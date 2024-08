Recemos para que el remix de “Reggaetón” con Daddy Yankee, Don Omar y Tego sea realidad

Los bootlegs hacen que el mundo sea más llevadero. Las cosas piratas, no oficiales, de a ratos son tan importantes que nos hacen cuestionarnos qué carajo significa original o pirata. Los tenis. Las playeras. Las chamarras. Las bolsas. Los remixes en YouTube. No es fácil juntar a los tipos más grandes de cualquier género en una sola canción y hacerla funcionar. O sea, juntar a Michael Jordan, Diego Maradona, Lionel Messi y Roger Federer en un solo equipo no te asegura ganar nada. Esto es una ley escrita para cualquier persona de bien que ve deportes en un sofá comiendo PaketaXXo.

Me llegó esta versión de “Reggaetón” de J Balvin con Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón por Facebook Chat. Aún uso Facebook y me siento orgulloso de decirlo. Son casi tres minutos y medio de partes de canciones hermosas de cada participante confeccionados por Alex Martini. Versos de “Química” de Don Omar, “De norte a sur” de Tego Calderón y una parte del disco de Daddy Yankee DY Mix Prestige fueron reimaginados en el contexto del tema insignia de Pepito. Es ya bien difícil unir todas estas voces y que suene bien, pero mucho más difícil remixearla y hacerla superior a la original. Deberíamos todos llamar a Jota Balvin para que el tremendo descubrimiento de Alex Martini sea oficial.

Videos by VICE

También soy consciente de que lleva un par de semanas circulando este remix, pero es que estamos hablando de un tema que abusa de ti como padre alcohólico. Que resbala como Nutella en tu lengua. Es como tus dedos enviando mensajes directos a tu ex pareja. Escúchalo y recemos para que de alguna forma este remix sea oficial. Juntemos firmas en change.org. O que hagan algo esos cuatro tipos.

Conéctate con Noisey en Instagram.