influyó en ti para presentar esta apuesta?

Obviamente el reggaetón es pa’ mí la música más pegada que hay en el mundo, pero como con todo: hay que darle su descanso, hay que darle su break pa’ que vuelva otra vez con más fuerza. Por lo menos eso es lo que yo intento hacer, porque no me gusta repetir proyectos, no me gusta repetir las cosas que hago, entonces tiro reggaetón, luego tiramos otra cosa y luego volvemos a tirar otro reggaetón. VICE VERSA tiene reggaetón, pero también tiene cosas experimentales. Conmigo siempre verás cambios y no necesariamente con el reggaetón, puede ser con cualquier tipo de música; si le ponemos mucha música de tal género la gente se satura, siempre hay que darle su respiro pa’ que cuando vuelva otra vez, vuelva con fuerza.

En VICE VERSA, Tainy produjo varias canciones. Personalmente, sus participaciones fueron mis favoritas, empezando por “Sexo Virtual” que me recuerda un poco a Sexy Robótica de “Don Omar” y “Chica Virtual” de Árcangel, en el sentido de que en su momento sonaban al reggaetón del futuro. ¿Crees que tu propuesta es el reggaetón del futuro, del presente? ¿Qué papel ocupa el género en tu carrera en este momento?

El reggaetón de todos los tiempos jaja. Obviamente yo me inspiro mucho por el reggaetón del pasado, el old school reggaeton que es solo OG (original) y obviamente lo fusiono con cosas de ahora y con sonidos futurísticos, es como que trato de mezclar todos los sonidos y tratar de buscar esa canción que sea time traveler, que nunca muera, que pasen los tiempos y que cuando tú la escuches suene de ahora, esa es mi gran tarea cuando estoy en el estudio. Obviamente trabajar con grandes productores como Tainy pa’ mí es un placer y un honor, you know? Es uno de mis hermanos y cuando nos juntamos hacemos cosas grandes.

También repetiste mancuerna con Caleb Calloway en la producción, y en temas como “Nubes” y “La oldskul” se nota su influencia de la música electrónica, el house y el EDM, pero lo que realmente me sorprendió fue el trap de “Tengo un pal”. ¿Cómo fue volver a trabajar juntos?

Caleb Calloway es pa’ mí uno de mis hermanos, homeboys de Puerto Rico. Llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos, tenemos una gran química en el estudio y pa’ mí él tiene un sonido muy único. Yo soy bien picky con la gente con la que trabajo, entonces mi círculo es un poquito cerrado. Por ahí tenemos a Tainy, a Caleb, a Mr. Naisgai, que con él hice “Todo de ti” y tenemos grandes proyectos juntos desde principios de mi carrera. También tenemos a Kenobi, que es uno de los productores nuevos con los que estamos trabajando. Hay un grupito pequeño que son con los que yo me siento muy cómodo trabajando en el estudio y tienen una gran química conmigo y lo que hemos estado haciendo ha sido increíble. Ustedes vean los resultados y me dicen si les gusta o no, no sé… jaja.

Otro de los temas que veo como hit, porque tiene esa misma cualidad pop que “Todo de ti”, es “Desenfocao’”. Me gustaron los sintetizadores, la esencia retro y esa calidad cortesía de Tainy. ¿Será el siguiente sencillo?

Mira… yo quiero dejarle esa decisión al público. Me gustaría que el público escuche el álbum y decida cuál será mi siguiente sencillo. Si ellos me dicen: “Vamos a hacerle video a este”, le hacemos video a ese. Ellos son los que escogen, que ellos decidan. Ustedes me dicen a cual le hacemos video y nos vamos por ahí, aunque yo quisiera hacerle video a todo el proyecto, jaja.

​Fotografía: 90thshooter.

A diferencia de Afrodisíaco que traía más colaboraciones, para VICE VERSA solo invitaste a Lyanno (“Tengo un pal”) y Anitta (“Brazilera”). ¿Por qué reducir el número de colaboraciones y por qué estos artistas?

Decidí hacerlo un poquito más personal porque quiero algo íntimo entre Rauw Alejandro y mis fans, pero ya venimos con nuevos proyectos, con nuevas colaboraciones y eso siempre lo van a ver en la carrera de Rauw.

Sobre las letras del disco, en general se percibe una atmósfera de desamor. “2/Catorce” es claro ejemplo, luego “Cúrame”, “Cosa Guapa”, “¿Cuándo fue?”. ¿Cómo andas en esos temas?, ¿es solo inspiración o estás atravesando por esa etapa de corazón roto en estos momentos?

El disco está dividido en tres facetas. Empieza con letras de amor, luego con una ruptura y letras de desamor; cierra un recovery, de cuando te estás recuperando totalmente de ese mal amor, por eso los últimos cuatro tracks son de fiesta, los primeros cuatro son de amor, y los que están in between son de desamor. Es como un círculo que cada persona atraviesa en su vida, una montaña rusa llena de emociones, los lados opuestos de las cosas porque un día nos sentimos “así” y otro día nos sentimos “asá”. Es muy rico y muy personal el álbum, le pusimos el corazón y creo que la gente lo sentirá.

Hablando de temas del corazón y como te habrás dado cuenta, mientras más fama tienes, más gente se interesa en tu vida personal, se inventan chismes y rumores sobre ti y tus “posibles” relaciones. ¿Cómo tomas este interés por parte de tus fans, el público y la prensa?

Yo soy bastante abierto, entonces quien quiera saber algo de mí que me lo pregunte, yo contesto y ya. La prensa siempre hace especulaciones, eso ya es normal; el que tenga alguna duda de la vida de Rauw que me pregunte.

En ese caso sí tengo una pregunta sobre estos “chismes” que salieron de que andas con la Rosalía, con Ester Expósito, y hasta con J. Lo… ¿es cierto?

Ahora mismo en mi vida amorosa no tengo nada, jaja.

Mmm, bueno. Para terminar, todos sabemos que Rauw canta, Rauw tiene una gran voz, Rauw baila, Rauw la está rompiendo. ¿Cuál dirías que es tu impacto general dentro de la música latina?

Yo pongo el corazón completo, ¿me entiendes? Dejo que el trabajo hable por si solo. Me gusta cantar, me gusta bailar, no lo puedo evitar, así que trato de ser el artista más completo que haya tenido el género latino.

