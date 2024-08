Recondite anuncia nuevo álbum de ambient, hip hop instrumental y música clásica

Luego de travesías por sellos como Absurd Recordings, Ghostly International, Innervisions y Acid Test, Recondite regresa nuevamente al ruedo para presentar su quinto álbum de estudio titulado Daemmerlicht. Compuesto por 13 cortes, Lorenz Brunner explora terrenos ajenos a los ya conocidos: «si tuviera que elegir un género para este álbum, lo describiría como una mezcla de ambient, downbeat, electrónica, hip hop instrumental y música clásica», aseguró en su página de Facebook.

Daemmerlicht saldrá a través del propio sello de Recondite, Plangent Records, este próximo 16 de febrero. A continuación los dejamos con adelantos de tres tracks incluidos en el álbum, y el tracklist del mismo.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/357967725&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Tracklist:

1. Daemmerlicht

2. Durch Den Hohlweg

3. Lichtung

4. Hoehlenlichter

5. Der Steinmetz

6. Von Der Kanzel

7. Am Tag Danach

8. Im Holz

9. Am Sonntag

10. Am Grund

11. Im Regen

12. Unten

13. Immer Da