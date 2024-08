r.e.a.l. son el dúo de cirujanas gallegas que van a conquistar el pop electrónico

Dexter Holland, guitarrista de Offspring, es biólogo molecular. Brian May doctorado en astrofísica. Jorge Drexler es médico. Y Sara e Isabel, o lo que es lo mismo, r.e.a.l., son cirujanas. Gallegas afincadas en Madrid, cuando se conocieron en la Facultad de Medicina empezaron a combinar apuntes con sintes y melodías y fundaron incluso su propio estudio de diseño gráfico: Ombligo Studio.

“La gente tiene la idea preconcebida de la ciencia como algo cuadriculado y muy lejano a la creatividad o el proceso artístico cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si estás operando tienes también que ser creativo, encontrar tu manera de hacer las cosas y de ir solucionando los problemas que van apareciendo”, dicen justo antes de poner rumbo a Barcelona, donde actuarán en el Primavera Sound.

Hoy estrenan su primer disco, que llega después de un EP de tres temas, y hablamos con ellas sobre cómo le explican a sus abuelas su electrónica pop que algunos han asimilado a Yaeji, Jessy Lanza o Smerz, sobre cómo consiguen esa estética magnética y sobre qué tienen en común un quirófano y un escenario.

VICE: Isabel, Sara, ¿cómo le explicaríais -o le explicáis- lo que hacéis a vuestras abuelas?r.e.a.l.: Es difícil definir lo que hacemos sin escucharlo. Aún después de oírlo, una de nuestras abuelas está convencida de que hacemos metal porque todo le suena muy metálico, y la otra se pelea con nosotras para que le demos volumen a la voz y dice que así no se nos entiende nada. En resumen, se podría definir como un grupo de música electrónica con toque pop un poco fuera de lo común.

¿Cuándo y por qué nace r.e.a.l.? Antes tuvisteis otra banda, DRAMA. y un colectivo de diseño gráfico e ilustración, Ombligo Studio.

Comenzamos con este proyecto cuando nos mudamos a Madrid. Tuvimos que disolver nuestra anterior banda ya que una de las integrantes se quedó viviendo en Galicia y no era factible seguir con ella. Pero no queríamos dejar de hacer música, así que decidimos empezar con r.e.a.l. y darle una orientación distinta. No es el único proyecto que tenemos, también seguimos con Ombligo Studio, que creamos prácticamente cuando que nos conocimos, y aunque hemos pasado por diferentes fases actualmente lo centramos en la ilustración y la animación 3D.

¿De qué manera correlaciona lo que hacéis con Ombligo Studio y la cuidada estética o las piezas de vídeo de r.e.a.l.?

Ombligo lo creamos hace aproximadamente 5 años y ha pasado por muchas fases: hicimos una colección de ropa, hemos tenido un fanzine, colaborado con otros, hemos participado en exposiciones (sobre todo colectivas que reivindicaban el papel de la mujer en el arte)… Últimamente, como el grupo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo libre hemos acabado combinando ambos proyectos y todo el artwork del grupo lo hacemos a través de Ombligo. La estética de ambas cosas es nuestro reflejo y por lo tanto esta íntimamente relacionado e intentamos transmitirla también a través del directo o de nuestras redes sociales.

Ambas sois cirujanas de formación y ejercéis de ello. ¿Qué tiene en común vuestra música, la manera en que la pensáis y lleváis a cabo y operar? ¿Os dan mucho la turra con eso vuestro “desdoblamiento”, por ser mujeres de ciencias y de arte?

Sobre todo a la gente le sorprende por el tema tiempo, ya que nuestro trabajo suele requerir bastante dedicación. Medicina está considerada una carrera difícil y obviamente tenemos que coordinarnos en nuestro tiempo libre para hacer las cosas del grupo. Las dos somos personas activas y con inquietudes y eso es al final lo que nos permite hacerlo todo. Además, la gente tiene la idea preconcebida de la ciencia como algo cuadriculado y muy lejano a la creatividad o el proceso artístico cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si estás operando tienes también que ser creativo, encontrar tu manera de hacer las cosas y de ir solucionando los problemas que van apareciendo.

Este es vuestro primer disco. ¿Cómo fue el proceso creativo y por qué decidisteis hacer un LP?

El proceso fue largo. Empezamos a componer nada más llegar a Madrid y hasta después de un año no publicamos nada. Poco a poco hemos conseguido conformar el disco con sus ocho temas y ahora por fin estamos satisfechas con el resultado y deseando que la gente lo oiga. En abril del año pasado salió a la luz you real? un EP de tres temas, y ahora queríamos atrevernos con algo más largo y completo.

Sé que es difícil, que es un poco la mítica pregunta de “a quién quieres más, a mamá o a papá”, pero, ¿cuáles son vuestros tracks favoritos del disco y por qué?

Sí que es un poco difícil. De los primeros temas que compusimos nuestro preferido es Bliss, el segundo en el disco. Nos gusta el ambiente que crea, porque te atrapa y la letra es bastante personal. De los últimos nos quedamos con “HNS”, con el que decidimos abrir el disco, porque es quizás el más diferente y es un tema en el que jugamos mucho con los efectos de voz, samplers y sonidos, incorporando también alguna grabación doméstica.

Os han comparado con Yaeji, Jessy Lanza, Smerz… pero confesáis inspiraros en, por ejemplo, Destiny’s Child. ¿Cuáles son vuestras referencias?

Yaeji, Jessy Lanza y Smerz entre otros como Marie Davidson, Peggy Gou, Burial o James Blake están en nuestras listas de reproducción habituales y claramente todo lo que escuchas acaba influenciándote a la hora de componer. Nos gusta música electrónica de todo tipo. Sin embargo. muchas melodías vocales están inspiradas en grupos pop y R&B de los 90 o 2000 como las Destiny, Brandy & Monica, TLC e incluso Rihanna en sus inicios. Lo que hacemos al final es electrónica con un toque experimental que a veces se acerca al techno o al house suave con melodías pop mas accesibles.

La estética cobra mucha importancia en r.e.a.l., tanto en la imagen que proyectáis en vuestras redes o directos como en las piezas audiovisuales que acompañan algunos de vuestros temas. ¿Qué importancia le dais y de dónde nace esa ambición estética?

Queríamos crear una parte estética que acompañara a la música y la potenciara. Que cuando la gente pensara en r.e.a.l. fuera como un concepto mas amplio, que supiera relacionarlo no solo con un sonido sino también con una imagen. Este equilibro es importante para nosotras, ya que nos permite combinar los diferentes proyectos que tenemos en común y también expresarnos de una manera más completa.

¿Quién os inspira —hablando de la estética— y por qué decidís incluir, en algunos de vuestros vídeos, arquitecturas icónicas y animación 3D?

El universo visual de r.e.a.l. está marcado claramente por la cultura pop y el 3D retrofuturista. Nos gustan e inspiran artistas de diferentes disciplinas como Julian Klinkewitz, Claudia Mate, Jennifer Mehigan, Hajime Sorayama, Ketih Rankin… Entre ellos también se encuentran arquitectos como Tomás Taveira o Ricardo Bofill, y siempre que tenemos ocasión incluimos espacios interesantes en nuestras fotos y vídeos.

Actuáis esta semana en el Primavera Sound. ¿Junto a quién os hace especial ilusión tocar?

Nos hace mucha ilusión compartir día y escenario con Yaeji y Marie Davidson. Además compartir cartel con artistas como Solange, James Blake, Modeselektor, Helena Hauff, Yves Tumor, Nina Kravitz, Rosalia, Courtesy o Apparat es lo más.

Si ahora mismo abrís YouTube, ¿qué os recomienda?

Música variada, algún Boiler Room, y la abuela de dragones comentando GOT.

