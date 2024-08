Recomendaciones de diez estrellas latinas para despedir el 2020

Este año nos llevó a pasar más tiempo a solas. Eso nos ha dado la oportunidad a consumir un poco más de cultura, ya sea underground o mainstream. También nos ha hecho reflexionar sobre lo que nos gusta y lo que queremos. Vamos, que fue un año atípico y lo sabemos.

Es por eso que convocamos a varios de los artistas que nos gustan para que nos cuenten qué fue lo que consumieron en cine, literatura y música. Aparte nos permitimos darles el espacio para reflexionar sobre este 2020 y hablar sobre las metas del 2021, que seguro a esta altura del partido han programado.

Videos by VICE

Conoce en esta nota qué los conmovió y cuáles son sus recomendaciones de fin de año. ¡Felices fiestas!

BANDA MS

La Banda MS, Snoop Dogg, Becky G. Cortesía: Sony Music México.

Este año, la Banda MS,, de Sergio Lizarrága, conquistó otros géneros. Con “Qué maldición”, su colaboración histórica con Snoop Dogg, combinaron el género de banda y el hip-hop estadounidense para llevar la música mexicana a niveles insospechados. Tanto que cierran el año con un nuevo giro a esta canción, cuya versión original rebasa los 60 millones de plays en Spotify y YouTube. Se trata de “Qué maldición remix”, con Becky G como invitada.

Ya que musicalmente fue un gran año para ellos, hablamos con Alan y Walo, integrantes de la banda, para que nos dieran sus pensamientos sobre 2020.

Una serie que hayas descubierto

Alan: Una de las series que me tuvo muy entretenido es La casa de papel, sobre un grupo de delincuentes que empiezan a robar bancos. En estas vacaciones, se podría decir que no estamos trabajando por la pandemia, he tenido mucho tiempo y me puse a ver con mi esposa esa serie porque es mucho drama y estás como que “se va a meter la policía”, “los van a agarrar”, empiezas a ver sus estrategias para salir del banco y me tenía muy entretenido. Creo que cada día me ponía a verla, me emocionaba cada vez más, y bueno me aventé las tres temporadas. La recomiendo mucho.

Walo: The Mandalorian. De hecho mi hijo fue quien me la recomendó y la veo con él. La recomiendo porque quienes somos amantes de la saga de Star Wars podemos ver una alternativa de la historia por medio de estas series que están lanzando.

Un libro que hayas leído

Walo: Definitivamente, la Biblia. Es un libro que he leído este y todos los años, desde hace varios años, y lo recomiendo porque tiene una sabiduría inagotable que te va nutriendo día a día. Es un libro que ha renovado y restaurado mi vida, va mucho más alla´ de lo que la gente piensa que es, y creo que cuando uno lo puede leer y entender a profundidad, puede ser de mucho beneficio para su vida y la de la gente que lo rodea.

La mejor película que viste

Alan: Es una película ya viejita, se llama Hachiko, Hachi, es de un perrito sumamente fiel a su dueño. El perro salía todas las mañanas con su amo a acompañarlo a la estación de tren para que el señor se fuera a trabajar, y dicen que esos perros, los akita japonés, no son de que les tiras una pelota, van y te la traen, no son de ese tipo de perro. Yo tengo un akita americano y es muy… nada más quiere ser él, esos perros así son, no son tan obedientes al 100%, pero en la película, al último, cuando al señor le iba a pegar un paro cardiaco, el perro salió con la pelota a jugar con él, para que se la lanzara y se la trajera. Se ve que el amor de su mascota es incondicional, siempre estuvo el perro ahí, se quedó en la estación de tren hasta que se murió de viejo, por estar esperando a su dueño. Se las recomiendo al 100%.

Walo: Vi La lista de Schindler. Me causó tantas emociones y ¿por qué no decirlo?, me hizo llorar. Está inspirada en una historia real y muestra a las personas la bondad, la misericordia y el amor que se puede tener hacia otras porque somos seres humanos y podemos hacer mucho por los demás. El final me impactó, cuando las generaciones crecen. Te das cuenta del impacto que tuvo ese gesto de Oskar Schindler, salvó a miles de judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a eso, hoy muchas de esas generaciones están vivas.

Una canción para terminar el año

Alan: La de “Qué maldición” porque fue una canción que para empezar no creía que pasara con Snoop Dogg y ¡tómala!, que se graba la canción con Snoop Dogg, y ahora el feat con Becky G, Snoop Dogg, ¡hacer el video! Fue algo que me llenó de mucha alegría y es una de mis canciones favoritas de este año. Creo que con esa lo vamos a terminar y también se las recomiendo al 100%, claro que sí.

Walo: “Que maldición” significa muchísimo para mí, y creo que para todos mis compañeros. Es una canción que vino a marcar la historia de Banda MS y cuando la escucho me puede alegrar el momento, me puede traer tanto orgullo de saber que en la música se pueden lograr cosas tan importantes y trascendentales como esta canción.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Alan: Me quedo con los conciertos virtuales, aunque me pone triste no estar con los fans, con la gente que quiere a Banda MS, porque el estar haciendo conciertos virtuales es bonito, que la gente te etiquete en una foto de que te está viendo, pero no es bonito el no tenerlos presentes. Me quedo con tristezas y me quedo con alegrías. Tristeza por no estar cerca de la gente en eventos y alegría porque pasaron muchas cosas buenas en este 2020. Estuvimos haciendo conciertos, documentales, entretenimiento para la gente que nos ve en redes sociales, estuvimos trabajando mucho.

Walo: Fue un año de mucho aprendizaje, no solo como artista sino en lo personal, tuve que reordenar prioridades. Creo que más allá de ser artista y más allá de ser cantante, soy un ser humano, soy papá, soy hijo, soy hermano, soy esposo, y cuando este año transcurre y se deja venir lo que trajo, te hace reflexionar mucho, te hace ver lo verdaderamente importante en tu vida, que a veces uno no alcanza a percibir porque está en el afán de querer conseguir cosas. Este año vino a mostrarme lo que realmente era importante para mí y me dejó muchísimo aprendizaje. Y en lo laboral extraño mucho los conciertos y estar en frente del público, porque eso es lo que soñé cuando empecé en la música, subirme a un escenario y sentir a la gente gritar y demostrarte su amor, sentir esa adrenalina que solamente ellos te hacen sentir. Este 2020 me hicieron mucha falta.

¿Qué podremos ver de La Banda MS en 2021?

Alan: ¡Híjole! Van a poder ver temas nuevos, que ya estamos trabajando en ellos, van a poder ver conciertos con Snoop Dogg y Becky G porque ya lo hemos platicado, dicen que estaría genial que trabajáramos en 2021. Y también mucha mu´sica que podrán disfrutar en cada concierto, que estemos en su ciudad y ya quiero que llegue ese día. Primeramente, Dios, creo que será un año de restauración, de mucha unión, mucho amor, y pronto nos vamos a estar viendo.

Walo: El 2021 lo he bautizado como el año de la restauración. Creo que muchas cosas se dañaron este 2020, se quedaron desganadas, deshechas, pero el 2021 traerá restauración en muchas áreas, es lo que anhelo para toda la gente que pudo tener una pérdida este año, ya sea de su salud, de un ser querido, o en su economía. Y para Banda MS igual lo será, vamos a retomar lo que veníamos planeando, aunque este año nos enseñó que no podemos hacer planes tan a largo plazo, porque algo viene a cambiarte todo el panorama. Pero este 2021 para MS viene el reanudar los planes que teníamos en mente y que queríamos llevarle a la gente. Los conciertos en vivo iban a ser únicos, iban a ser sucesos en la música de banda, estaban planeados con todo el corazón, países que íbamos a pisar, países nuevos que nunca habíamos estado… creo que este 2021 se retomarán.

Banda MS está en Twitter, Facebook e Instagram.

BANDALOS CHINOS

Foto por Leandro Frutos

Sin dudas Bandalos Chinos logró hacer muchas cosas este año. Sacaron un disco espectacular: Paranoia Pop. Un trabajo que logró revisar paranoicamente la historia del pop y lo deja asentado para la posteridad. Luego presentaron Paranoia Pop, el musical. Un show streaming en el que tocaron el disco de principio a fin bajo una alta impronta teatral. Y como si fuera poco, estos personajes nos dejaron un regalo navideño: un compilado de fin de año compuesto por veinte tracks que van desde versiones alternativas de canciones ya conocidas, remixes, demos y rarezas. “Feliz Navibach” dice la banda de Beccar luego de un 2020 revoltoso.

En este caso Goyo nos contó de qué se nutrió este 2020:

Una serie que hayas descubierto



Dark. Me pareció muy interesante el planteamiento que hace con respecto al tiempo. Además me gustó mucho la fotografía y cómo está guionada. Me pareció muy buena serie, sobre todo la primera temporada.



Un libro que hayas leído

Un libro que leí en cuarentena que quiero recomendar es un libro de cuentos de Samanta Schweblin. Se llama Pájaros en la mano y otros cuentos. Me gustó mucho por la psicodelia con la que encara esos cuentos, muchos arrancaban con normalidad hasta que se desmadraba. Me pareció muy atrapante. También me gustaría recomendar Piletas, de Félix Bruzzone. Se trata de un hombre que limpia piletas, la relación que tiene con ellas y con sus dueños, me pareció muy bonito.



La mejor película que viste

Call me by your name de Luca Guadagnino. Una película italiana que vi en cuarentena y me emocionó mucho.



Una canción para terminar el año



Voy a elegir un tema viejito de los Bee Gees, You Should be dancing. Porque siento que todos deberíamos terminar el año bailando. Luego de tanta incertidumbre y de tanto miedo creo que la mejor respuesta que es que nos pongamos a bailar.

Call me by your name de Luca Guadagnino. Una película italiana que ví en cuarentena y me emocionó mucho.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Mi reflexión como artista y como ser humano es que de algún modo es interesante salir de la vorágine de estar constantemente planeando el futuro sin estar conectados con el presente. Creo que esto es un llamado de atención del universo para bajar la ansiedad, estar más conectados con nosotros mismos. Para todos los artistas fue un año difícil, pero como todo momento de crisis, pudimos superar ciertos momentos con las ganas y el ímpetu de ir para delante. Creo que nosotros, particularmente, no hubiésemos hecho nunca un show como el de “Paranoia Pop El musical”, sino fuera por este contexto.



¿Qué podremos ver de Bandalos Chinos en 2021?



Si el contexto nos acompaña, retomaremos la gira que teníamos prevista por toda Latinoamérica. De todas formas seguro nos sentaremos a grabar nuevamente en marzo con Adan Jodorowsky.



Sigue a Bandalos en Facebook, Instagram y Twitter.

ELA MINUS

Ela Minus. Fotografía: Juan Ortiz Arenas.

Ela Minus es una artista que nos encanta por la mezcla de sonidos que compone dentro del género electrónico. Este año lanzó Acts of Rebellion, su álbum debut en Domino Rec. Aparte sacó un EP de remixes para megapunk.

Hablamos con ella para conocer parte de su personalidad, sus pensamientos y sus metas más próximas.

Una serie que hayas descubierto

After Life. Es una mezcla perfecta entre la cruel realidad de la vida y la belleza que hay en aceptarla. Es encontrar paz en el dolor y amor en la sencillez del día a día.

Un libro que hayas leído

How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy, de Jenny Odell. Porque a todos nos hace falta acordarnos de que nuestro valor no se trata de qué tan productivos somos, sino de nosotros mismos. Y que el acto de rebelión más grande que podemos hacer en el 2020 es recuperar el control de nuestra atención.

La mejor película que viste

No vi muchas pelis nuevas, solo volví a ver algunas de mis favoritas de toda la vida. Como Life Aquatic with Steve Zissou. Igual la recomiendo, así ya la hayan visto, incluso más si ya se la han visto, pues creo que es uno de esos clásicos que nos hacen sentir en casa donde sea que estemos.

Una canción para terminar el año

“Everything U Need”, de Overmono. Es como la mezcla perfecta entre medio rabia y emoción que siento es el cierre de este año, celebrando que se acaba, aceptando que fue pesado, pensando en todo lo bueno y todo lo malo, medio confuso, pero todo mientras bailo.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Pregúntame en un año.

¿Qué podremos ver de Ela Minus en 2021?

Pues… ojalá me puedan ver a mí, físicamente, completa. De resto «ya veremos», no quiero volver a caer en las prácticas pre 2020 de hablar de un futuro que no existe. Lo único cierto es que los quiero y los extraño.

Seguila en Instagram y escuchala en Spotify.

ESTEMAN

Fotografía: Cortesía del artista.

Los números no mienten y Esteman lo sabe. Los momentos que atravesamos este año hicieron que el público escuchara más que nunca la música del cantante y compositor colombiano, que estuvo muy activo en 2020. Compartió las colaboraciones “Te alejas más de mí”, con Daniela Spalla; “Eso que me das”, con Juan Pablo Vega; el remix de “Solo”, con Raymix; “Mar”, con Jósean Log; una reversión de “Fuma”, con Technicolor Fabrics, y los sencillos “Para siempre” y “Hasta que tú me quieras”.

Hablamos con él sobre su año y los planes que vienen en 2021.

Una serie que hayas descubierto

Bastantes series descubrí este 2020. Una es La Veneno, sobre la historia de la famosísima vedette española que también fue prostituta trans. Tiene un casting increíble, la manera como está contada la historia y las actuaciones son maravillosas. Mi novio, Jorge, y yo nos la devoramos; sí creo que es de mis series favoritas del año. También amé We Are Who We Are.

Un libro que hayas leído

El último que leí fue El fantasma de la Colonia Roma, que es un libro ya muy icónico dentro de la literatura LGBT mexicana. Yo casi cumpliendo cuatro años de vivir en México y como extranjero, a través de ese libro empecé a reconocer muchas cosas de la ciudad, del lenguaje urbano, y de toda esta historia que sucede en los años 70 y 80, si no estoy mal, en una época muy diferente a la de hoy en día. Es un gran reflejo de la realidad que vive la comunidad LGBTIQ+, aunque estamos hablando de otra época, está muy bien contada. Creo que es un libro revolucionario para su momento.

La mejor película que viste

Una película que me gustó mucho, y no fui al cine pero la vi por Netflix, se llama Maudie. Es sobre una artista que tiene artritis y de alguna manera nunca la trataron como una persona normal en su casa. Es bastante fuerte, tremendamente fría y dura, pero la actuación de Sally Hawkins es espectacular, me dejó maravillado. Además muestra cómo una persona puede salir adelante a través de su arte y eso es absolutamente maravilloso.

Una canción para terminar el año

Es una canción que significa mucho para mí porque describe mi relación con Jorge, mi novio, pero que además habla de cuando sientes calma a través de alguien y cómo encuentras ese estado de paz, algo que este año fue necesario para mí y creo que para muchos. Es una canción que escribí junto a Jósean Log y la última que lancé, se llama “Mar”.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Este año nos ha enseñado muchísimo no solo a los artistas y cantantes y a las personas que nos dedicamos a subirnos a escenarios; creo que ha sido un año de mucho conocimiento personal y eso nos ha llevado a indagar mucho más en nosotros mismos y llevar eso a lo que hacemos, a ponerlo y plasmarlo en nuestros proyectos. Es un año de mucho aprendizaje, es un año que lo visualizo con el tapabocas, definitivamente creo que eso está ahí, plasmado en todo, pero además lo veo como un año donde mis canciones se escucharon mucho y eso me tiene muy contento. Es de los años en que he visto que mis canciones cada vez suben más y eso para mí es un reflejo de ver cómo mi música de pronto estuvo acompañando a muchas personas. Quedé con muchas cosas especiales este año, pero esperemos que el siguiente transforme mucho de lo que estamos viviendo.

¿Qué podremos ver de Esteman en 2021?

En 2021 viene lo que será este cuarto disco que hemos venido lanzando a través de estas cuatro canciones que ya salieron. Vienen más colaboraciones, viene una colaboración soñada con una banda argentina que me acompaño´ mucho durante la adolescencia y se cumple ahora el sueño de hacer esta colaboración con ellos, aparte de muchas otras colaboraciones soñadas en este disco, y esperemos ya poder empezar a tocarlo en vivo y por ahora estamos concentrados en el lanzamiento de estas canciones que vienen, poderosas y con muy buena vibra detrás.

Encuentras a Esteman en Twitter, Facebook e Instagram.

FEID

Fotografía: Cortesía del artista.

Este año no nos cansamos de Feid; el de Medellín, Colombia estuvo imparable. Lo escuchamos mucho gracias a los lanzamientos de sus álbumes FERXXO, vol. 1: M.O.R y Bahía Ducati, además de sus múltiples colaboraciones como “Chimbita”, con Sky Rompiendo; “Wu Wu”, con Sen Senra; “BORRAXXA”, con Manuel Turizo, con quien también hizo “Pase lo que pase (Remix)” junto a Sael y Andy Rivera; “Querida”, con Piso 21, y el hit “POR FA REMIX”, con Maluma, J Balvin, Justin Quiles, Nicky Jam, y Sech.

Hablamos con él sobre cómo le fue en el año, sus descubrimientos y recomendaciones para cerrar 2020.

Una serie que hayas descubierto

Descubrí una serie muy buena que se llama Baki. Realmente la vi en varias publicaciones de revistas porque estaban admirando mucho los dibujos y su combinación de animación 2D y 3D. A mí todo lo que sea dibujos animados me encanta, entonces me la vi full en cuarentena. Se llama Baki, tiene como tres temporadas, van pa’ la cuarta y ¡estoy esperándola!

Un libro que hayas leído

Me estuve leyendo uno que realmente es corto, se llama Rompe el ídolo. Me gustó mucho, parce, porque te da como que algunos tipcitos de vida. Más que humildad o sencillez o actuar de x o y manera, deja unas enseñanzas chéveres de uno cómo actuar frente a ciertas situaciones.

La mejor película que viste

La mejor película que me vi creo que no salió este año pero vuelvo y repito que me encanta todo lo que es animación y salió una de Spiderman, la de Miles Morales, que es la historia de este nuevo Spiderman, que es latino, que es boricua. La animación y los dibujos son increíbles, y más allá de eso creo que tiene una enseñanza muy bonita, parce, de lo que son los saltos de fe. Yo siento que en mi carrera siempre he tenido que hacer varios saltos de fe, entonces me gusta mucho, me pone nostálgico cuando veo eso. Aparte soy súper full seguidor de Spiderman, entonces me gustó y la recomiendo.

Una canción para terminar el año

Sería “Chimbita”, una canción que lanzamos ahora el 10 de diciembre y ha tenido una respuesta súper bacana del público. Me encantaría que la escucharan para que empiecen a entender un poquito más, culturalmente, muchas cosas de Medellín, y empiecen a entender mucho más lo que hay alrededor de mi arte y mi música. Se llama “Chimbita” de Feid, de Ferxxo, entonces esa sería la canción pa’l perreo navideño.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Mi reflexión es que uno a veces no valora. No valora ese abracito, ese puño, ese saludo, ese impulso en la calle de “hey, muy duro lo que estás haciendo”, el buen deseo, el abrazo. Ese cariño del público a uno realmente lo tiene muchas veces donde está y lo impulsa mucho, ¿no? No es lo mismo hacer un show virtual y cantar frente a una cámara y ocho personas de staff, a cantarle a cinco mil personas, es súper diferente, entonces entiende uno que en esta industria uno trabaja también mucho por todo el público, por ese aplauso, esa euforia, esa energía que uno le despierta y que uno le regala a la gente. Creo que eso hay que valorarlo mucho.

¿Qué podremos ver de Feid en 2021?

Me gusta hablar con música. Se vienen collabs muy buenas, mucha música con Sky, mucha música con los muchachos de ICON, varios discos, videos, viene mucha música, la verdad. Tengo ya casi listo mi próximo álbum que sale pronto, rapidito, a principios de 2021, y otro álbum que estoy preparando por ahí con otro colega. Habrá mucha música de Ferxxo en la calle, así que no se despeguen de Ferxxo en este 2021.

Feid está en Twitter, Instagram y Facebook.

HISPANA

Fotografía: Cortesía del artista.

Este año la rapera Hispana a.k.a. Mamba Negra estuvo preparando Mujer de fuego, su nuevo disco que podremos escuchar en 2021. También liberó las colaboraciones “Mezcal”, con Niña Dioz; “La mexicana”, con Paty Cantú y, la más reciente, “Hijas del rap”, con Flor de Rap. A la par lanzó los sencillos “Conmigo duermes”, “Escupiendo rap”, “Reina de corazones” y “Pobre niña”, pruebas de que es la reina indiscutible del hip-hop mexicano.

Hablamos con ella de sus descubrimientos del año y de qué espera de 2021.

Una serie que hayas descubierto

La última serie que vi y que les recomendaría es la de Selena, a pesar de que tiene, como ya sabemos, un final trágico, creo que por otra parte también nos enseña el poder del soñar, de cómo una niña que estaba tocando un día en un restaurante con sus hermanos pasó el tiempo y se convirtió en una gran estrella que ha sido inolvidable hasta ahora.

Un libro que hayas leído

El último libro que recuerdo haber leído es un recopilatorio de los mejores poemas de Jaime Sabines, y lo recomiendo ampliamente a toda la gente que se está buscando algo interesante que leer, porque creo que los poemas de Jaime Sabines nunca están de más, y en cualquier momento o en cualquier circunstancia que te encuentres vas a encontrar por ahí un poema que te va a quedar a la perfección.

La mejor película que viste

Creo que la mejor película que vi en el año puede ser Borat 2, tiene un humor muy negro, muy chido, que a mí me gusta mucho. Creo que no es para toda la gente, pero si te gusta el humor negro y te gusta la sátira y esas cosas locas que de repente hace Borat, creo que te gustará esta película.

Una canción para terminar el año

Mi canción para terminar el año sería “Freestyle”, de Kendrick Lamar con Jay Rock. Creo que necesito en mi vida, ahora que hemos pasado todo este año difícil, una canción con mucho poder y mucha fuerza que me ayude a empezar con todo el próximo año.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Mi reflexión sería “aprende a vivir y aprende a crear bajo las circunstancias, bajo lo que esté pasando, no dejes de crear”.

¿Qué podremos ver de Hispana en 2021?

Para el 2021 tenemos muchas sorpresas, vamos a estar activos ahí por todos lados y lo más importante es que vamos a estarles presentando Mujer de fuego, mi nuevo disco.

Hispana está en TikTok, Instagram y Facebook.

JAVIERA MENA

Fotografía: Cortesía del artista.

Javiera Mena nos habló este año sobre su lanzamiento Corazón Astral, un álbum que nos llenó de amor. Es que la artista chilena no paró de crear, componer y lanzar joyas que recorrieron el mundo. Bajo los sonidos del electro pop ha desarrollado una amplia carrera musical.

Con estas preguntas pudimos indagar un poco más sobre cómo encaró esta pandemia en España, el país en donde vive actualmente.

Una serie que hayas descubierto



Feel good, una serie lésbica que trata de la vida de una chica canadiense. Me gustó mucho cómo trató el tema LGBTQ+ y específicamente el tema lésbico de una manera en la que yo me sentí identificada. La serie era liviana, rica de ver y con buen humor. Se nota que la protagonista es la directora. La recomiendo mucho más allá de tu orientación sexual.



Un libro que hayas leído



Un libro que leí mucho y sigo leyendo se llama H amor, un libro de Brigitte Vasallo, una filósofa y pensadora que me ha hecho muy bien. Dice: “¿Cómo amar a más de una persona? ¿Qué significa tener una pareja no-monógama o no-sexual? ¿Es posible subvertir las tecnologías de poder que se usan para comercializar cuerpos y deseos? ¿Por qué no compartir cama sin tener sexo, o tener sexo sin compartir cama? Estas y otras cuestiones son abordadas por las trece voces que en ese segundo volumen se reúnen para reflexionar y cuestionar desde perspectivas diversas algunas formas de quererse, cuidarse y relacionarse”. Lo recomiendo un montón, de hecho lo regalé, es un libro que me gustó mucho este 2020.

La mejor película que viste

Cuando recién se terminó la cuarentena en Madrid fui al cine a ver Las niñas, una película española inspirada en los 80 que habla sobre una niña en un colegio de monjas. Me sentí muy identificada porque nos habla de cómo nos cortan las alas todo el tiempo en el colegio cuando nos dicen “¡no!”. Sobre todo a las mujeres. Trata de cómo la educación nos va formando y generando miedo. Me encantó. Me gustó cómo está tratada la parte más íntima de cómo se siente una niña, la relación con su madre, una mujer soltera que también se sentía juzgada. Se notaba también que las niñas no eran actrices, y eso es bonito. La recomiendo mucho. Siento que es una película con la que las mujeres de mi generación podrían identificarse.



¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?



Creo que este año nos enseñó a cómo las cosas pueden cambiar en el mundo. Como artista supone adaptarse a lo visual; así como le ponemos énfasis a la música creo que lo visual pasó a ser importante con un extra cuidado sabiendo que todo lo que hagas ahora la gente lo verá desde sus casas, con su celular y sus computadoras. También fue un momento para explorarme como productora, trabajar con otros artistas y ver la música en todos sus procesos.



¿Qué podremos ver de Javiera Mena en 2021?

En el 2021 voy a sacar un disco y voy a ir lanzando canciones de a poco, como lo he hecho durante el 2020 con Flashback y Corazón Astral. A mitad de año me voy lanzar este disco donde recopilé toda la inspiración que nació de esta pandemia, de este mundo agitado y loco. Se viene un año para seguir construyendo, resistiendo y componiendo.

Encuentras a Javiera en Instagram, Twitter y Facebook.

MON LAFERTE

Mon Laferte. Cortesía: Los Manejadores.

Mon Laferte nos tiene acostumbrados a escuchar nuevo material suyo con frecuencia. Y aunque este año no llegó en forma de un álbum, la chilena publicó en YouTube su primer concierto en línea desde el Teatro Fru Fru de la CDMX además de Sola con mis monstruos (en vivo desde el Auditorio Nacional) en Spotify. También realizó varias colaboraciones como “Canción sin miedo” con Vivir Quintana, “Que se sepa nuestro amor” con Alejandro Fernández, una re-versión de “Love” de Zoé y de “Que nadie sepa mi sufrir” de La Sonora Dinamita, y en abril lanzó su sencillo “Biutiful”, por el cual ganó el premio Grammy Latino a la Mejor Canción de Rock.

Mon nos compartió algunas de las cosas que disfrutó este 2020.

Una serie que hayas descubierto



Homecoming, porque sale Julia Roberts y me encanta. El arte está súper chido.



Un libro que hayas leído



Leí mucha poesía este año, y mi favorita que me ganó por completo es Susana Thénon de Argentina.



La mejor película que viste



Ya no estoy aquí, porque salen los cholombianos y me encanta la cumbia rebajada, quisiera que se ponga de moda la cumbia rebajada.



Una canción para terminar el año



”Canción sin miedo” de Vivir Quintana , porque es la rola del año. Empezamos en marzo con esa canción y lamentablemente es muy necesaria para todos, es la revolución de las morras. Y Vivir es una súper mujer.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?



Estuve encerrada creando mucho, así que el 2021 es de mostrar todo lo que se hizo, y me emociona mucho compartirlo con todos.



¿Qué podremos ver de Mon Laferte en 2021?



Disco nuevo, música nueva, pinturas y varias exposiciones que estaré anunciando pronto.

Sigue a Mon en Instagram, Twitter y Facebook.

NATHY PELUSO

Fotografía: Cortesía del artista.

Si alguien supo aprovechar 2020 pese a la tragedia, esa fue Nathy Peluso. Además de publicar su nuevo disco llamado Calambre, y cuyo trabajo le valió por primera vez dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías de Mejor nuevo artista y Mejor canción alternativa por «Buenos Aires», cerró el año viralizándose en redes sociales gracias a su participación en las sesiones del productor argentino Bizarrap. Al día de hoy, la NATHY PELUSO || BZRP Music Sessions #36 en YouTube supera los 53 millones de plays.

Solo tenemos dos palabras para ella: MAGNIFICAMENTE COLOSAL. Le preguntamos sobre sus tops del año y planes para el 2021.

Una serie que hayas descubierto

Descubrí hace poco El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) y me pareció durísima, pero también me interesó mucho ver los extremos y la situación que se planteaba, cómo puede verse de diferentes ópticas y cómo las mujeres luchan para salir de ahí, me pareció muy interesante. Aparte el trabajo de las actrices, cada personaje está muy bien desarrollado, y el guion tiene demasiada tensión. Además me parece que la serie tiene un trabajo de producción, de fotografía e incluso de banda sonora, muy trabajado para lograr lo que quieren lograr, eso me parece admirable.

Un libro que hayas leído

La náusea, de Jean-Paul Sartre, porque es un libro que habla de la relación de una persona con lo que lo rodea, la relación de un individuo con la existencia. Me parece muy interesante para reflexionar.

La mejor película que viste

Una de mis pelis favoritas que vi este año es Magic in the Moonlight, de Woody Allen. Es un director que a mí me gusta mucho: las películas que hace, las historias que plantea… Me gustó mucho lo mágica que es la película y los vínculos románticos que se generan alrededor de la trama. A mí me gustan mucho ese tipo de producciones. Aparte, la historia me parece muy entretenida y la iluminación de toda la película me parece fantástica: los colores, los personajes y todo el porqué del guion me encantan.

Una canción para terminar el año

Mira, elegiría “September”, de Earth, Wind & Fire, para terminar por lo alto y para recibir al 2021 con alegría, con energía, con optimismo, con buenas vibraciones, proyectando que va a ser un año que nos traiga luz, sobre todo. Me quedaría con esa.

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Como artista me ha encantado verme con limitaciones, ya que ha sacado lo mejor de mí, dirigido hacia la eficiencia, hacia la valentía de superar retos, me ha parecido interesante trabajar bajo las limitaciones que se han planteado este año. Si bien me ha dolido no poder hacer ciertas cosas, me ha parecido superador el tener que trabajar bajo las circunstancias que se plantearon en este 2020. Mi reflexión es que está muy bien no parar bajo ningún concepto y reinventarse y prestar atención al potencial que tenemos como artistas. Prestar atención a cómo podemos ofrecer lo que tenemos para dar en estas situaciones tan complicadas para las personas, que nuestra labor es esencial, de qué manera poder acompañar bajo situaciones difíciles para la sociedad porque podemos enriquecer mucho los corazones, podemos ser buenos amigos de nuestro público y podemos ofrecerle compañía y felicidad con nuestras canciones, y me gustó mucho poder ofrecer eso, poner mi granito de arena para dar felicidad a la gente.

¿Qué podremos ver de Nathy Peluso en 2021?

Cruzo los dedos para que pueda llevar a cabo el Calambre Tour y esto sea a principios de año o a finales de año. Sé que va a ocurrir, y estoy planeando lo mejor de mí y lo mejor que está en mis manos para dárselo a mi público y para darle a Calambre lo que se merece. Sin duda sacaré más música y estaré muy activa disfrutando de todo este proceso que se viene muy fuerte este año y aprendiendo mucho siempre. Así que ahí estaremos conectados.

Sigue a Nathy en Instagram, Facebook y Twitter.

SARA HEBE

Este año Sara Hebe la rompió con Chiri, un hit dentro del hip hop en Argentina, un videoclip grabado en cuarentena junto a las trabajadoras sexuales de casa roja AMMAR. Más tarde, casi terminando el año, adelantó parte de su próximo disco con el single Teta, un track ultra bailable que rompió todas las estructuras.

Estas son sos recomendaciones para la audiencia de Noisey en Español:

Un libro que hayas leído

El entenado de Juan José Saer, un escritor argentino. Es una novela corta, filosófica y muy linda.

La mejor película que viste

Una película que me gustó mucho fue Parasite de Bong Joon-ho. La vi antes de que gane el Oscar. La primera película surcoreana en ganarlo. Me rompió la cabeza. Después vi Un taxista, otra película en la que actúa el que hace de padre en Parasite. También me gustó mucho. ¡Les dejo dos pelis surcoreanas de la re contra ostia!

¿Cuál sería tu reflexión del 2020 como artista?

Creo que hay que tener paciencia. Esto fue una guerra que hubo que saber gestionar para saber estar solas. A veces tenemos la sensación de que hacen con nosotros lo que quieren, que tienen el control, que cada vez hay más hambre en el pueblo. No me quiero imaginar lo que es estar en los zapatos de los gobiernos latinoamericanos para bancar situaciones como estas.

De todas maneras a mí me sirvió personalmente para crear más música.

Sara está en Facebook, Twitter e Instagram.

Para más música sigue a Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.