Todas las recomendaciones que necesitas para el Festival Tatacoa

El próximo sábado 14 de octubre una nueva propuesta se instala en el marco festivalero del país. Baum, en conjunto con el colectivo Neiva Underground, presenta el Festival Tatacoa, una apuesta que buscará poner a bailar a miles de almas electrónicas en el siempre místico desierto ubicado al norte del departamento del Huila.



Faltando 10 días, decidimos comunicarnos con los organizadores del evento para averiguar un poco más sobre cómo debemos prepararnos para esta jornada de baile en el desierto.

¿Habrá opciones de transporte para movilizarse desde Neiva hasta el festival?

Sí. Tenemos transporte desde un parqueadero al lado del centro comercial San Pedro Plaza. Empiezan a salir a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y se empiezan a devolver desde las 2 de la mañana.

¿A qué hora se abrirán las puertas?

Abrimos a las 12 del medio día. El festival está planeado para que vaya hasta las 7 de la mañana siguiente.

¿Qué nos pueden contar acerca de la oferta gastronómica o experiencial del evento?

Toda la comida, tanto del festival como del camping, está a cargo de Casa Ingenium. Ellos manejan algo así como comida rápida de autor. Acerca de la experiencia no podemos decir mucho, la idea es que la viva y la describa el mismo público.

¿El festival contará con parqueaderos, cajeros bancarios, zonas de descanso?

Si, tenemos parqueaderos en el evento. Cajeros no, pero tenemos datáfonos para todos los servicios (barra, comida, etc). También tenemos varios espacios de sombra y descanso dentro del festival.

¿Qué tal es la señal en el lugar?

Normalmente es normal, pero con la cantidad de gente es posible que colapse. Por eso vamos a tener wi-fi gratis para el público.

¿Qué se necesita para pasar la noche en la villa de camping?

+57 (320) 478-3947, este es el número para hacer las reservas. Ahí pueden escribir por Whatsapp y les responden cualquier inquietud del camping.

¿Cuáles son las pintas recomendadas? ¿En la noche hace frío?

La idea es que la gente se salga de lo convencional y que se disfracen los que puedan. No lleven sandalias o chanclas, eso es importante. NO es playa, es un desierto.



No hace frío. La temperatura sí baja si la comparamos con el día, pero baja máximo a unos 25 grados.

¿Estará el puesto de Échele Cabeza?

Sin duda, es una parte esencial de nuestros eventos. La idea es que lo utilicen al máximo.

¿Qué otra recomendación consideran súper importante para los ravers del Tatacoa?

La recomendación más grande es la tolerancia entre los asistentes. Va a asistir gente de todas las ciudades del país, es un evento para que se integre la escena y no para que se divida.

