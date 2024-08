Rebel Cats: A Elvis solo le faltaba la dama para perrear

Vince y Vincent Van Rock acaban de encerrarse con Jay de la Cueva en un estudio de grabación para darle forma a Puro cañonazo, “un disco tributo al rock iberoamericano de los años noventa”, según cuentan los copetudos. Para lograrlo, eligieron un puñado de clásicos firmados por Café Tacvba, Fabulosos Cadillacs, La Ley, Caifanes, Héroes del Silencio, Molotov y Cuca para que suenen “como si hubieran sido hechos en los años cincuenta”.

El primer sencillo que se desprende del plato es “La dosis perfecta”, ese tema que por años ha levantado consistentes terregales cuando Panteón Rococó se presenta en directo. Con esa punta de flecha, padre e hijo hablaron con Noisey sobre la escena rockabilly nacional, de lo complicado que es hacer covers y, ya encarrerados, de lo mucho que se parecen el rock and roll y el reggaetón.

NOISEY: ¿Qué estaban haciendo cuando “La dosis perfecta” salió a la luz, a finales de los noventa?

Vince: Yo estaba en la secundaria, iba en tercero y tenía tapes, compilados de los que vendían en el Chopo, y en una de esos me salió un demo de Panteón Rococó.

Vincent: Yo entonces ni conocía esa canción; de hecho, lo acabo de hacer hace poco. Mi hijo me la enseñó. Y yo decía, pero ¿cómo les vamos a destrozar esa canción? Finalmente la hicimos a nuestro estilo, con un sonido picudo, y me encantó el resultado.

El tema forma parte de Puro cañonazo, un plato con temas ya conocidos por el público con el que muchos van a criticar a Rebel Cats, argumentando que se fueron por la fácil, que ya perdieron creatividad.

Vincent: ¿Fácil? A la fecha hemos hecho seis discos con canciones originales, y tenemos más canciones guardadas, para hacer otros tantos, pero ahora nos dieron ganas de hacer covers.

Vince: ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no llevar esos temas a los terrenos del rockabilly, el doo wop o el rock n’ roll? ¿Por qué no darles la vuelta? No es fácil hacer un disco de reinterpretaciones; de hecho, del listado original de canciones a grabar, varias se quedaron fuera porque parecían hechas por una banda de covers de bar. Tú lo has dicho, tomamos hits, temas vivos, indispensables hoy día. Y eso no es fácil. Habrá gente que diga que hicimos covers porque se nos acabó la creatividad, sin entender lo que ocurre en otras partes del mundo. Me First and The Gimme Gimmes tocan “Rocket man” de Elton John, pero en el estilo del punk melódico; The Rocker Covers mezclan “Sweat” de Inner Circle con “I saw the sign» de Ace of Base, à la rockabilly. En ambos casos, por las puras ganas de divertirse. ¿Por qué no hacer algo así en México? Siempre ha habido trolls, haters que critican sin argumentos. Pura ignorancia.

Vincent: Además, ¿qué hacen los que critican? Ni covers ni originales ni nada.

Hice esa pregunta porque muchos de los que engrosan la escena rockabilly azteca son fundamentalistas.

Vince: La escena actual no es la misma que vivimos cuando empezamos a tocar los Rebel Cats, por 2005, hay una nueva generación. Antes, el público era escaso y las fiestas súper underground, existían grupos que ya llevaban rato tocando, pero conformaban una escena muy estancada, que no se exigía mejorar. Había promotores abusivos e incluso entre las propias bandas se peleaban. Todo mal, cuando en el resto del mundo ya había una infraestructura alrededor del rockabilly, marcas apostando, festivales, público. Pero, ¿por qué no pasaba eso en México? Porque algunos decían: puta, es que el rockabilly debe ser underground. Y bueno, eso se lo hubieran dicho a Elvis antes de que se convirtiera en uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Pero, en general, actualmente hay una nueva escena que suena bastante bien, que le echa ganas.

Cerrazón, empecinamiento. Necedad. Siendo tú, Vincent, un músico que toca rock n’ roll desde 1962 y tu hijo, Vince, un experto en el tema, ¿cómo ven lo que ocurre con el reggaetón? Es sorprendente que viva lo mismo que hace décadas sufrió el rock n’ roll, una suerte de satanización ridícula.

Vince: El reggaetón provoca exactamente lo mismo que el rock n’ roll en los cincuenta como fenómeno comercial y cultural. Pero mucha gente no lo entiende. Se preguntan ¿cómo vas comparar al rock n’ roll con el reggaetón, si el reggaetón es música de porquería, y el contenido de las canciones es pésimo, así como la manera en que se baila?

Vincent: Yo me acuerdo. Los vetarros se escandalizaban, decían que oíamos música infernal. Mira a Elvis, cómo bailaba, sólo le faltaba la dama para perrear.

¿A ustedes les gusta el reggaetón?

Vincent: No.

Vince: A mí tampoco. Pero qué flojera ponerme en el lugar de la gente que rechazó al rock and roll hace décadas… Yo, la verdad, no sé. Bueno, pensándolo bien, sí, sí prefiero estar del lado de los puritanos. Hace poco fui a una fiesta infantil con mi hijo de seis años y de repente entre luces láser empezó a sonar un reggaetón. Brutal. Y no sé, no me pareció el contenido apropiado, eso de hacer un antrito ahí.

Uf. Un rocker con un hijo reggaetonero.

Vince: No, mi hijo no le entra al perreo, para nada. A él no le gusta el reggaetón. Luego me dice que todos en la escuela cantan una canción que lo tiene harto, la que dice escubidupapá. No la soporta, bendito sea dios.

