Ray Lewis no entiende un carajo del caso Kaepernick, le pide protestar en silencio

Colin Kaepernick sigue naufragando en aguas desapacibles. De los cien mariscales de campo que se encuentran entrenando día a día, solamente uno parecer encaminado a sufrir la ley del hielo de un sector conservador (bastante amplio) de la NFL: entrenadores, directivos, dueños, fans, todos son cómplices, hasta el día de hoy, de que Kaepernick no tenga un equipo por el simple hecho de ejercer su derecho a la libre expresión.

Cuando se creía que el exquarterback de San Francisco veía la luz al final del túnel hace unos días, luego de que se le vinculara con los Ravens como posible fichaje por la lesión de Joe Flacco e incluso el entrenador de la franquicia, John Harbaugh, abogara por él en entrevistas para algunos medios, la franquicia de Baltimore lo apuñaló por la espalda contratando a David Olson (¿?) de la liga Champions Indoor Football (CIF). Las órdenes vinieron de arriba; imaginaron el paquete que se aventaría la directiva si Kaepernick decidiera continuar su protesta en la próxima temporada, lo cual se traduciría en menos ganancias, acoso de la prensa, y un deterioro de imagen del equipo en general.

Videos by VICE

Como si fuera poco, Ray Lewis, linebacker histórico de los Ravens y la NFL, subió un video a su perfil de Twitter el día de ayer para darle uno que otro consejo a su compatriota desempleado. Poco sabría que sus buenas intenciones terminarían por revelarle lo estúpidas que en realidad son.

«Kaepernick, déjame decirte algo hermano. He rezado por ti mucho más de lo que imaginas. Tu nombre está en mi Biblia. Te aplaudo por haber dado un paso al frente por las cosas que crees. Hermano, los demás pueden hablar por ti, pero hasta que no hables por ti mismo y exijas lo que quieres hacer en la vida es totalmente tu decisión. Pero es casi una locura querer que los demás te respondan», comentó en los primeros segundos del video. Hasta aquí, podemos ver que Lewis se contradice, ya que elogia a Kaepernick por su valor de enfrentarse al statu quo con un simple gesto, pero al mismo tiempo le reclama que siempre busque una respuesta del público. ¿Acaso el activismo o cualquier forma de demanda social no busca precisamente eso? Lewis continúa su sermón barato.

«Déjame decirte una cosa, he cometido errores en mi vida, pero te aseguro que si ves mi historial jamás cometería los mismos errores dos veces, ¿entiendes? Por eso lo que te quiero decir de hombre a hombre, no tengo nada en tu contra, te deseo lo mejor en la vida, espero persigas lo que sea que Dios te tenga reservado. Una vez más, te aplaudo por lo que hiciste… Si la gente quiere ayudarte de verdad rezará por ti hermano, te llevarán por el buen camino y te harán recapacitar para que dejes de estar involucrado en estas tonterías. Ha habido personas mucho antes que nosotros que han peleado durante mucho años las batallas que estás librando… Regresa al campo de juego y deja que tu juego hable por sí solo. Lo que hagas afuera del campo no se lo cuentes a los demás porque de todos modos te van a juzgar, sim importar lo que hagas, sin importar si es algo bueno o malo. Cuídate, hermano».

Por momentos nos da la impresión que Lewis siente que lo hecho por Kaepernick es un error y que un partido de futbol americano es más importante que una protesta durante un acto simbólico. El internet respondió y no de la mejor forma:

«Deberías estar avergonzado por decirle a este hombre que sea un activista secreto en el 2017 para que pueda jugar «un deporte de hombres», es una cachetada en la cara de Martin Luther King».

«Estoy agradecido porque Muhammad Ali, Jim Brown, Kareem Abdul Jabbar, entre otros, no hayan sido activistas en privado como tú sugieres».

«Kap no cometió ningún error al no callarse. Bajo tu lógica, Jim Brown, Kareem y Muhammad Ali estaban equivocados por protestar contra las injusticias».

Ray Lewis terminó cavando su propia tumba con un comentario que creyó ser la respuesta absoluta para el momento tan complicado que atraviesa Colin Kaepernick. Queda en evidencia una vez más dos cosas: 1) Hay que pensar antes de hablar y 2) tantos impactos a la cabeza en realidad terminan afectándote a largo plazo.