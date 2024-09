Recordando a Scot Breithaupt, el gran pionero del BMX

Los 70 fueron una época emocionante para los aficionados a los deportes extremos en el sur de California. Mientras el Zephyr Team de Dogtown inventaba el skateboarding, Scot Breithaupt y unos cuantos más creaban lo que el mundo conocería como carreras BMX.

Breithaupt, que murió a los 57 años el pasado 4 de julio, no construyó la primera pista y tampoco fue el primero en andar en bici sobre tierra, pero tuvo una influencia clave en los primeros años del BMX. Su modo de vida influenció a una generación entera de practicantes de esta disciplina. Tenía una energía incesante, una mente expansiva y visionaria y un entusiasmo contagioso.

«Era muy terco el cabrón», dice Perry Kramer, que conoció a Breithaupt por primera vez en 1976 y practicó BMX para la compañía de Breithaupt por muchos años. «Cuando tenía una idea, insistía en su visión y te motivaba a hacerlo. La gente quería ser parte de lo que él estaba haciendo».

En 1970, Breithaupt, que entonces tenía 13 años, organizó lo que él llamó carreras ‘pedal-cross‘ en Long Beach, California. En estas carreras se presentaron las primeras reglas, el sistema de puntuación y las clasificaciones para lo que después sería el BMX. Pronto se empezaron a construir pistas y a organizar eventos.

Breithaupt tenía 14 años cuando ayudó a reunir un premio de 100.000 dólares para una serie de carreras que terminó convirtiéndose en un campeonato y que atrajo miles de personas al Coliseo de Los Ángeles. En 1974 la contribución de Scot fue esencial para traer a Yamaha al BMX, el primer patrocinador de renombre en ese deporte.



En 1977, Breithaupt fundó SE Racing, que poco después se convirtió en SE Bikes. Rápidamente SE Racing se convirtió en el líder mundial de BMX.

«Yo estaba en el equipo Mongoose cuando Scott me reclutó [en 1977]», dice Kramer. «Mongoose lo tenía todo. Disponían de dinero, de bicis y hasta de una furgoneta para liarla. Scot en cambio no tenía nada, pero me dije, vamos, hagámoslo».

SE Racing se ocupó de preparar los lugares a los que Breithaupt quería llevar el BMX. La compañía creció exponencialmente entre finales de los 70 y principios de los 80. Scot dio a los ciclistas uniformes escandalosos y atrevidos, comenzó a poner logos en las licras, y su equipo comenzó a arrasar casi siempre que se presentaba a una carrera. Con ese ímpetu, Breithaupt hizo de SE una marca de primer nivel.

Breithaupt también dio nombres a cada componente, cada parte y cada diseño que pudo hasta reunir algunas de las bicis más exitosas de ese tiempo. A Scot le gustaba ponerles el nombre de sus ciclistas. Una de sus bicicletas, la PK Ripper, que apareció en el filme Rad de 1986. Fue la primera en incorporar un cuadro de aluminio de alta calidad; aún hoy, 35 años después de su lanzamiento, sigue estando disponible en SE Bikes.

«Les garantizo que las bicis creadas por Scot estaban entre las más famosas en el mundo de BMX», dice Todd Lyons, el actual manager de marcas de SE Bikes. «A principios de los 80, quien tuviera una PK Ripper era el tío más guay del barrio».

Scot Breithaupt en 1979. Foto cortesía de Sean Ewing.

Las contribuciones de Breithaupt al mundo del BMX son obvias… y duraderas. Su empuje y promoción del BMX ayudó a la industria de los deportes extremos a aumentar enormemente su popularidad en todos los Estados Unidos.

Breithaupt también promovió el windsurf, el skateboarding y otros deportes de acción como el trineo de asfalto. Scot se asoció con los grandes almacenes JC Penney para instalar talleres de seguridad de skateboard en sus centros comerciales; incluso se construyeron rampas dentro de éstos. Todo ello ayudó a elevar el interés del público en este deporte.

Por si esto fuera poco, Breithaupt fundó una compañía llamada LM Productions que hacía vídeos de deportes extremos para ESPN en los años 80 —algo así como un precursor de los X Games.

Scot no se detuvo ahí. El californiano promovió la construcción de multitud de parques de skateboarding: para ello se asoció con ayuntamientos de todos los EEUU para reunir el dinero necesario y anunció y promocionó carreras. Por si eso fuera poco, Breithaupt diseñó nuevos productos para la industria a través de SE Racing y logró tener a algunos de los mejores patinadores del país trabajando para él.

Seguramente, la contribución de Breithaupta los deportes extremos más difícil de cuantificar fue precisamente el número de personas que inspiró a subirse a una bici o un skate.

«Él quería un equipo guapo, con ciclistas rápidos, con ganas y presencia, y con un buen producto que los respaldara», asegura Stu Thomsen. Tras ser parte de SE Racing entre 1977 y 1979, Thomsen alcanzó el Salón de la Fama US Biclycling en 1998 y ahora trabaja para el Estado. «Me motivó a ser un mejor ciclista de BMX, igual que a todos sus discípulos. Siempre sacaba lo mejor de ti: Scot fue un buen mentor».

A mediados de los 80, sin embargo, las prioridades de Breithaupt lo desviaron de sus viejos conocidos y de SE Racing. Tuvo más de un aprieto con la ley y terminó liándose con las drogas, pero reconoció sus malas decisiones y rectificó. En esa época conoció a Sean Ewing, con quien mantendría una estrecha amistad hasta el final de su vida.

Breithaupt se transformó: pasó del adolescente que había sido en los 70 a una auténtica figura de peso dentro de la industria del BMX en los 80. Ewing recuerda a Breithaupt dando conferencias en escuelas para prevenir el consumo de drogas.

«En uno de esos discursos apareció vistiendo un traje de preso», dice Ewing. «Le hicimos un marco con dos barras horizontales y dos verticales para que pareciera que estaba detrás de las barrotes. Creo que los niños estaban algo asustados».

Breithaupt con la bici número 1. Imagen cortesía de USA BMX.

Todos aquellos que lo conocieron hablan del amor de Breithaupt por el BMX y su pasión por el desarrollo y crecimiento de esta disciplina. Scot era un defensor de los ciclistas de BMX, un hombre leal a sus sus fans. El californiano, además, era elocuente y carismático; siempre sabía encontrar la forma de crear oportunidades para él mismo y SE Racing. Era raro encontrarle sin un plan en la cabeza, o sin su último diseño de bici en las manos, o sin un negocio prometedor que necesitara inversión. Su empuje y energía insaciables, cuando estaban dirigidas al BMX, ayudaron a que el deporte mejorara enormemente.

«Cuando tomaba una decisión, nadie podía detenerle», dice Perry Kramer.

La noche del sábado 11 de julio, como parte de una carrera de BMX mensual llamada 4130 Subway Series (4130 es una aleación de hierro; todos los ciclistas toman el metro de regreso a casa después del paseo), cientos de cliclistas de BMX dieron un paseo en honor de Beithaupt. Este fin de semana siguiente, el 18 de julio, tendrá lugar un homenaje a Scot en Long Beach, California.