Recordando la arquitectura que nunca llegó a Nueva York

Cuando los neoyorquinos ven la ciudad de lejos, es probable que vean otro paisaje al que tienen en sus mentes. Notan el cambio que dejó la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, y la Torre de la Libertad que se construyó en su lugar. Pero mientras esta vista es un recordatorio de la destrucción, el Museo de Queens desafía a los ciudadanos a ver el potencial de la ciudad.

Never Built New York (Nueva York jamás construido) celebra 200 años de la arquitectura neoyorquina que no sucedió, que era demasiada ambiciosa, polémica, o que se perdió en la historia. Ya sea el futurismo del Domo sobre Manhattan de R. Buckminster Fuller de 1961, o el diseño original de Frank Ghery para el Guggenheim, estos planos y representaciones arquitectónicas nos permiten imaginar lo que pudo haber sido de Nueva York.

Videos by VICE

«Creemos que no es sólo una forma de ver los dibujos viejos que han sido abandonados», dice el co-curador, Greg Goldin, a Creators. «No estamos poniendo una lápida sobre éstos, mientras decimos, ‘Descanse en Paz’. Estas son ideas con las que aún no podemos trabajar».

Museo Guggenheim de Frank Gehry, 2000.

El Museo de Queens ya exhibe Panorama of New York, un modelo a escala de la vista de la ciudad en 1964. El panorama fue expuesto en la Feria Mundial como una herramienta para arquitectos y urbanistas para que vean a la ciudad con un mejor ojo. Never Built tiene una meta similar.

«Los arquitectos no sólo voltean a su propio trabajo para inspiración, sino que también ven el trabajo de otras personas, lo que está construido y lo que se va a construir, para saber a dónde podemos ir», dice Goldin. «¿Cómo avanzaremos?, así es como resolveremos los problemas que enfrentamos ahora».

Frank Lloyd Wright – Proyecto para Ellis Island (1959)

Aunque algunas de la ideas exhibidas en Never Built parecen extrañas o fantasiosas, los conceptos detrás de las estructuras tienen raíz en la practicidad. Por ejemplo, la idea de Frank Lloyd Wright para una Isla Ellis libre autosustentable, y libre de carros, no tenía sentido para la gente de 1959, pero hoy, con el problema de la contaminación que enfrenta Estados Unidos, esta idea no está fuera de lugar.

«Estos planos nos fuerzan a pensar sobre las posibilidades de lo que pudo haber sido, y de lo que puede ser», continúa Goldin. «Ninguno de estos está muerto. Tienen su vida propia».

Howe y Lescaze MoMA, 1930

Riel elevado de Rufus Henry Gilbert

Thomas Hastings y Daniel Chester French, Memorial Nacional Indio-Americano, 1908

Charles Rollinson Lamb, plan diagonal, 1904

366 SHoP Flushing Stadium, 2013

Para donar en la página de Kickstarter de Never Built New York, entra aquí. Ve tú mismo la exhibición en el Museo de Queens del 17 de septiembre al 18 de febrero de 2018.

Relacionados:

Hermosas fotografías unen al pasado con el presente

Esta serie de fotos de París explora el arte del voyeurismo

El fotógrafo inspirado en Borges que retrata la soledad de Tokio