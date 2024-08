¿Realmente funcionan las cremas y geles para estimular el punto G?

Ahora que finalmente la gente parece estar entendiendo que el punto G es una zona real que está en el área clitoral interna de la vagina, algunas compañías están vendiendo cremas, geles y lubricantes que supuestamente están diseñados para aumentar el placer del punto G. Cuando miré por primera vez el suero estimulante “O.M.G-Spot” de la marca Unbound, el “Discover G-spot” de Intimate Earth y la crema “GPS G-spot” de Pure Romance, me pregunté si se diferenciarían de otros lubricantes de farmacia y, de ser así, cómo se sentiría usarlos.

Quería poner a prueba el gel de Unbound, así que hablé con Staci Tanouye, ginecóloga con sede en Jacksonville, Florida, para hablar sobre cómo funcionan los ingredientes de estos productos que prometen estimular el punto G.

Según su empaque, el O.M.G-Spot utiliza una mezcla de aceite de menta y arginina para “aumentar el tamaño y la sensibilidad del punto G, haciéndolo más fácil de encontrar”. Tanouye aclaró los efectos del aceite de menta en el producto de Unbound: “El ingrediente activo principal en la mayoría de este tipo de cremas es el mentol, que puede causar una sensación de hormigueo en la piel”, explicó Tanouye. Dijo que, si bien no es probable que el mentol cause daños a largo plazo, podría tener efectos secundarios irritantes para algunas personas, como una sensación de ardor, cuando se usa internamente.

Caroline West, escritora, profesora e investigadora sexual, dijo que los productos “hormigueantes”, incluidos los geles y cremas para el punto G como el suero de Unbound, contienen arginina, un compuesto orgánico que se transforma en un neurotransmisor dentro del cuerpo, porque “hace que los vasos sanguíneos se dilaten y, por lo tanto, permiten una mayor circulación sanguínea”, dijo West. (Si tienes herpes, dijo, usar arginina internamente “puede provocar un brote”, ya que tiene propiedades de crecimiento viral).

Respecto a si es bueno usar las cremas y geles para el punto G con condones y juguetes sexuales, Tanouye dijo que su compatibilidad depende en última instancia de su base. Si son a base de aceite, no son seguros con condones porque aumentan el riesgo de que se rompan. Si son a base de silicona, no se recomienda usarlos con juguetes de silicona porque dañarán el material. Las cremas y geles a base de agua son la opción más versátil.

Aunque comprendí que existía cierto riesgo de irritación, como ocurre con cualquier lubricante o gel que contenga mentol, todavía tenía la curiosidad de probar el O.M.G-Spot de Unbound. El producto es un suero vegano a base de agua que viene en un sobre de papel de aluminio destinado a un solo uso, algo que me pareció conveniente en caso de que quisiera guardarlo en mi bolsa cuando tuviera una cita.

Cuando probé el gel, elegí uno de mis videos porno favoritos para calentarme, ya que eso hace que el punto G se llene de sangre y sea más fácil de encontrar. Me acosté de espaldas, apoyé una almohada debajo de mi pelvis para estar en una posición que me permitiera acceder más fácilmente a mi punto G y comencé a tocarme. Cuando me sentí lista, puse un poco del suero en la punta de mis dedos, y los introduje en mi vagina con un movimiento de “ven aquí” en dirección hacia mi ombligo.

No sentí ninguna diferencia inmediata. Pensé que el gel podría necesitar uno o dos minutos para hacer efecto, sea cual sea su magia, así que me tomé un minuto para buscar otro video porno y cambiar mis dedos por un juguete. Unté un poco del suero en un vibrador curvo y lo puse dentro de mí, y de repente, pude sentir un ligero cosquilleo, similar a cómo sentirías cuando te cepillas los dientes con pasta sabor menta. Fue más fácil localizar el área rugosa de mi punto G con el juguete y, con el suero, sentí que tenía una textura más esponjosa de lo habitual, lo que me resultó más fácil de manejar, en términos de estimulación: normalmente, cada vez que toco mi punto G, se siente más áspero y casi demasiado intenso para aguantarlo.

Si bien el gel Unbound no hizo que mi orgasmo fuera más intenso de lo normal, el suero estimuló mi punto G de maneras que me ayudaron a disfrutar de una atención prolongada, algo que me gustó mucho. También hizo que cada parte de mi vagina con la que entrara en contacto estuviera más sensible. Aunque esta vez no me causó irritación, puede que ese no sea el caso para todas; si eres especialmente sensible, lo mejor sería usar lubricantes a base de agua sin mentol.

En general, el gel le dio un buen estimulo extra a la penetración, y estoy ansiosa por probarlo con mi pareja, todo sea en nombre de la investigación, por supuesto.

