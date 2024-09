Recordamos la serie de discos británicos que convirtió a los DJs en súper estrellas

Durante las primeras dos décadas de la cultura club—desde mediados de los 70s hasta mediados de los 90s—la mayoría de los DJs eran personas de misterio. En los clubes, trabajaban fuera de la vista, apartados en esquinas pequeñas relegados a sus cabinas, ocultos en lo alto, por arriba de la pista de baile. En sus discos, eran igualmente elusivos, frecuentemente produciendo música bajo diferentes seudónimos. Por supuesto, lo que este sistema no pudo hacer es convertir a alguien en una persona excepcionalmente famosa.

Para mediados de los 90s, algunos DJs habían establecido sus nombres, pero sus egocéntricas fotos (por ejemplo la del súper estrella DJ Keoki) raramente aparecían en flyers o portadas de discos compactos. En su lugar, los visuales de las tierras clubber a lo largo de los 90s eran dominadas por gráficos, dando pocas pistas fotográficas sobre los músicos creando el movimiento de esta escena: futurismo sci-fi, anime japonés, psicodelia 3D y gatitas sensuales.

A la altura de este periodo, no era poco común que el arte original desapareciera completamente, con enormes logos de marcas en su lugar apareciendo en el centro del escenario. Desde títulos muy vendidos como en la serie de CDs United DJs of America, hasta las compilaciones sin fin del sello Ministry of Sound, e incluso el avatar ubicuo de Richie Hawtin, Plastikman; los sellos sacaban arte para los nuevos álbumes con una eficiencia como de fabrica, olvidando la personalización a favor de sus repetitivas marcas. Incluso el icónico mix de 1994 del DJ súper estrella Paul Oakenfold, Journeys By DJs, presentaba una foto del Estadio Wembley abarrotado (tomada mientras Oakenfold abría para U2), con el DJ apareciendo fuera de foco apenas en un bode de la imagen.

Después de que Global Underground comenzó a poner los rostros de DJs como Oakenfold, Darren Emerson y Danny Tenaglia en las portadas de los CDs, la música dance salió de la era de los DJs sin rostro y el reino de las celebridades nació.

Entonces, un chico llegó con una idea que cambiaría la forma en que los discos mezclados y los DJs se hacían publicidad. Su nombre era Andy Horsfield—fundador del sello londinense Global Underground (junto a James Todd) y un fotógrafo y clubber profesional. Después de que Global Underground comenzó a poner los rostros de DJs como Oakenfold, Darren Emerson y Danny Tenaglia en las portadas de los CDs, la música dance salió de la era de los DJs sin rostro y el reino de las celebridades nació.

«En esa época, el DJ era tratado como alguien que mezclaba un CD,» Horsfield comenta con THUMP por teléfono. «Generalmente les daban una lista de tracks y les decían que mezclar. También se le daba muy poco crédito en la portada. Pensé que eso estaba mal. Los DJs eran estrellas y deberían ser representados de la misma forma en que los artistas aparecían en sus discos. Sus fotos deberían estar en las portadas y su nombre en la parte más prominente. También pensé que el logo del sello debería estamparse con calidad, en lugar de dominar la portada.»

Desde su primera publicación en 1996—un mix del icóno del hard house, Tony De Vit—hasta su cúspide en la década del 2000, Global Underground se convirtió en sinónimo de mezclas creadas con dedicación por los más grandes DJs del mundo. En la portada de cada disco doble, un artístico close up del DJ le daba a los escuchas una mirada de la persona detrás de la música.

La serie también se volvió sinónimo del creciente mercado internacional de DJs súper estrellas que viajarían por el mundo con su colección de discos bajo el brazo. Los primeros cuatro lanzamientos de GU fueron grabados en Tel Aviv, Nueva York, Praga y Oslo—por De Vit, Oakenfold, Nick Warren y Oakenfold (de nuevo), respectivamente. Pronto, las grabaciones en vivo dieron paso a sesiones de estudio inspiradas por diversas fiestas en todo el mundo. Junto a el disco doble, cada lanzamiento venía acompañado de un gran embalaje que incluía un booklet con una larga descripción sobre el destino en cuestión, con fotografías de alta calidad de los viajes del DJ tomadas por el fotógrafo Dean Beleche. «Como antiguo fotógrafo, comprendía el diseño y la imagen y lo poderoso de una foto en la portada,» explica Horsfield sobre la inspiración detrás de la estética de Global Underground.

En su cima en 1999, el sello lanzó seis CDs en un solo año, y continúo lanzando de dos a cuatro por año hasta su laguna en el 2010. Mirando al pasado, la discografía de Global Underground es una historia sobre los DJs súper estrella, desde la era de la electrónica hasta la decadencia del EDM. Casi todos los DJs hacen apariciones repetidas, así que puedes escuchar cómo evolucionó su sonido con el tiempo. El alguna vez impresionante equipo de Sasha y Digweed grabó dos y tres discos de forma individual respectivamente, mientras Deep Dish presentó dos sets como dúo antes de su separación, tras la cual publicaron un disco de forma individual cada quien.

El infame disco de 1999 de Danny Tenaglia, GU010: Athens, fue un pico creativo para el veterano del house de Nueva York. También le presentó al mundo a Miss Kittin y The Hacker con la inclusión del track «Frank Sinatra», un modelo de lo que sería el electroclash de principios del 2000. Otro héroe del electroclash, Felix Da Housecat, presentaría su propio GU034: Milan en el 2008, con un set que presentaba de todo, desde house y techno (Josh Wink, Chris Liebing, Ben Klock) hasta big room electro y comienzos del EDM (como Boyz Noise y Angello & Ingrosso). Nick Warren publicó ocho CDs en los 14 años del sello, mientras Carl Cox esperó hasta el 2010 para ofrecernos su primero Global Underground. Pero cuando lo hizo, realizó su sesión en Black Rock City, el primer mix de una súper estrella grabado en Burning Man.

Además de los 39 discos que Global Underground publicó entre 1996 y el 2010, también lanzaron la serie Nubreed, que dio su primer brillo a artistas como Danny Howells, Sander Kleinenberg, Steve Lawler y Lee Burridge. Para los obsesivos de GU, también se publicaron cuatro ediciones de Prototype por Seb Fontaine.

Siguiendo el vacío de cuatro años, Global Underground regresó en el 2014, con un mix realizado por uno de los primeros súper estrellas de la nueva década, Solomun. En noviembre de este año también veremos otra publicación, GU041: Naples, mezclada por James Lavell, el autor de trip hop de los 90s que entregó varios mixes para GU a principios y mediados de la década pasada. Adicionalmente, Naples estará disponible en una edición limitada Super Delluxe para coleccionistas, que incluye versiones exclusivas de clásicos de UNKLE como «Eye For An Eye» y «Rabbit In Your Headlights», que incluirá un libro de 112 páginas sobre el viaje, postcards de Nápoles y una etiqueta de viaje de GU.

UNKLESOUNDS, ¿Global Underground vuelve para quedarse?

«Casi el 90% de las ordenes hechas en nuestro sitio web han sido por el formato de lujo,,» Horsfield revela, indicando que el mismo compromiso por la calidad que empujó a Global Underground a principios del 2000 se matiene como modelo de negocios e el 2015. Aunque el impacto original de GU era proveer a los DJs con una plataforma sofisticada en un mercado de CDs mezclados, hoy en día puede ser visto como una forma de inyectar integridad a la cultura de la música mainstream que raramente sobrepasa los grandes nombres del EDM. De esa forma, la misión de Global Underground ha cambiadó, mientras la actual oferta se mantiene constante—41 destinos y contando.