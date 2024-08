Estas podrían ser las razones por las que un hombre tarda mucho en correrse

«Tardo mucho en correrme». «Cuando un hombre tarda en acabar es porque no le gustas». «¿Por qué un hombre dura mucho en la cama?». Estas son algunas de las preguntas más buscadas en Google en relación a la eyaculación. En este artículo intentamos arrojar un poco de luz sobre el tema.

La situación

Tu amigo ha visto demasiadas referencias de cultura pop sobre la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, pero no se ha dado cuenta del gran problema que tiene él: eyaculación retardada. Es consciente de que tarda muchísimo tiempo en llegar al orgasmo durante el coito y el sexo oral, si es que llega.

Videos by VICE

MIRA:



Tu amigo sabe que hay gente que disfruta acostándose con alguien que tiene «mucho aguante», pero también sospecha que no es tan agradable tener que parar a mitad del polvo para comer algo e hidratarse. Además, no puede evitar darle vueltas a la cabeza y estresarse ante la duda de si físicamente es capaz o no de llegar al orgasmo.

Los hechos

La eyaculación retardada puede deberse a varios factores de salud física y mental, según Seth Cohen, urólogo del centro de salud Langone y profesor de Urología de la Universidad de Nueva York. «Según los estudios, la ventana normal de eyaculación en los Estados Unidos va de los siete a los 10 minutos de actividad sexual», añade. «Si tienes eyaculación retardada, podrías tardar 15, 20 o 30 minutos, o podrías no llegar a eyacular en absoluto».

La Clínica Mayo recomienda a los pacientes que intenten hallar el origen de su problema para poder abordarlo adecuadamente. Tu amigo debe determinar si su trastorno ha estado presente toda su vida o si es algo reciente. Si lo ha sufrido toda la vida, habrá supuesto un problema desde el momento en que alcanzara la madurez sexual. Por otro lado, si es reciente, la disfunción se habrá producido después de un periodo prolongado de actividad sexual normal.

Si tu amigo sigue los consejos de la clínica, entonces también debe darse cuenta de si su eyaculación retardada es generalizada —por ejemplo, si pasa con todas las parejas y toda actividad sexual— o esporádica, y solo ocurre bajo circunstancias específicas.

«No me atrevería a decir que la eyaculación retardada es un trastorno extraño, pero sin duda no es tan común como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil», dice Cohen. Aunque es normal que los hombres presenten de vez en cuando una eyaculación retardada, el problema real se presenta cuando es recurrente y podría estar vinculado a un problema de salud física o psicológico, si provoca estrés en la persona que lo experimenta o en su pareja.

Lo peor que podría pasar

Un trastorno neurológico o un trauma grave podrían ser los causantes de la eyaculación retardada de tu amigo. «Si las terminaciones nerviosas del pene o el glande se han visto afectadas por una cirugía o un traumatismo, o si existe una interrupción de dicho plexo nervioso, las erecciones podrían no ser muy buenas; la sensación necesaria para la eyaculación podría verse limitada, impidiendo así que se produjera», dice Cohen.

Una causa física mucho más grave podría atribuirse a los bajos niveles de testosterona. «Los niveles bajos de testosterona en los hombres pueden influir negativamente en muchos aspectos como el desarrollo hormonal masculino, la pubertad, el crecimiento de los testículos, la libido, el deseo de tener intimidad y la calidad de las erecciones», dice Cohen.

LEE:



Lo que probablemente sucede

La irónica disfunción sexual de tu amigo está siendo provocada por reacciones a los medicamentos o es de naturaleza psicosomática. «Muchos antidepresivos —específicamente los ISRS como Prozac, Zoloft y Lexapro— incrementan los niveles de serotonina en el cerebro», señala Cohen. «El incremento de la serotonina es algo bueno porque alivia los síntomas depresivos, pero al mismo tiempo puede reducir los niveles de la libido y el deseo y potenciar los efectos secundarios sexuales, entre los que a menudo está la eyaculación retardada».

De hecho, Cohen señala que el tratamiento para la eyaculación precoz suele consistir en la administración de antidepresivos para inducir una mayor duración durante el acto sexual. El consumo de otros medicamentos, como los estimulantes y los depresivos, puede afectar a la capacidad del cerebro de determinar cuándo es momento de eyacular. «No importa si es un depresivo o antidepresivo, los medicamentos pueden interactuar de forma muy diversa con los agentes neuroquímicos del cerebro, y sin duda tienen un impacto en la eyaculación», comenta.

El estado psicológico de una persona durante el sexo también puede influir en gran medida en el tiempo que tarda en eyacular. Si tu amigo ha tenido una experiencia negativa en el pasado, sin duda podría ser la causa de su problema. «Si sientes ansiedad cuando estás con una persona, te será muy difícil eyacular», dice Cohen. «Si durante el acto estás muy ansioso o analizas en exceso la situación, quizás eyacules demasiado rápido o no lo logres».

Lo que debería hacer tu amigo

Tu amigo debe visitar al urólogo, aunque crea que su eyaculación retardada es psicológica. De esta forma puede recibir la opinión de un profesional para descartar la posibilidad de problemas físicos como son los niveles bajos de testosterona o algún trauma.

«Cuando un paciente se presenta con este problema, revisamos su historial médico y, de esta forma, puedo darme cuenta de si está consumiendo antidepresivos, si se sometió a alguna operación quirúrgica en la pelvis o a una extracción de próstata», dice Cohen. «Para cada paciente examino los niveles de testosterona y, si no están dentro de los límites, hablamos de los métodos para incrementarla».

Si no hay problemas hormonales, traumatismos, medicamentos, antidepresivos, o cualquier otra condición física que pueda estar provocando la eyaculación retardada, Cohen recomienda que el paciente consulte a un terapeuta especializado en temas de sexualidad.

Este artículo se publicó originalmente en TONIC Estados Unidos.