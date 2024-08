Este fotógrafo ha retratado las raves del AntiViña durante 5 años

La primera vez que fui al AntiViña, en 2010, no bebí ni una gota de alcohol. Ver cómo miles de personas construían una ciudad usando como únicos materiales lonas y vatios durante días me fue suficiente para alcanzar esa sensación de irrealidad que perseguimos cuando nos bebemos dos copas. Había puestos de comida y bebida, furgonetas, perros yendo de un lado para otro sin correa, gente haciendo malabares con fuego y lonas, muchas lonas para cobijarse si llovía.

Cada colectivo de música tenía su redil, que es como se le dice en La Mancha a cualquier extensión de tierra delimitada, sirva o no para para guardar ganado. Y en todas ellas había enormes pantallas de sonido que no daban tregua durante los días en los que se celebraba el Antiviña, el Viñatek, una de las mayores raves de España. En 2017 fue desalojada por la Policía y la Guardia Civil.

Pero antes de que el Ayuntamiento de Villarrobledo, localidad en la que se celebra el Viñarock cada primero de mayo y en la que nació y creció el AntiViña como evento paralelo decidiera ponerse serio conocí a Edu, al que algunos se referían como “el fotógrafo de las raves”. Cámara en mano, Edu escalaba los andamios, se subía a las furgonetas, fotografiaba lo que ocurría desde que se ponía el Sol hasta que volvía a salir por la planicie manchega, entre las viñas. Estuvo haciéndolo durante cinco años, entre 2012 y 2017.



El resultado de su trabajo es Anti Viña 2012-2017: una inconsciente y fatigosa saga, una recopilación en de fotografías tanto en blanco y negro como en color (“con el blanco y negro trato de hablar de acciones, emociones, situaciones, miradas… la parte introspectiva. Con el color hablo de ropa, peinados, disfraces y demás elementos ornamentales, la parte extrovertida”, me cuenta) que condensa el espíritu y la esencia de uno de los mayores teknivals de nuestro país.

VICE: Qué hay, Edu. Háblanos de tu proyecto. ¿Cuándo decides ponerte a fotografiar el AntiViña y por qué?

Eduardo: Todo empezó una tarde de septiembre de 2011, cuando un amigo me ofreció, a muy bajo precio, un volquete carretes y cámaras desechables; su tío tenía una tienda de foto que había cerrado y lo iban a tirar todo. Yo acababa de empezar a estudiar fotografía, así que me vino genial. Mis hermanas mayores guardan en casa sus álbumes de fiestas y viajes de adolescencia y de vez en cuando los sacaban, y yo miraba mis fotos de Tuenti, con likes fríos y pensaba en el olvido instantáneo de la red. Así que que empecé a sacar cámaras los fines de semana y en fiestas de guardar para hacer la coña. Cuando llegó el Viña del año siguiente, 2012, me fui a Villarrobledo con un par de cámaras en la mochila. La intención era darles un uso personal, imitar lo que había visto en casa y hacerle fotos a los amigos sin más pretensión que guardarlas para el recuerdo. Pero pasaron los años, lo seguí haciendo hasta 2017 y vi que allí había algo, así que decidí hacer de ello mi proyecto final, así como un libro autoeditado.

¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha estado en el AntiViña cómo era aquello?

Es muy difícil explicarlo con palabras. De hecho, si supiera cómo hacerlo, habría escrito una novela o un ensayo periodístico sobre ello. Pero supongo que es algo parecido a la sensación real de libre albedrío. El reloj da igual, lo que importa son la música y los amigos.

En total, ¿cuántos carretes usaste, cuántas fotos tiraste en los años que duró el proyecto?

En total son unos 50 carretes, lo que da como resultado alrededor de 1500 negativos.

Un clásico del AntiViña es la lluvia, que embarra el campo manchego y deja todo hecho una pena. ¿No acabó ninguna de tus cámaras sepultada en el barro?

Sorprendentemente no. Pero una acabó ahogada en licor de cereza dentro del bolsillo de mi chaqueta. Sobrevivió.

¿Quién sale en tus fotos, por qué te interesan las personas a las que retratas en esas raves y qué te transmiten?

Sale la gente que allí habitaba, ni más ni menos. Aparecen más desconocidos que conocidos, porque con los desconocidos me centraba más en la foto. Supongo que lo que me transmiten son realidades semejantes a la mía. El viaje es personal, pero solo salgo en dos fotos y ni siquiera se me ve del todo. Dicen que todos los retratos son autorretratos, y puede que sea verdad.

¿Qué aprendiste, tanto a nivel fotográfico como humano, en esos cinco años?

He tenido que escanear dos veces los negativos, porque desde que empecé a digitalizarlos hasta que me puse a hacer el libro mi técnica evolucionó.

A nivel personal aprendí que un buen calzado es sinónimo de salud. Que dormir y comer es bueno. Que las casualidades existen. Que hay que mirar siempre al suelo, porque te puedes encontrar cosas. También hay que decir siempre por favor” y gracias. Si te vas a colar a algún sitio, hay que hacerlo siempre con una sonrisa y hay que amar al prójimo. Y si vas para cuatro días te tienes que llevar cinco paquetes de tabaco, además de enumerar y guardar aparte los carretes usados. Si te sabes administrar, una botella de bourbon te da para muchas horas.

Hay que hacerse amigo de la gente de los colectivos de música y llevar el móvil cargado o pactar un punto de encuentro para los que se pierden. Si tienes un mechero, tienes un tesoro y no te olvides de llevar una muda limpia de repuesto en la mochila. La hipotermia es mala, así que lo mejor son leggins y ropa impermeable. Una linternica también es clave. Lo mismo con las pilas de repuesto. Si te despiertas en una tienda de gente que no conoces pero ellos a ti sí, actúa con naturalidad. Y si te subes a una furgoneta para hacer fotos, antes tienes que tener un plan seguro de bajada.

¿Qué pasa con la escena rave en la Mancha?

La verdad que no sabría decirte por qué ocurre, pero soy de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y creo que es el único pueblo de la zona sin colectivo. Kripton Ind, Bass Food, Inside The Bass, Red Code, Putamierda Sound Sistem, Coco Core, Madafakar, BrutalTek… y seguro que me dejo alguno. La zona geográfica cuenta, supongo. La Mancha es un secarral plano y extenso, y a casi cualquier arboleda o nave abandonada podría llegar un camión con altavoces. Pero supongo que el motivo real es que irse de rave está genial y que los de por aquí somos de los pocos que nos hemos dado cuenta.

Explícame eso de que “irse de rave está genial”

Pues que cuando llega la mañana y te sientas un rato a la sombra, con una birra fría y la música de fondo piensas: “ahora sí. Ahora se está fetén”. Es una explicación simplista, pero es que no sé explicarlo con palabras, es una experiencia vital.

Esa regustera que sientes cuando las hondas de bajo te llegan al pecho. El ritmo acelerado te hace suyo de pies y manos, las luces de colores se ralentizan e iluminan el centro de tu cerebro. Las horas pasan, pero como si nada. Cierras los ojos y es como si pudieras seguir viendo la energía del momento y de la gente. La notas a tu alrededor, formas parte de algo. Pero a veces es complicado, porque creo que sigue habiendo bastantes prejuicios respecto a la cultura rave: sigue estando mal vista en nuestro país, hay quien no entiende que esto también es cultura.

Los DJ pasan horas ensayando sus sesiones. La gente que hace visuales en directo o la que diseña cartelería y merchandising también ponen empeño en su tarea. La gente que hace malabares in situ o quien crea paneles decorativos también aporta su granito. Y observándolos pacientemente a todos ellos estamos los fotógrafos. Para dejar constancia de que todas esas vidas, por unas horas, se cruzaron y fueron libres.

