Fotos de raves españolas que te darán ganas de volver a salir de fiesta

La nueva normalidad está cada vez más cerca y seguimos sin saber que es eso exactamente, qué podremos y qué no podremos hacer y cuánto tardaremos en volver a algo que se parezca a la vieja normalidad. Lo que está claro es que a día de hoy, aunque la gente ya esté saliendo para algo más que para ir a comprar o para dar una vuelta a como muhco un kilómetro a la redonda, salir de fiesta aún nos queda muy lejos.

Fotografía por Teresa Vilar

Puede parecer raro que después de una pandemia haya gente preguntándose cuándo va a poder volver a encerrarse en un lugar lleno de gente motivada, sudada y moviéndose sin parar (al menos a mi me lo parece), pero es que para algunos -muchos- las discotecas son su lugar de culto y se niegan a abandonar la idea de salir de fiesta.



Quizás es hora de buscar alternativas y que mejor alternativa que las raves, que son al aire libre y se celebran en espacios mucho más grandes que la mayoría de discotecas a las que solemos acudir, y además duran mucho más tiempo. Quién sabe, podrían hacerse incluso turnos.



Antes del confinamiento Teresa Vilar, fotógrafa y estudiante de Bellas Artes en Valencia, fotografió varias raves, captando algunas de las escenas maravillosas que allí tienen lugar, así que hablé con ella para conocer un poco más de las raves a las que había asistido, de las personas a las que allí conoció y de su amor por el movimiento ravero, al que ella reivindica incansablemente frente a los estigmas que se le atribuyen a menudo.



Teresa confiesa que “desde la primera vez que fui a una rave supe que algún día tenía que documentarlo. Me di cuenta de que podía dar a conocer una faceta de la sociedad ignorada y romper de alguna forma los estereotipos hacia la comunidad ravera”. En este caso, se trata de un proyecto que “no tiene un final definido. Se trata de diferentes raves, algunas de las fotos están tomadas en raves que tenían lugar cerca de Madrid y otras, la mayoría, en el área de Valencia. Se podría decir que allí existe una tradición, la ‘movida valenciana’ aún perdura en el ambiente y eso se nota”.



“No conocía a la mayoría de la gente” cuenta Teresa. “Yo iba con mi cámara observando el ambiente y cuando veía algo o a alguien que me interesaba le hacía una foto, algunas personas posaban, a otras les preguntaba antes de fotografiarlas… Había mucha amabilidad, normalmente suelo ser bastante tímida en las raves y no hablo con mucha gente, pero gracias a este proyecto he podido conocer a mucha personas maravillosas. Me hablaban de cómo se encontraban en ese momento, la mayoría van a raves a menudo y para unos pocos era la primera vez que iban a una fiesta de este tipo, pero tanto unos como otros tenían el mismo sentimiento y resaltaban el poder estar en sintonía con todo el mundo”.



Cuando le pregunto por la diferencia entre las raves y otras fiestas, Teresa tiene claro que “para empezar se trata de una fiesta que se encuentra al margen de la sociedad. Quien organiza estos encuentros no lo hace con una finalidad de ganar dinero sino de disfrutar y conseguir que disfruten con lo que hacen. Desde mi experiencia personal, el ambiente que he podido encontrar en clubs y demás es bastante hostil, muchas veces superficial y hasta debes cumplir una estética para poder entrar. Pero en una rave la gente no suele preocuparse por la imagen, por cómo puedan parecer. Ya en el pasado la gracia de las raves era que cualquiera podía ir, diferentes grupos marginados de la sociedad frecuentaban estos espacios porque podían ser ellos mismos.



Además, destaca también que “estas fiestas suelen ser al aire libre lo que hace de ellas un ambiente más especial: no es lo mismo bailar en medio de un bosque que en un espacio cerrado. Las personas que van a una rave van a disfrutar de la música, vivir una experiencia positiva, liberar las tensiones bailando, compartir la energía… No es una fiesta sin más”.



Y sin embargo, la cobertura que normalmente hacen los medios de este tipo de encuentros siempre se resumen en lo mismo: drogas sin control, violencia y gente sin propósito alguno. “Considero que la mayor parte de las ideas que tiene la gente sobre las raves son prejuicios, rara vez han ido a una rave y lo poco que saben de ellas es por la versión que cuentan en las noticias. Si se trata, como ya he dicho antes, de una fiesta que se encuentra al margen de la sociedad, es de esperar que no digan nada bueno de ellas cara a esta misma sociedad” explica Teresa.



“Es comprensible que si a una persona no le gusta este tipo de música no quiera ir, pero al margen de eso no comprendo porque deben pensar tal cosa de mi o de nadie por ir de rave. Creen que uno se droga solo por frecuentar este tipo de fiestas cuando las drogas están presentes en todos los espacios. De algún modo necesitamos encasillar a la gente, y es así como han decidido hacerlo. Simplemente creo que para comprender lo que es una rave hay que vivirla en primera persona, entender que es un espacio donde uno va a sentirse cómodo, dejando atrás cualquier estereotipo, cualquier mal rollo, sencillamente a disfrutar”.



“Cuando yo descubrí el mundo de las raves encontré en ellas un espacio seguro y libre donde poder conectar con la gente y pasármelo bien, no se tolera ningún tipo de violencia o discriminación en este entorno, la mayoría vienen sin ninguna intención de molestar” cuenta Teresa. Y considera que “a veces es interesante ver las cosas desde otro punto de vista, quedarse con lo que un grupo o una persona pueda aparentar resulta demasiado vacío, puede que gracias a esto alguien decida explorar y se encuentre en un ambiente donde por fin se sienta a gusto”.



No sé si las raves serán el nuevo modelo de fiesta tras el confinamiento. Probablemente no y se mantengan siempre al margen de la sociedad. Puede que eso sea precisamente lo que le da sentido a una rave. Lo que tengo claro es que si me invitan a una iré con los ojos cerrados y la mente abierta.



